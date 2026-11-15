Tin thể thao (15-11): Bồ Đào Nha thua đậm trong trận đầu vắng Ronaldo

Bồ Đào Nha thua đậm trong trận đầu vắng Ronaldo

Rạng sáng 15-11, Bồ Đào Nha thua Đan Mạch 1-4 trên sân nhà tại UEFA Nations League ở trận đấu đầu tiên trong kỷ nguyên “hậu Ronaldo”.

Bước vào trận đấu đầu tiên kể từ khi siêu sao Cristiano Ronaldo giã từ sự nghiệp quốc tế, Bồ Đào Nha được kỳ vọng sẽ tạo nên "bộ mặt mới".

Đan Mạch (áo trắng) đánh bại Bồ Đào Nha ở trận đấu đầu tiên trong kỷ nguyên “hậu Ronaldo”. Ảnh: Kompas Bola

Dù vậy, suốt hiệp 1, đoàn quân của HLV Jorge Jesus không tạo ra tình huống đáng chú ý nào về phía khung thành Đan Mạch. Thậm chí, họ còn để đối thủ chọc thủng lưới ở phút 43.

Bước sang hiệp 2, đội khách liếp tiếp tạt “gáo nước lạnh” vào đội chủ nhà với 3 bàn thắng nữa.

Trong khi đó, những gì đội chủ nhà có được chỉ là bàn danh dự sau pha chớp thời cơ của Bernardo Silva ở phút 90+4.

Thất bại trước Đan Mạch không ảnh hưởng đến Bồ Đào Nha, bởi họ đã cầm chắc tấm vé vào tứ kết UEFA Nations League. Tuy nhiên, Bồ Đào Nha sẽ phải tính toán các phương án tấn công chất lượng và đủ khả năng duy trì sức mạnh của mình, trong bối cảnh Ronaldo không còn đồng hành cùng đội tuyển.

Tiết lộ lý do MU chọn HLV Pochettino

MU đã đạt thỏa thuận bổ nhiệm HLV Mauricio Pochettino thay thế HLV Michael Carrick. Nhà cầm quân 54 tuổi sẽ tiếp quản đội bóng từ ngày 18-11. Trận ra mắt của ông dự kiến là chuyến làm khách trước Liverpool ngày 22-11.

HLV Mauricio Pochettino sẽ thay thế HLV Michael Carrick ở MU. Ảnh: Evening Standard

Trong thông báo chính thức, MU giải thích quyết định lựa chọn HLV Pochettino dựa trên 5 yếu tố nổi bật. Đầu tiên là triết lý bóng đá tấn công với cường độ cao, thứ hai là khả năng xây dựng tập thể gắn kết. Bên cạnh đó, ban lãnh đạo đánh giá cao thành tích phát triển cầu thủ của chiến lược gia người Argentina, kinh nghiệm làm việc ở nhiều giải đấu hàng đầu và khả năng duy trì thành tích ở cấp độ cao nhất.

Đây là lần thứ tư HLV Pochettino dẫn dắt một CLB Ngoại hạng Anh, sau Southampton, Tottenham và Chelsea.

Man City dính đòn trừng phạt đầu tiên

Các ngân hàng đang tạm hoãn cấp vốn cho những giao dịch gắn với hoạt động chuyển nhượng của Man City, để chờ Ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh công bố mức phạt dành cho CLB này.

Báo cáo tài chính mùa giải 2024-2025 của Man City ghi nhận tổng nợ phải trả phát sinh từ hoạt động chuyển nhượng cầu thủ ở mức 423 triệu bảng Anh. Trên toàn thị trường, báo cáo từ Cơ quan Quản lý Bóng đá Độc lập của Anh cho thấy, quy mô tài trợ cho các hoạt động chuyển nhượng của Man City đã tăng từ 55 triệu bảng Anh mùa giải 2020-2021 lên 779 triệu bảng Anh vào mùa giải 2024-2025.

Ronaldo có thể mời Messi dự trận đấu chia tay sự nghiệp

Theo truyền thông Saudi Arabia, siêu sao Cristiano Ronaldo có thể sẽ tính đến phương án tổ chức một trận giao hữu tri ân giữa CLB hiện tại là Al Nassr và đội tuyển Bồ Đào Nha tại Riyadh (Saudi Arabia).

Ronaldo có thể mời Messi dự trận đấu chia tay sự nghiệp. Ảnh: The Athletic

Tiền đạo 41 tuổi muốn mời nhiều cầu thủ và huấn luyện viên nổi tiếng tham dự sự kiện, trong đó Lionel Messi là cái tên đứng đầu danh sách. Khả năng đội trưởng của CLB Inter Miami góp mặt được đánh giá khá cao, nhưng hiện vẫn chưa được xác nhận.

Ngoài phương án tổ chức một trận giao hữu tại Saudi Arabia, Ronaldo còn xem xét đề xuất thực hiện chuỗi trận tri ân tại châu Âu, Nam Mỹ, Bắc Mỹ, châu Phi và châu Á. Các trận đấu này dự kiến quy tụ bạn bè, đồng đội cũ, các HLV từng làm việc cùng anh, cũng như những nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng.

Salah phá kỷ lục ghi bàn của đội tuyển Ai Cập

Mohamed Salah ghi dấu mốc mới trong sự nghiệp quốc tế khi lập cú đúp ở chiến thắng 5-0 của Ai Cập trước Malawi tại vòng loại Cúp bóng đá châu Phi 2027.

Salah ghi dấu mốc mới trong sự nghiệp. Ảnh: LiveScore

2 bàn thắng ở cuối trận giúp tiền đạo này nâng tổng thành tích lên 70 pha lập công cho đội tuyển Ai Cập, vượt kỷ lục 69 bàn của Hossam Hassan.

Chiến thắng này còn là màn ra mắt thành công của HLV Ali Maher, người được bổ nhiệm thay chính HLV Hossam Hassan chưa đầy một tuần trước trận đấu trên.

Brazil nhận thất bại khi đá giao hữu với Nhật Bản

Đội tuyển Brazil gặp Nhật Bản trong trận giao hữu tại sân National Stadium (Singapore) tối 14-11.

Brazil nhập cuộc với thế trận chủ động, kiểm soát bóng vượt trội, nhưng Nhật Bản lại dẫn trước tới 2 bàn.

Nhật Bản (áo xanh) giành chiến thắng 3-2 trong trận giao hữu với Brazil. Ảnh: Yahoo Sports

Trong tình thế này, Brazil buộc phải đẩy cao đội hình. Tiền đạo Vinicius thắp hy vọng cho Brazil khi lập cú đúp để đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Tuy nhiên, Nhật Bản bất ngờ ghi bàn vào phút bù giờ đầu tiên của trận đấu. Bàn thua khiến các thành viên Brazil phản ứng dữ dội vì cho rằng cầu thủ Nhật Bản đã phạm lỗi trong tình huống trước đó. Trọng tài sau đó rút thẻ đỏ với HLV Carlo Ancelotti và Raphinha vì phản ứng thái quá.

Trận đấu khép lại trong bầu không khí căng thẳng, với chiến thắng 3-2 thuộc về Nhật Bản.

Bóng bàn Việt Nam thi đấu thành công tại giải Đông Nam Á

Đội tuyển bóng bàn Việt Nam khép lại hành trình tại Giải vô địch bóng bàn Đông Nam Á 2026 ở Malaysia với tổng cộng 5 huy chương, gồm 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng.

Theo Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam, thành tích tại giải đấu là kết quả của quá trình tập luyện, chuẩn bị và nỗ lực thi đấu của các vận động viên. Đặc biệt, những trận đấu căng thẳng ở vòng loại trực tiếp cho thấy khả năng duy trì sự tập trung và vượt qua áp lực của các tuyển thủ.