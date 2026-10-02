Tin thể thao (2-10): Bất ngờ người kế thừa áo số 7 thay Ronaldo

Bất ngờ người kế thừa áo số 7 thay Ronaldo

Tâm điểm của bóng đá Bồ Đào Nha những ngày qua xoay quanh mâu thuẫn giữa huấn luyện viên (HLV) trưởng Jorge Jesus và đội trưởng Cristiano Ronaldo.

Sự việc bắt đầu bùng phát từ trận đấu với Na Uy, nơi Cristiano Ronaldo phải ngồi dự bị theo đúng kế hoạch ban đầu nhằm quản lý thể lực ở tuổi 41. Tuy nhiên, tình hình trở nên căng thẳng khi Ronaldo được yêu cầu khởi động liên tục suốt 20 đến 30 phút bên ngoài đường biên nhưng cuối cùng lại không được tung vào sân.

Rafael Leao mặc áo số 7 thay Ronaldo. Ảnh: Getty

Sau tiếng còi mãn cuộc, Ronaldo không cùng đồng đội ăn mừng chiến thắng. Thay vào đó, anh đi thẳng vào đường hầm với vẻ mặt không vui.

Đây cũng là một trong những lý do mà Cristiano Ronaldo rời khỏi trại tập luyện của đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha tại Copenhagen (Đan Mạch). Tuy nhiên, chỉ ít giờ sau khi Cristiano Ronaldo dứt áo rời trại tập trung trong bão dông mâu thuẫn, Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha đã đưa ra quyết định dứt khoát khi trao chiếc áo số 7 huyền thoại cho ngôi sao trẻ Rafael Leao.

Đội tuyển Việt Nam đấu Pakistan

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Pakistan tại lượt trận cuối bảng B, FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra vào lúc 16 giờ hôm nay (2-10) trên sân vận động Si Jalak Harupat (Bandung, Indonesia).

Trước khi bước vào lượt trận cuối gặp Pakistan, đội tuyển Việt Nam có được 3 điểm, tạm đứng nhì bảng B. Thầy trò HLV Kim Sang-sik thắng Philippines 1-0 ở trận ra quân, trước khi thua Thái Lan 0-2. Trong khi, Pakistan đang đứng cuối bảng với 1 điểm. Sau thất bại 0-4 trước Thái Lan, đội bóng này hòa Philippines 2-2.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Pakistan tại lượt trận cuối bảng B, FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra vào lúc 16 giờ hôm nay. Ảnh: FPT Play

Cuộc đọ sức giữa đội tuyển Việt Nam và Pakistan sẽ là cơ hội để thầy trò HLV Kim Sang-sik vực lại tinh thần sau thất bại trước Thái Lan. Trận đấu sẽ được phát sóng trực tiếp trên FPT Play và TV360.

Argentina có đội trưởng mới thay Messi

Cristian Romero chính thức được huấn luyện viên (HLV) Lionel Scaloni trao băng đội trưởng đội tuyển Argentina trong kỷ nguyên hậu Lionel Messi. Trung vệ này bắt đầu đảm nhận vai trò mới từ trận gặp Bolivia ngày 1-10.

Cristian Romero chơi nổi bật trong ngày lần đầu đeo băng đội trưởng tuyển Argentina. Ảnh: AP

Giải thích về quyết định lựa chọn Romero, HLV Scaloni cho biết: “Ngoài việc là một cầu thủ tuyệt vời, cậu ấy đã chấp nhận trách nhiệm đó và chúng tôi tin rằng cậu ấy có thể đảm đương. Cậu ấy phải cho thấy ý nghĩa của việc đeo băng đội trưởng. Chúng tôi nhìn thấy ở cậu ấy khả năng làm được điều đó”.

Messi đã tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia sau World Cup 2026 nhưng vẫn còn trận đấu tri ân gặp Benin ngày 6-10 tại sân Monumental ở Buenos Aires. Sau màn chia tay đặc biệt này, Argentina sẽ chính thức bước vào kỷ nguyên hậu Messi, với Romero là một trong những gương mặt dẫn dắt thế hệ mới của Albiceleste.

Bồ Đào Nha thắng Đan Mạch trong trận cầu mãn nhãn 6 bàn

Rạng sáng 2-10, Đan Mạch có cuộc chạm trán Bồ Đào Nha ở lượt 3 bảng A4 UEFA Nations League 2026-2027.

Hai đội đã tạo ra thế trận hấp dẫn ngay sau tiếng còi khai cuộc. Bồ Đào Nha sớm mở tỷ số ở phút 13, người lập công là Cancelo. Tuy nhiên, phút 23, Damsgaard thực hiện cú cứa lòng đẹp mắt, giúp Đan Mạch gỡ hòa 1-1.

Joao Felix ấn định chiến thắng 4-2 cho Bồ Đào Nha trước Đan Mạch. Ảnh: AP

Nhưng chỉ hai phút sau, Ramos tiếp tục tỏa sáng. Anh giật gót cho Bruno Fernandes rồi băng xuống nhận đường chọc khe, nâng tỷ số lên 2-1.

Đầu hiệp hai, Hojlund tận dụng pha phản công để gỡ hòa 2-2 cho Đan Mạch. Dẫu vậy, phút 67, Vitinha một lần lữa đưa Bồ Đào Nha vươn lên dẫn trước 3-2.

Chưa dừng lại ở đó, phút 87, Diogo Dalot kiến tạo để Joao Felix ấn định chiến thắng 4-2, qua đó giúp Bồ Đào Nha tiếp tục toàn thắng dưới thời HLV mới.

Ngôi sao điền kinh Đông Nam Á phá kỷ lục ASIAD 20

Ngôi sao nhảy sào Philippines EJ Obiena khép lại phần thi điền kinh tại ASIAD 20 bằng màn trình diễn ấn tượng, khi vượt qua mức xà 5,91m để giành huy chương vàng (HCV). Các đối thủ người Trung Quốc là Yao Jie và Li Chenyang lần lượt giành huy chương bạc (HCB) và huy chương đồng (HCĐ).

EJ Obiena bảo vệ thành công huy chương vàng nhảy sào nam tại ASIAD 20, đồng thời phá kỷ lục Đại hội. Ảnh: ESPN Philippines

Thành tích 5,91m giúp EJ Obiena vượt qua kỷ lục cũ 5,90m do chính mình thiết lập tại ASIAD 2023 ở Hàng Châu. Chiến thắng của Obiena không chỉ mang về thêm một HCV cho Philippines mà còn tạo nên dấu mốc đáng chú ý cho điền kinh Đông Nam Á tại ASIAD 20.

Võ sĩ Bùi Ngọc Nhi lên đường tham dự giải thế giới ngay sau tấm HCV ASIAD 20

Sau khi giành tấm HCV ở nội dung kata đồng đội nữ và HCĐ kata cá nhân nữ tại ASIAD 20, nữ võ sĩ Bùi Ngọc Nhi tiếp tục được đội tuyển karate Việt Nam điền tên tham dự Giải vô địch trẻ thế giới 2026 tại Ba Lan .

Đội tuyển karate Việt Nam đã đăng ký 9 võ sĩ trẻ tham dự Giải vô địch trẻ thế giới 2026, diễn ra tại Ba Lan từ ngày 12 đến 18-10. Trong danh sách này có Bùi Ngọc Nhi và Nguyễn Thị Diệu Ly, hai gương mặt vừa lần đầu góp mặt tại ASIAD 20 ở Aichi-Nagoya, Nhật Bản.

Việc Bùi Ngọc Nhi và Nguyễn Thị Diệu Ly được tiếp tục trao cơ hội ở đấu trường thế giới cho thấy định hướng đầu tư cho lực lượng kế cận của karate Việt Nam. Đây sẽ là dịp để các võ sĩ trẻ tích lũy thêm kinh nghiệm, hướng đến mục tiêu giành huy chương và tạo nền tảng cho những sân chơi lớn trong tương lai.

Xác định cặp đấu chung kết FIFA ASEAN Cup 2026

Tối 1-10, lượt trận cuối bảng A FIFA ASEAN Cup 2026 khép lại với kịch bản đầy bất ngờ. Indonesia đã đánh bại Bangladesh với tỷ số 9-2, qua đó giành ngôi đầu bảng và trở thành đội bóng thứ hai góp mặt ở trận chung kết, sau Thái Lan.

Theo lịch thi đấu của FIFA, trận chung kết Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ diễn ra vào ngày 5-10 tại sân Gelora Bung Karno (Jakarta). Với lợi thế sân nhà, Indonesia sẽ có thêm điểm tựa đáng kể trong cuộc đối đầu quyết định chức vô địch với Thái Lan.

Nguyễn Thị Tâm trước cơ hội lịch sử ở chung kết boxing

Tâm điểm của boxing hôm nay (2-10) sẽ diễn ra tại nhà thi đấu Nishio Gymnasium, nơi Nguyễn Thị Tâm bước vào trận chung kết hạng cân 51kg nữ và đối đầu Wu Yu (Trung Quốc).

Trước đó, Nguyễn Thị Tâm gây ấn tượng mạnh khi đánh bại đương kim vô địch thế giới Alua Balkibekova với tỷ số 5-0 ở bán kết, trở thành tay đấm Việt Nam đầu tiên lọt vào một trận chung kết ASIAD.

Nguyễn Thị Tâm (áo đỏ) thi đấu xuất sắc tại bán kết. Ảnh: QUÝ LƯỢNG

Phía bên kia chiến tuyến, Wu Yu là thử thách cực lớn khi đang giữ ngôi vô địch Olympic và đứng số một thế giới trên bảng xếp hạng World Boxing.

Đây chắc chắn là trận đấu khó khăn, nhưng với phong độ ấn tượng và bản lĩnh đã được thể hiện, Nguyễn Thị Tâm đang đứng trước cơ hội làm nên lịch sử, hướng tới tấm HCV ASIAD danh giá.