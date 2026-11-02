Tin thể thao (2-11): Arsenal chiếm ngôi đầu Ngoại hạng Anh, Ronaldo không đá cúp C1 châu Á?

Arsenal chiếm ngôi đầu Ngoại hạng Anh

Rạng sáng 2-11 (giờ Việt Nam), Arsenal đánh bại Liverpool 1-0 ngay tại Anfield nhờ bàn thắng duy nhất của Kai Havertz ở phút 16, trong khuôn khổ vòng 9 giải Ngoại hạng Anh.

Kết quả trên không chỉ giúp “Pháo thủ” chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng từ tay Man City mà còn đánh dấu một cột mốc đáng nhớ.

Các cầu thủ Arsenal mừng bàn thắng trước Liverpool. Ảnh: AP

Theo đó, sau 13 chuyến làm khách toàn hòa và thua trên sân Anfield, cuối cùng Arsenal mới tìm được chiến thắng.

Lần gần nhất “Pháo thủ” thắng trên sân của Liverpool đã từ tháng 9-2012, khi Lukas Podolski và Santi Cazorla ghi bàn giúp Arsenal giành chiến thắng 2-0.

Ronaldo không đá cúp C1 châu Á?

Vào lúc 20 giờ 45 phút hôm nay (2-11), Al Nassr đến làm khách trên sân của Pakhtakor (Uzbekistan) tại khuôn khổ cúp C1 châu Á 2026-2027.

Một số nguồn tin cho rằng, huấn luyện viên Postecoglou quyết định không điền tên thủ quân Ronaldo vào danh sách thi đấu trận này.

Trong buổi tập trước trận đấu, Ronaldo cũng không góp mặt. Không biết CR7 sẽ không thi đấu trước Pakhtakor hay chỉ là “đòn tâm lý” trước trận dành cho đối thủ mà huấn luyện viên Postecoglou tạo ra?

Ronaldo bị tước 7 bàn thắng?

Transfermarkt, nền tảng cơ sở dữ liệu bóng đá hàng đầu thế giới, đã điều chỉnh và loại bỏ 7 bàn thắng khỏi tổng thành tích trong sự nghiệp của Ronaldo. Động thái này khiến thành tích của CR7 bị giảm xuống còn 978 bàn, thay vì con số 985 bàn đang được ban tổ chức Saudi Pro League công nhận.

Ronaldo vừa ghi hat-trick vào lưới Al Kholood. Ảnh: Al Nassr

Giải thích về quyết định này, Transfermarkt cho biết 6 pha lập công của Ronaldo tại Arab Club Champions Cup 2023 không được tính, do giải đấu không nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của FIFA hay các liên đoàn châu lục. Bên cạnh đó, 1 bàn thắng vào lưới Al Faisaly cũng bị tính lại thành tình huống phản lưới nhà của cầu thủ Girotto, theo xác nhận từ Opta và FIFA.

La Liga thiệt hại nặng

Truyền hình Trung ương Trung Quốc đã không phát trực tiếp các trận đấu tại vòng 11 La Liga 2026-2027. Quyết định này đến sau phát ngôn gây tranh cãi của Kylian Mbappe (Real Madrid).

Trước đó, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, ông Javier Tebas đã đăng đàn xin lỗi người dân Trung Quốc. Ông nói: “Chúng tôi nhận thức được những tổn hại từ vấn đề này có thể gây ra. Thay mặt Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha, tôi gửi lời xin lỗi chân thành tới người dân Trung Quốc”.

Cột mốc tự hào của Công an Hà Nội FC

Lượt trận thứ 3 vòng bảng C1 châu Á 2026-2027 khép lại với niềm tự hào và vinh dự dành cho Công an Hà Nội FC.

Không chỉ giành chiến thắng lịch sử đầu tiên tại C1 châu Á (thắng 3-2 trước Cảng Thượng Hải), đại diện Việt Nam còn góp 2 cầu thủ trong đội hình tiêu biểu của lượt trận do ban tổ chức giải bầu chọn.

Theo đó, hai vị trí cao nhất trên đội hình tiêu biểu lượt trận thứ ba C1 châu Á 2026-2027 thuộc về Leo Artur và Brayan Perea.

Alcaraz đăng quang Vienna Open 2026

Trận chung kết Vienna Open 2026 vào rạng sáng 2-11 chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của Alcaraz trước Minaur.

Alcaraz đăng quang Vienna Open 2026. Ảnh: AP

Ngay trong set mở màn, Alcaraz liên tục gây sức ép lên những game giao bóng của De Minaur. Tay vợt Australia gặp nhiều khó khăn trước tốc độ và sự chính xác của đối thủ, để Alcaraz thắng áp đảo 6-1.

Sang set 2, De Minaur nỗ lực vùng lên, cải thiện khả năng giao bóng và tổ chức những pha phản công nhằm tìm kiếm cơ hội lật ngược tình thế. Tuy nhiên, Alcaraz vẫn duy trì sự ổn định, kiểm soát tốt những thời điểm quan trọng và không để đối thủ tạo nên bất ngờ.

Ngôi sao Tây Ban Nha khép lại set hai với chiến thắng 6-4, qua đó đánh bại Minaur 2-0 để đăng quang Vienna Open 2026.