Tin thể thao (18-10): Yamal tỏa sáng, Barcelona toàn thắng 9 trận

Rạng sáng 18-10, Barcelona làm khách của Real Betis ở vòng 9 La Liga.

Lamine Yamal tiếp tục là tâm điểm trong chiến thắng đậm đà 5-2 của Barcelona. Anh mở tỷ số bằng cú cứa lòng chân trái, sau đó kiến tạo cho Gabriel Jesus nâng tỷ số lên 3-1.

Yamal (số 10) mừng bàn thắng với Jesus. Ảnh: fcbarcelona.com

Rodri (trái) chia vui với đồng đội sau pha lập công cho Barcelona. Ảnh: fcbarcelona.com

3 điểm trọn vẹn giúp Barca củng cố ngôi đầu bảng với 27 điểm, giữ vững thành tích toàn thắng từ đầu mùa với 9 trận ở La Liga và hai trận tại Champions League. Các học trò của HLV Hansi Flick ghi 48 bàn trong 11 trận trên mọi đấu trường (hơn 4 bàn/trận).

Sắp tới, Barcelona sẽ có 2 trận rất quan trọng khi làm khách của đương kim vô địch Champions League PSG (ngày 20-10), sau đó là trận Siêu kinh điển với Real Madrid ở vòng 10 La Liga (ngày 25-10).

Jamie Vardy ghi bàn ở mùa giải thứ 20 liên tiếp

Tiền đạo Jamie Vardy (Burley) tiếp tục cho thấy bản năng săn bàn khi ghi bàn ở mùa giải thứ 20 liên tiếp. Tuy nhiên, bàn thắng của trung phong 39 tuổi không đủ giúp Burnley tránh được thất bại 1-2 trước Wolverhampton ở vòng 11 giải hạng nhất Anh (Championship).

Đáng chú ý, đây mới là bàn thắng đầu tiên của Vardy tại Championship kể từ tháng 4-2024, thời điểm anh còn khoác áo Leicester City, ghi bàn trong trận gặp Preston North End.

"Lão tướng" Jamie Vardy ghi bàn ở mùa giải thứ 20 liên tiếp. Ảnh: AP

10 HLV mới có khởi đầu tốt nhất mùa giải

2 HLV Jose Mourinho và Enzo Maresca đang có khởi đầu khá suôn sẻ cùng Real Madrid và Man City, nhưng họ đều thua HLV Filipe Luis của Monaco (Pháp).

Tại Ligue 1, Monaco đã thắng cả PSG và Marseille để chiếm một vị trí trong nhóm đầu bảng và chưa thua trận nào trên mọi đấu trường.

Trong phần còn lại của top 10 HLV mới có khởi đầu thuận lợi trong mùa giải này, HLV Gattuso giúp Lazio thi đấu tốt khi đang bằng điểm với đội đầu bảng, nhà đương kim vô địch Inter Milan tại Serie A, trong khi HLV Ruben Amorim vẫn chưa thua cùng AC Milan. Chiến lược gia Liam Rosenior trở lại Ligue 1 và đang cùng Paris FC đứng trong top 5; còn CLB cũ của ông - Chelsea đang tạm góp mặt trong top 4 giải Ngoại hạng Anh dưới thời HLV Xabi Alonso.

HLV Filipe Luis chỉ đạo trong trận Monaco gặp Toulouse ở Ligue 1, ngày 10-10. Ảnh: AP

MU chuẩn bị đối mặt lịch đấu khó khăn

MU sắp bước vào chuỗi trận khó khăn vào cuối tháng 10, trong bối cảnh tương lai của HLV Carrick tại sân Old Trafford đang trở nên “mờ mịt”.

MU đang trong chuỗi ngày khủng hoảng vì kết quả không như ý trên sân cỏ. Trận thua 0-2 trước Atletico Madrid tại Champions League khiến “Quỷ đỏ thành Manchester” trải qua 5 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng. Theo trang All Football, Carrick hiện là HLV có nguy cơ bị sa thải cao nhất ở Premier League.

Trước ngày 25-10, MU sẽ lần lượt gặp Leeds, Bournemouth ở Ngoại hạng Anh và Como ở Champions League, sau đó sẽ là những đối thủ “khó nhằn”, với Chelsea, AS Roma, Aston Villa và Liverpool đang chờ sẵn (từ cuối tháng 10 tới tháng 11).

5 ngôi sao Ngoại hạng Anh rớt giá

Theo Transfermarkt, giá trị thị trường của 257 cầu thủ ở giải Ngoại hạng Anh (Premier League) đã tăng lên, góp phần đưa tổng giá trị của giải đấu lên mức kỷ lục 14,11 tỷ euro, tăng 945 triệu euro. Tuy nhiên, giữa xu hướng tăng trưởng chung, không ít ngôi sao lại chứng kiến giá trị cá nhân sụt giảm đáng kể.

Đứng đầu danh sách là Florian Wirtz (Liverpool) giảm từ 100 triệu euro xuống 85 triệu euro.

Giá trị chuyển nhượng của Florian Wirtz (Liverpool) giảm từ 100 triệu euro xuống 85 triệu euro. Ảnh: AP

Arsenal có hai cầu thủ góp mặt trong nhóm những ngôi sao mất giá mạnh nhất. Martin Zubimendi chứng kiến giá trị thị trường giảm từ 75 triệu euro xuống còn 65 triệu euro, trong khi Viktor Gyokeres mất 10 triệu euro, từ 65 triệu euro xuống còn 55 triệu euro.

Tiền đạo Alejandro Garnacho giảm từ 28 triệu euro xuống còn 22 triệu euro; Richarlison từ 25 triệu euro xuống còn 15 triệu euro.

Messi giữ phong độ cao giữa lịch đấu dày đặc

Lionel Messi chuẩn bị có một hành trình đặc biệt. Anh sẽ tới Oviedo (Tây Ban Nha) ngày 22-10, tham dự buổi giao lưu với cộng đồng giáo dục, trước khi nhận Giải thưởng Công chúa Asturias về Thể thao vào tối 23-10.

Chưa đầy 24 giờ sau lễ trao giải, Inter Miami sẽ làm khách trước New York Red Bulls tại Harrison, New Jersey (Mỹ).

Lịch trình của Messi dày đặc nhưng đã được CLB Inter Miami chấp thuận. HLV Cristian Gonzalez khẳng định Messi vẫn nằm trong kế hoạch cho trận gặp New York Red Bulls ngày 24-10. Ông không lo ngại việc di chuyển đường dài ảnh hưởng quá lớn tới khả năng thi đấu của siêu sao này.

Yamal đi bộ 45% thời gian thi đấu

Tiền đạo Lamine Yamal (Barcelona) liên tục được HLV Hansi Flick sử dụng nhờ khả năng tự điều chỉnh nhịp độ thi đấu. Thống kê cho thấy ngôi sao trẻ này trung bình dành tới 45% thời gian trên sân để đi bộ.

Yamal di chuyển khoảng 9 km mỗi trận. Đáng chú ý, ngôi sao của Barcelona dành 45% thời gian thi đấu để đi bộ. Điều đó cho thấy Yamal không di chuyển với tốc độ cao liên tục, mà phân bổ sức theo từng thời điểm.

Yamal mừng bàn thắng trong trận Barcelona thắng 5-2 trước Real Betis ở La Liga, ngày 17-10. Ảnh: AP

Leicester City bị rao bán

CLB Leicester City từng gây chấn động bóng đá Anh khi giành chức vô địch giải Ngoại hạng Anh năm 2016. Tuy nhiên, sau 10 năm, Leicester đã rơi xuống giải hạng 3 và hiện được rao bán với giá khoảng 225 triệu bảng.

Leicester giành 81 điểm trong mùa giải vô địch Ngoại hạng Anh 2015-2016, lọt vào tứ kết Champions League năm 2017 và đăng quang FA Cup năm 2021.

Tuy nhiên, trong 4 mùa giải (từ 2022-2023 đến 2025-2026), họ đã xuống hạng 3 lần. Hiện tại, Leicester xếp thứ 17 tại League One (giải hạng 3 ở Anh) sau 8 trận, mới thắng 2 trận và hơn nhóm xuống hạng 1 điểm.

Real Madrid sắp sở hữu thần đồng 15 tuổi của MU

Theo tờ Goal, Real Madrid đang là CLB tiến gần nhất đến việc hoàn tất thương vụ chiêu mộ thần đồng JJ Gabriel (MU).

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha được cho là đã chấp thuận mọi điều kiện do cầu thủ và người đại diện đưa ra.

Thần đồng 15 tuổi JJ Gabriel trong màu áo đội trẻ của MU. Ảnh: Getty

Đề nghị của Real Madrid bao gồm hợp đồng có thời hạn 3 năm, nhiều khoản thưởng dành cho các thành viên gia đình cầu thủ và người đại diện, những khoản thưởng dựa trên thành tích, cùng cam kết đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chuyên môn.

Trong khi đó, tờ Sport tiết lộ những con số liên quan đến đề nghị tiềm năng của Barcelona. Theo đó, đội bóng xứ Catalunya có thể đưa ra mức lương tổng cộng khoảng 2 triệu euro trong 3 mùa giải, phù hợp với các quy định dành cho cầu thủ 16 tuổi. Đây cũng là mức đãi ngộ hiếm thấy đối với một cầu thủ sinh năm 2010.

Con trai của Wayne Rooney ra mắt đội U21 MU

Kai Rooney, con trai của cựu ngôi sao Wayne Rooney, đã có trận ra mắt đội U21 MU ở tuổi 16.

Kai đang từng bước trưởng thành trong hệ thống đào tạo trẻ của MU sau khi thi đấu cho đội U16 ở mùa giải trước. Tháng 7 vừa qua, anh được MU trao học bổng đào tạo, gắn với chương trình học việc toàn thời gian kéo dài 2 năm.