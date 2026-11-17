Đội tuyển Đức thắng đậm Hà Lan

Rạng sáng 17-11 (giờ Việt Nam), đội tuyển Đức tiếp đón đội tuyển Hà Lan trong khuôn khổ lượt trận thứ 6 bảng B UEFA Nations League 2026-2027. Sau tiếng còi khai cuộc, đội tuyển Đức sớm chiếm lĩnh thế trận và tạo ra nhiều sức ép nhưng phải đến phút 40 mới có bàn mở tỷ số nhờ công Scherhant.

Các tuyển thủ Đức mừng bàn thắng vào lưới đội tuyển Hà Lan. Ảnh: AP

Trên đà thăng hoa, đội tuyển Đức ghi thêm 4 bàn thắng nữa bằng các pha lập công của Florian Wirtz (phút 60 và phút 71), Schlotterbeck (phút 65), Brajan Gruda (phút 77), ấn định thắng lợi 5-0. Chiến thắng trên giúp đội tuyển Đức vươn lên dẫn đầu bảng với 11 điểm, bằng điểm với đội tuyển Hà Lan nhưng xếp trên nhờ hơn chỉ số phụ.

Đội tuyển Việt Nam tranh ngôi vô địch với Kyrgyzstan

Vào lúc 19 giờ hôm nay (17-11), đội tuyển Việt Nam thi đấu với đội tuyển Kyrgyzstan tại lượt trận cuối Giải bóng đá giao hữu quốc tế 2026, diễn ra ở Ninh Bình.

Olaha Mạnh Đức (giữa) và Đình Bắc (phải) lập công giúp đội tuyển Việt Nam thắng đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa 2-0. Ảnh: QUANG ĐƯƠNG

Trước đó, đội tuyển Việt Nam thắng đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa 2-0, trong khi đội tuyển Kyrgyzstan thắng đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa 3-0. Như vậy, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik cần thắng Kyrgyzstan mới có thể giành ngôi vô địch giải đấu.

Crystal Palace sắp có huấn luyện viên mới

Theo The Athletic, Crystal Palace đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng để bổ nhiệm huấn luyện viên Thomas Frank với hợp đồng có thời hạn đến tháng 6-2029. Thomas Frank thất nghiệp kể từ khi bị Tottenham chấm dứt hợp đồng hồi tháng 2-2026.

Thời điểm Thomas Frank bị sa thải, Tottenham đứng thứ 16 giải Ngoại hạng Anh và trải qua chuỗi 8 trận liên tiếp không thắng. Đội bóng thành London cũng chỉ giành được 6 chiến thắng sau 16 trận tại giải đấu dưới thời nhà cầm quân người Đan Mạch. Dù vậy, ban lãnh đạo Crystal Palace tin tưởng, kinh nghiệm của huấn luyện viên Thomas Frank sẽ giúp đội bóng vượt khó và hoàn thành mục tiêu trụ hạng.

Lukaku giã từ đội tuyển Bỉ

Tiền đạo Lukaku vừa bất ngờ thông báo giã từ đội tuyển Bỉ ở tuổi 33. Tiền đạo này khép lại 16 năm thi đấu quốc tế với 135 lần ra sân và 94 bàn thắng, trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Bỉ.

Lukaku giã từ đội tuyển Bỉ. Ảnh: Getty

Chia sẻ về quyết định giã từ đội tuyển Bỉ, Lukaku viết: “Suốt 16 năm qua, tôi đã cống hiến tất cả những gì mình có cho đội tuyển Bỉ. Tôi được trải qua mọi cung bậc cảm xúc, ra sân thi đấu cùng những đồng đội tuyệt vời và biết ơn họ. Tôi cũng muốn cảm ơn tất cả các huấn luyện viên đã luôn thúc đẩy và tin tưởng tôi, cho tôi cơ hội giúp đội tuyển Bỉ. Đây là một hành trình tuyệt vời và tôi đã tận hưởng từng khoảnh khắc. Cảm ơn người hâm mộ vì tình cảm họ đã giành cho chúng tôi. Tôi tự hào vì đại diện cho đất nước của mình trong 4 kỳ World Cup và 3 kỳ EURO. Tôi sẽ không bao giờ quên, tôi cảm thấy yên bình khi dừng lại ở thời điểm này”.

Huyền thoại Dino Sani qua đời

Bóng đá Brazil đón nhận tin buồn khi huyền thoại bóng đá Dino Sani qua đời ở tuổi 94. Ông là nhà vô địch World Cup 1958 lớn tuổi nhất còn lại.

Dino Sani là một trong những nhân vật góp công vào chức vô địch World Cup đầu tiên trong lịch sử bóng đá Brazil. Tại giải đấu diễn ra ở Thụy Điển năm 1958, tiền vệ này có 2 lần ra sân, trong đó góp mặt ở trận hòa 0-0 với tuyển Anh tại Gothenburg. Dù không phải gương mặt nổi bật nhất trong đội hình Brazil năm ấy, Dino Sani vẫn được ghi nhận là một phần của thế hệ mở đường cho kỷ nguyên "Selecao" thống trị bóng đá thế giới.

Vinicius lý giải phong độ sa sút

Vinicius lần đầu thẳng thắn nhìn nhận trách nhiệm về phong độ sa sút tại Real Madrid. Trong cuộc phỏng vấn với El Pais, ngôi sao Brazil thừa nhận anh đã tập luyện ít hơn trong kỳ nghỉ hè và chưa chuẩn bị tốt sau thất bại tại World Cup 2026. “Việc bị loại sớm ở vòng 16 đội trước Na Uy ở World Cup 2026 là điều chúng tôi không ngờ tới. Tôi tận dụng kỳ nghỉ để nghỉ ngơi, dành thời gian cho gia đình. Cuối cùng, tôi tập luyện ít hơn những năm trước”, Vinicius chia sẻ.

Kỳ thủ Lê Quang Liêm lên hạng 12 thế giới

Lê Quang Liêm khép lại vòng bảng Giải vô địch cờ vua toàn năng thế giới Total Chess 2026 với thành tích bất bại, giành vị trí nhì bảng B và nâng Elo tạm thời lên 2.742,4 điểm.

Hạng 12 thế giới hiện tại là cột mốc Quang Liêm từng chạm tới. Tại Olympiad tháng 9-2024, sau khi đánh bại đương kim vô địch thế giới Đinh Lập Nhân, anh cũng lên thứ 12. Còn trên bảng FIDE công bố hằng tháng, thứ hạng cao nhất của anh là 14.