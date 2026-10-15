Tin thể thao (15-10): Real Madrid ngược dòng kịch tính, Mbappe phá kỷ lục của Messi

Real Madrid ngược dòng kịch tính

Sáng 15-10, Real Madrid đến làm khách trên sân của AS Roma tại vòng phân hạng UEFA Champions League 2026-2027. Nhập cuộc tự tin, đội chủ nhà mở tỷ số ở phút 20 nhờ công của De Roon. Chỉ 5 phút sau, Mbappe gỡ hòa 1-1 cho đại diện Tây Ban Nha.

Rudiger ấn định thắng lợi 4-3 cho Real Madrid trước AS Roma. Ảnh: AP

Kịch tính được đẩy lên cao khi Malen ghi liền 2 bàn thắng ở phút 51 và 57, giúp AS Roma vươn lên dẫn 3-1. Tưởng như Real Madrid sẽ phải đón nhận thất bại nhưng nỗ lực tuyệt vời giúp thầy trò huấn luyện viên Mourinho có những phút cuối trận đáng nhớ. Lần lượt Carlos Espi, Endrick, Rudiger ghi bàn ở phút 80, 85 và 90 giúp Real Madrid hoàn tất màn ngược dòng thắng 4-3.

Mbappe phá kỷ lục của Messi

Ở tuổi 27 và 298 ngày, Mbappe trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử cán mốc 100 lần ra sân tại đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp câu lạc bộ. Kỷ lục trước đó thuộc về Messi. Siêu sao người Argentina chạm mốc 100 trận tại Champions League khi 28 tuổi 84 ngày, trong trận Barcelona hòa AS Roma 1-1 ngày 16-9-2015.

Mbappe trong trận gặp AS Roma. Ảnh: AP

Bàn thắng vào lưới AS Roma giúp Mbappe nâng tổng số bàn thắng tại Champions League lên 72, vượt qua huyền thoại Raul Gonzalez, người có 71 bàn, để chiếm vị trí thứ 5 trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu.

Paris Saint-Germain phô diễn sức mạnh

Trận cầu tâm điểm lượt trận thứ 2 vòng phân hạng UEFA Champions League 2026-2027 là chuyến làm khách của đương kim vô địch Paris Saint-Germain đến sân của Man City. Sau tiếng còi khai cuộc, đại diện nước Pháp sớm tạo ra thế trận tấn công hấp dẫn và ghi liền 3 bàn thắng nhờ công của Doue (phút 13), Dembele (phút 15) và Vitinha (phút 32).

Vitinha (bên trái) và Dembele lập công trong thắng lợi 4-2 của Paris Saint-Germain trước Man City. Ảnh: AP

Man City vùng lên mạnh mẽ trong hiệp 2 khi có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3 của Haaland ở phút 53. Nhưng chỉ 10 phút sau, Akliouche tái lập cách biệt 3 bàn cho đương kim vô địch. Nỗ lực của Man City chỉ giúp họ ghi thêm được 1 bàn thắng nữa nhờ công của Haaland ở phút 75, trong khi Paris Saint-Germain thêm một lần đưa được bóng vào lưới đối thủ ở phút 90 nhưng bàn thắng không được công nhận. Thắng Man City 4-2, Paris Saint-Germain phô diễn sức mạnh ấn tượng tại giải đấu.

Real Madrid lập kỷ lục ngược dòng

Theo thống kê của chuyên gia MisterChip, Real Madrid chỉ mất 7 phút 43 giây để chuyển từ thế bị dẫn 2 bàn thành đội giành chiến thắng, trong trận thắng 4-3 trước AS Roma. Đây là màn ngược dòng nhanh nhất trên sân khách trong lịch sử Champions League.

Kỷ lục trước đó thuộc về Liverpool. Đội bóng Anh từng lật ngược tình thế trước Villarreal trong trận bán kết lượt về Champions League ngày 3-5-2022, khi ghi những bàn thắng quyết định trong khoảng thời gian 12 phút 48 giây để giành chiến thắng.

Barcola lập hat-trick giúp Liverpool đại thắng

Trong chuyến làm khách trước LASK tại vòng phân hạng UEFA Champions League 2026-2027, Liverpool giành chiến thắng tưng bừng 6-3. Đội khách sớm thể hiện sức mạnh với 3 bàn thắng trong hiệp 1, trong đó Barcola lập cú đúp, còn Ronald Araujo cũng ghi dấu ấn với pha lập công đầu tiên cho Liverpool. Sang hiệp 2, Jeremie Frimpong nâng tỷ số lên 4-0 trước khi Barcola hoàn tất cú hat-trick, đánh dấu màn trình diễn chói sáng. Lewis Koumas tiếp tục gia tăng cách biệt lên 6-1. Tuy nhiên, hàng thủ Liverpool bộc lộ nhiều sơ hở ở cuối trận, để Florian Flecker ghi 2 bàn, giúp LASK rút ngắn tỷ số xuống 3-6.

Barcola (bên trái) ghi hat-trick giúp Liverpool đại thắng. Ảnh: AP

Haaland lập cột mốc lịch sử

Dù Man City thua Paris Saint-Germain 2-4 ngay tại sân Etihad nhưng cá nhân tiền đạo Haaland đã có ngày thi đấu đáng nhớ với cú đúp bàn thắng. Trận đấu này cũng đánh dấu Haaland vượt qua Sergio Aguero để trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất cho Man City tại Champions League, đồng thời lập kỷ lục chạm mốc 60 bàn nhanh nhất lịch sử giải đấu.

Tính đến thời điểm này của mùa 2026-2027, Haaland đã có 10 bàn cho Man City sau 9 lần ra sân. Cuối tuần này, Haaland cùng các đồng đội sẽ trở lại Premier League tiếp đón tân binh Ipswich Town ở vòng 7.

Thể Công - Viettel thất bại trước Persib Bandung

Thể Công - Viettel để thua 0-1 trên sân của Persib Bandung (Indonesia) ở lượt trận thứ 2 bảng E AFC Champions League Two 2026-2027. Bàn thắng duy nhất từ chấm phạt đền của Peralta giúp đội chủ nhà giành trọn 3 điểm, trở lại ngôi đầu bảng E. Trong khi đó, thất bại trên sân khách khiến Thể Công - Viettel gặp bất lợi trong cuộc đua giành quyền đi tiếp tại AFC Champions League Two 2026-2027.