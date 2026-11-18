Nhật Bản nhập cuộc không tốt và sớm phải nhận bàn thua ngay phút thứ 2. Paraguay thực hiện quả phạt góc chiến thuật, bóng đưa ra tuyến hai để Caceres băng vào bắt vô-lê. Cú sút đập đất đi hiểm hóc khiến thủ môn Suzuki không thể cản phá, giúp Paraguay sớm vươn lên dẫn trước.

Sau bàn thua, Nhật Bản dần kiểm soát thế trận nhưng gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự lùi sâu của đối thủ. Đến phút 39, từ tình huống phạt góc, Gustavo Gomez đã đánh bại Watanabe trong pha không chiến để đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 cho Paraguay.

Sang hiệp 2, Nhật Bản tiếp tục gia tăng sức ép nhưng các cơ hội lần lượt trôi qua. Phút 64, Kubo có pha cứa lòng nguy hiểm nhưng bóng đi chệch cột dọc. Phải đến phút 85, sau thủ môn Gill cản phá thành công cú sút phạt của Kubo, nhưng không thể ngăn Fukuda băng vào đánh đầu bồi, rút ngắn tỷ số cho Nhật Bản.

Trong những phút còn lại trận đấu, Nhật Bản dồn lên tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ hòa, nhưng không thành công. Chung cuộc, Paraguay bảo toàn chiến thắng 2-1.

Tin thể thao (18-11): Các cầu thủ Paraguay ăn mừng chiến thắng trước Nhật Bản. Ảnh: Getty

MU hỏi mua Fermin Lopez với giá 100 triệu euro

Theo truyền thông Tây Ban Nha, MU đã gửi đề nghị trị giá 100 triệu euro tới Barcelona nhằm chiêu mộ tiền vệ Fermin Lopez trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Tuy nhiên, cầu thủ 23 tuổi được cho là muốn tiếp tục gắn bó và phát triển sự nghiệp tại đội bóng xứ Catalonia.

Fermin Lopez đang có phong độ ấn tượng khi ghi 7 bàn và có 5 kiến tạo sau 11 lần ra sân cho Barcelona mùa này. Ngoài MU, Chelsea cùng 3 câu lạc bộ Ngoại hạng Anh khác cũng được cho là quan tâm đến tiền vệ người Tây Ban Nha.

Bên cạnh mục tiêu tăng cường tuyến giữa, MU còn lên kế hoạch chiêu mộ hậu vệ trái, trung vệ và tiền đạo cắm để phục vụ tân huấn luyện viên Mauricio Pochettino.

Declan Rice đồng ý gia hạn hợp đồng với Arsenal

Theo The Athletic, tiền vệ Declan Rice đã đồng ý ký hợp đồng mới với Arsenal có thời hạn đến mùa hè năm 2031. Hai bên dự kiến sớm hoàn tất các thủ tục gia hạn. Trước đó, hợp đồng của tuyển thủ Anh với đội chủ sân Emirates còn thời hạn đến năm 2028.

Declan Rice là nhân tố quan trọng trong đội hình Arsenal, đóng góp tích cực ở cả khâu phòng ngự lẫn tấn công. Việc nhanh chóng gia hạn hợp đồng với tiền vệ này cho thấy quyết tâm của Arsenal trong việc giữ chân các trụ cột, tránh nguy cơ bị những đội bóng khác chèo kéo.

Tiền vệ Declan Rice đồng ý ký hợp đồng mới với Arsenal. Ảnh: Getty

Haaland khó ở lại Man City nếu đội bóng bị xuống hạng

Theo chuyên gia Simon Jordan nhận định, Erling Haaland gần như chắc chắn rời Man City nếu đội bóng bị xuống hạng vì những cáo buộc vi phạm quy định tài chính, bất chấp hợp đồng hiện tại còn thời hạn đến năm 2034.

Man City đang chờ kết luận về những cáo buộc vi phạm quy định tài chính trong giai đoạn 2009-2018. Dù đội bóng phủ nhận các cáo buộc và khẳng định sẽ đấu tranh để bảo vệ mình.

Theo Jordan, nếu Man City phải nhận án phạt xuống hạng, Haaland có thể sẽ rời đội bóng. Ông cho rằng tiền đạo người Na Uy không thể công khai nói về khả năng ra đi trong bối cảnh vụ việc chưa được giải quyết.

Ronaldo gây tò mò với thông điệp bí ẩn

Cristiano Ronaldo khiến người hâm mộ chú ý khi đăng tải hình ảnh thực hiện ký hiệu lạ bằng tay phải, kèm câu hỏi đầy ẩn ý: “Các bạn đã đoán ra nó ám chỉ điều gì chưa?”.

Trong bức ảnh, tiền đạo Al Nassr nở nụ cười và thực hiện động tác từng xuất hiện trong một số màn ăn mừng bàn thắng trước đây. Nhiều người hâm mộ cho rằng ký hiệu này liên quan đến mục tiêu chinh phục cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Hiện Ronaldo còn thiếu 15 bàn để đạt cột mốc lịch sử. Mùa giải này, chân sút 41 tuổi đã ghi 8 bàn và có 1 kiến tạo sau 12 lần ra sân cho Al Nassr. Tuy nhiên, CR7 chưa tiết lộ ý nghĩa thực sự của thông điệp trên.

Ronaldo gây tò mò với thông điệp bí ẩn. Ảnh: Getty

Pochettino khuyên Guardiola dẫn dắt tuyển Mỹ

Huấn luyện viên Mauricio Pochettino cho rằng Pep Guardiola nên nhận lời dẫn dắt đội tuyển Mỹ nếu được mời, bởi đội bóng đang đi đúng hướng và sở hữu nhiều cầu thủ phù hợp với triết lý của chiến lược gia người Tây Ban Nha. Guardiola hiện nghỉ ngơi sau khi chia tay Man City.

Một số nguồn tin cho biết ông và Liên đoàn Bóng đá Mỹ sắp có những cuộc trao đổi thăm dò về khả năng hợp tác. Pochettino cũng tin bóng đá Mỹ sở hữu nguồn tài năng dồi dào và cần tiếp tục tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ phát triển.

Alcaraz thắng áp đảo ở trận ra quân ATP Finals

Carlos Alcaraz khởi đầu ATP Finals 2026 ấn tượng khi đánh bại Frances Tiafoe với tỷ số 6-2, 6-2 chỉ sau 69 phút ở trận đấu tại Turin (Italy).

Chiến thắng này giúp Alcaraz nối dài chuỗi trận thắng lên con số 10, sau hai chức vô địch liên tiếp tại Vienna và Paris Masters. Đây là lần thứ 4 liên tiếp tay vợt 23 tuổi dự ATP Finals, giải đấu mà anh chưa từng đăng quang. Ở vòng bảng, Alcaraz còn đối đầu với Daniil Medvedev và Flavio Cobolli để cạnh tranh suất vào bán kết.

Alcaraz mừng chiến thắng trước Tiafoe ở trận ra quân ATP Finals. Ảnh: AP

AFC đánh giá cao cơ hội tạo dấu ấn của U17 Việt Nam tại World Cup

Trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) nhận định, U17 Việt Nam có cơ hội tạo dấu ấn tại U17 World Cup 2026 ở Qatar. Đây là lần đầu tiên đội tuyển góp mặt tại sân chơi này và cũng là đại diện duy nhất của Đông Nam Á.

AFC đánh giá cao hành trình của U17 Việt Nam khi giành vé dự U17 World Cup 2026. Đội bóng cũng có sự chuẩn bị tích cực với các đợt tập huấn tại Hàn Quốc, cùng những trận giao hữu với U17 Fiji và U17 Panama.

AFC đặc biệt chú ý đến tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực, cầu thủ được kỳ vọng sẽ đóng vai trò sáng tạo trong lối chơi của đội tuyển. U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng Bỉ, New Zealand, Mali và lần lượt gặp các đối thủ vào ngày 20, 23 và 26-11.