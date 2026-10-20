Tin thể thao (20-10): Ronaldo nhận án phạt, AFC nhắc tên Quang Hải

Ronaldo nhận án phạt

Theo ESPN, Ronaldo bị treo giò 30 ngày và phạt 255 euro vì vi phạm quy định khi tự ý rời nơi đóng quân của đội tuyển Bồ Đào Nha mà không được ban huấn luyện cho phép.

Ronaldo bị treo giò 30 ngày vì tự ý rời nơi đóng quân của đội tuyển Bồ Đào Nha. Ảnh: AP

Trong quá trình xử lý, Hội đồng Kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha cân nhắc những đóng góp của Ronaldo cho đội tuyển, cùng việc anh công khai xin lỗi sau sự cố. CR7 thừa nhận phản ứng thiếu kiềm chế, song khẳng định chưa có ý định giã từ sự nghiệp quốc tế. Đáng chú ý, án treo giò được tính từ ngày 1-10 và kết thúc vào ngày 30-10. Như vậy, Ronaldo đã chấp hành phần lớn thời hạn án phạt.

Huấn luyện viên Park Hang-seo nổi giận

Tại vòng 7 ThaiLeague, câu lạc bộ Kanchanaburi tưởng như giành trọn 3 điểm trước Muang Loei United khi Patrick Marcelino mở tỷ số ở phút 75. Tuy nhiên, Thiago Moreira đánh đầu ghi bàn ở phút bù giờ thứ 6, giúp đội chủ nhà giữ lại một điểm.

Điều khiến huấn luyện viên Park Hang-seo phản ứng dữ dội sau trận là thời gian bù giờ thực tế kéo dài hơn 5 phút như thông báo ban đầu. Trận đấu chỉ kết thúc ở phút bù giờ thứ 8, ngay sau khi Kanchanaburi thực hiện một quả đá phạt.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, huấn luyện viên Park Hang-seo lập tức chạy vào sân để đối chất với trọng tài Rangsan Kangchainguan. Ông được các trợ lý và trọng tài thứ 4 can ngăn trước khi tiến về đường hầm, tiếp tục bày tỏ sự bất bình với giám sát trọng tài Sakchai Paebua và Giám đốc Điều hành Nattakorn Pattanachaikul của Câu lạc bộ Muang Loei.

AFC nhắc tên Quang Hải

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa giới thiệu Quang Hải là một trong những gương mặt đáng chú ý tại vòng chung kết Asian Cup 2027. Với dấu ấn từng tạo dựng ở đấu trường châu lục cùng kinh nghiệm thi đấu quốc tế, Quang Hải được kỳ vọng tiếp tục đóng góp quan trọng trong chiến dịch sắp tới.

Trong danh sách những cầu thủ được AFC giới thiệu trước thềm Asian Cup 2027, Quang Hải góp mặt bên cạnh nhiều tên tuổi đáng chú ý của bóng đá châu Á như Son Heung-min (Hàn Quốc), Aymen Hussein (Iraq), Rustam Yatimov (Tajikistan), Ilhan Fandi (Singapore) và Fabio Lima (Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất).

U17 Việt Nam bước vào tập huấn tại Hàn Quốc

Đội tuyển U17 Việt Nam vừa có buổi tập đầu tiên tại TP Cheonan (Hàn Quốc), bắt đầu đợt tập huấn kéo dài 10 ngày nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026.

Buổi tập của U17 Việt Nam tại Hàn Quốc. Ảnh: VFF

Buổi tập đầu tiên diễn ra trong điều kiện thời tiết thuận lợi, với nhiệt độ trung bình khoảng 15 độ C. Đây là điều kiện phù hợp để các cầu thủ duy trì cường độ vận động, đồng thời tiếp tục triển khai những nội dung chuyên môn đã được chuẩn bị trong thời gian tập trung tại Việt Nam.

Theo kế hoạch, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland sẽ có 3 trận giao hữu trong thời gian tập huấn, lần lượt gặp U17 FC Seoul vào ngày 21-10, U17 Cheonan City FC ngày 26-10 và đội tuyển U17 Hàn Quốc ngày 28-10.

"Bầu" Thụy được đề cử tranh chức Chủ tịch VFF

Theo thông tin sơ bộ từ các tổ chức thành viên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), ông Nguyễn Đức Thụy nhận được đề cử cho vị trí Chủ tịch VFF nhiệm kỳ 2026-2030. Các đề cử đến từ một số câu lạc bộ V-League, giải hạng Nhất, bóng đá nữ, futsal và liên đoàn bóng đá địa phương. Tuy nhiên, số lượng đơn vị đề cử cụ thể chưa được công bố.

Thông tin ban đầu cũng ghi nhận sự ủng hộ dành cho "bầu" Thụy từ một số doanh nhân có ảnh hưởng trong bóng đá Việt Nam, gồm các ông Đỗ Quang Hiển, Đoàn Nguyên Đức, Phạm Hoành Sơn và Nguyễn Văn Thiện.

Barcelona trước cơ hội vượt kỷ lục của Real Madrid

Chiến thắng 5-2 trước Real Betis mới đây giúp Barcelona nâng chuỗi trận toàn thắng tại La Liga mùa 2026-2027 lên con số 9. Thầy trò huấn luyện viên Hansi Flick giành trọn 27 điểm, ghi 39 bàn và chỉ để thủng lưới 9 lần. Thành tích giúp đội bóng xứ Catalonia cân bằng kỷ lục khởi đầu mùa giải mà Real Madrid thiết lập từ năm 1968.

Điều thú vị là đối thủ tiếp theo của họ lại chính là Real Madrid. Nếu giành chiến thắng tại Camp Nou vào ngày 25-10, Barcelona sẽ trở thành đội đầu tiên trong lịch sử La Liga thắng cả 10 vòng mở màn.

Hơn 180 vận động viên tranh tài Giải vô địch đấu kiếm Đông Nam Á

Tại Khu liên hợp Thể thao Quảng Ninh, Giải vô địch đấu kiếm Đông Nam Á năm 2026 vừa chính thức khai mạc.

Năm nay, giải đấu có sự tham dự của hơn 180 vận động viên đến từ 5 quốc gia trong khu vực, gồm: Việt Nam, Singapore, Malaysia, Philippines và Campuchia. Các vận động viên tham gia thi đấu, tranh tài 12 nội dung (6 cá nhân, 6 đồng đội) gồm: Kiếm ba cạnh, kiếm chém và kiếm liễu. Giải đấu diễn ra đến ngày 24-10.