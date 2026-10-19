Tin thể thao (19-10), Arsenal nhọc nhằn đánh bại Nottingham Forest

Arsenal là đội kiểm soát bóng vượt trội trong hiệp 1, nhưng gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự chặt chẽ của đội chủ nhà.

Sau giờ nghỉ, huấn luyện viên Mikel Arteta tung Madueke vào sân nhằm cải thiện sức tấn công. Những điều chỉnh tiếp theo giúp Arsenal gia tăng sức ép, nhưng Declan Rice vẫn bỏ lỡ cơ hội thuận lợi ở phút 72.

Bước ngoặt đến ở phút 80 khi nhận đường chuyền của Rice, Madueke dứt điểm bằng chân phải, bóng chạm người hậu vệ Jair Cunha đổi hướng bay vào lưới, mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Chiến thắng này giúp Arsenal có 18 điểm sau 7 vòng, tiếp tục đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, kém đội đầu bảng Man City 3 điểm. Trong khi đó, Nottingham Forest vẫn gặp khó khăn ở nhóm cuối bảng.

Arsenal nhọc nhằn đánh bại Nottingham Forest. Ảnh: AP

Chelsea muốn chiêu mộ bộ đôi Barcelona

Theo TEAMtalk, câu lạc bộ Chelsea đang cân nhắc chiêu mộ Jules Kounde và Frenkie de Jong từ Barcelona trong kỳ chuyển nhượng tháng 1.

Kounde được nhắm đến nhằm tăng cường vị trí hậu vệ phải, trong khi tương lai của Malo Gusto tại Chelsea chưa rõ ràng. Còn phía Barcelona được cho là sẵn sàng bán tuyển thủ người Pháp vào năm 2027, nhưng khả năng anh ra đi sớm cũng được đề cập đến.

Trong khi đó, Chelsea muốn bổ sung tuyến giữa sau khi bán Enzo Fernandez cho Man City. Tuy nhiên, thương vụ De Jong có thể gặp khó khăn do tiền vệ này đang điều trị chấn thương và chưa thi đấu trận nào mùa này.

MU quan tâm Alejandro Balde

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, MU đang theo dõi hậu vệ trái Alejandro Balde của Barcelona nhằm tăng cường lực lượng trong kỳ chuyển nhượng tháng 1-2027.

MU cần bổ sung nhân sự ở hành lang trái khi Luke Shaw thường xuyên gặp vấn đề thể lực, còn Patrick Dorgu chưa được đánh giá phù hợp với vai trò hậu vệ trái thuần túy.

Fabrizio Romano tiết lộ, MU từng liên hệ với Barcelona về trường hợp Alejandro Balde trong mùa hè, nhưng hai bên chưa tìm được thỏa thuận phù hợp. Trong khi Alejandro Balde đang gặp khó khăn trong việc cạnh tranh vị trí tại Barcelona sau sự xuất hiện của Joao Cancelo và sự tiến bộ của Xavi Espart.

MU quan tâm Alejandro Balde của Barcelona. Ảnh: EPA/Martin Divisek.

Davidovich Fokina vô địch Thượng Hải Masters 2026

Alejandro Davidovich Fokina ngược dòng đánh bại đồng hương Rafael Jodar với tỷ số 1-6, 7-6, 6-4 trong trận chung kết ngày 18-10, qua đó giành danh hiệu Masters 1000 đầu tiên trong sự nghiệp.

Sau set đầu lép vế, Davidovich Fokina kiên trì bám đuổi, thắng tie-break set hai trước khi tận dụng lợi thế thể lực để khép lại trận đấu ở set quyết định. Chức vô địch giúp tay vợt 27 tuổi trở thành người Tây Ban Nha đầu tiên đăng quang tại Thượng Hải Masters.

Với Rafael Jodar, thất bại này khiến tay vợt 20 tuổi bỏ lỡ cơ hội giành danh hiệu Masters 1000 đầu tiên. Dù vậy, ngôi á quân vẫn đánh dấu bước tiến đáng kể của anh trong mùa giải năm nay.

Alejandro Davidovich Fokina bên chiếc cup sau khi thắng đồng hương Rafael Jodar ở chung kết đơn nam Thượng Hải Masters. Ảnh: AP

Beckham được UEFA ủng hộ tranh cử Chủ tịch FIFA

Theo truyền thông quốc tế, UEFA và Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) đang cân nhắc David Beckham như một ứng viên tiềm năng đối đầu Gianni Infantino trong cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA năm 2027.

Chủ tịch DFB Bernd Neuendorf công khai mong muốn FIFA có lãnh đạo mới, đồng thời cho rằng cần tìm một ứng viên đủ sức cạnh tranh với Infantino. Các liên đoàn Bóng đá châu Âu được cho là chưa hài lòng với cách FIFA giải đáp những vấn đề liên quan đến quyền thương mại và bản quyền truyền hình.

David Beckham được đánh giá cao nhờ danh tiếng toàn cầu, kinh nghiệm kinh doanh bóng đá và vai trò đồng sở hữu Inter Miami. Tuy nhiên, cựu danh thủ người Anh chưa tuyên bố ý định tranh cử. Trong khi đó, chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin, được cho là không có ý định tham gia cuộc đua.

Infantino giữ chức Chủ tịch FIFA từ năm 2016 và đang hướng tới nhiệm kỳ tiếp theo vào năm 2027.

AFC vinh danh Quang Hải trước Asian Cup 2027

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đánh giá Nguyễn Quang Hải là một trong những cầu thủ đáng chú ý của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2027, nhờ những dấu ấn nổi bật trong quá khứ.

AFC nhắc lại màn trình diễn ấn tượng của Quang Hải tại vòng chung kết U23 châu Á 2018, trong đó có cú đá phạt đẹp mắt ở trận chung kết với Uzbekistan. Một năm sau, tiền vệ này tiếp tục góp công giúp đội tuyển Việt Nam vào tứ kết Asian Cup 2019 và được lựa chọn vào đội hình tiêu biểu của giải.

Quang Hải có số lần ra sân nhiều nhất cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Ảnh: Anh Khoa

Sau chuyến xuất ngoại không thành công tại Pau FC (Pháp), Quang Hải trải qua giai đoạn khó khăn vì chấn thương và phong độ sa sút. Tuy nhiên, anh dần tìm lại vị trí trong đội hình dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik.

AFC kỳ vọng Quang Hải tiếp tục thể hiện vai trò quan trọng tại Asian Cup 2027 ở Saudi Arabia. Bên cạnh Quang Hải, danh sách những cầu thủ đáng xem còn có Son Heung-min (Hàn Quốc), Aymen Hussein (Iraq) và Ilhan Fandi (Singapore).