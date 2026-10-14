Tin thể thao (14-10): MU trắng tay, Barca bùng nổ tại Champions League

MU thất thủ trước Atletico

Rạng sáng 14-10, MU nhận thất bại 0-2 trước Atletico trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 vòng phân hạng UEFA Champions League 2026-2027.

MU nhập cuộc tệ hại và Atletico chỉ mất chưa đến 1 phút để có bàn thắng vươn lên dẫn trước nhờ công của Pablo Barrios.

Sau bàn thua sớm, “Quỷ đỏ” dần lấy lại thế trận nhưng không tổ chức được nhiều pha uy hiếp khung thành đối phương. Trái lại, gần giờ nghỉ, Johnny Cardoso đưa bóng vào lưới MU nhưng bàn thắng bị hủy sau khi trọng tài xem lại VAR và xác định Marcos Llorente để bóng chạm tay trong tình huống trước đó.

MU thua trắng 2 bàn trước Atletico. Ảnh: 101 Great Goals

Sang hiệp 2, hai bên duy trì lối chơi cân bằng. Bước ngoặt lớn nhất chỉ đến ở khoảng 20 phút cuối. Leny Yoro bị truất quyền thi đấu sau pha va chạm với Jonathan David, khi trọng tài cho rằng trung vệ MU ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ ràng.

Chỉ ít phút sau, Atletico tận dụng lợi thế hơn người để gia tăng sức ép và nhân đôi cách biệt bàn thắng nhờ công của Ademola Lookman.

Như vậy là sau trận thua Liverpool 1-2, Atletico đã có chiến thắng đầu tiên ở Champions League mùa này, trong khi đó MU nhận thất bại đầu tiên tại giải đấu và cũng có 3 điểm như Atletico sau chiến thắng ở lượt trận đầu tiên trước Sabah trên sân nhà.

Barca thắng hủy diệt Galatasaray

Ở trận đấu cùng giờ, Lamine Yamal tỏa sáng với 2 pha kiến tạo đẳng cấp, qua đó giúp Barca lội ngược dòng đánh bại Galatasaray 4-1.

Bất ngờ của trận đấu đến từ phút 28 khi Galatasaray mở tỷ số ngay trong cú dứt điểm đầu tiên. Đội chủ nhà sau đó còn một lần đưa bóng vào lưới nhưng bàn thắng bị VAR từ chối vì lỗi việt vị.

Barca lấy lại thế trận và tìm được bàn gỡ ở phút 43 nhờ công của Cancelo.

Yamal và đồng đội ngược dòng thành công trước Galatasaray. Ảnh: Yahoo Sports

Sang hiệp 2, sân khấu thuộc về Yamal. Theo đó, phút 51, tài năng trẻ người Tây Ban Nha treo bóng chính xác để Fermin Lopez đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1.

Chỉ ba phút sau, Yamal tiếp tục tạo dấu ấn với pha xử lý kỹ thuật trước khi căng ngang thuận lợi để Gordon ghi bàn đầu tiên cho Barca tại Champions League. Đồng thời, đây cũng là kiến tạo thành bàn thứ 10 của Yamal trên mọi đấu trường mùa này.

Galatasaray gần như mất khả năng phản kháng sau đó. Để rồi Karim Adeyemi ấn định chiến thắng 4-1 cho Barca ở phút 65.

Kết quả giúp Barca duy trì thành tích toàn thắng từ đầu mùa và có màn chạy đà lý tưởng trước chuyến làm khách của PSG - nhà đương kim vô địch Champions League.

Cặp đôi 250 triệu euro của Liverpool hóa thảm họa

Liverpool đầu tư mạnh tay để nâng cấp hàng công, nhưng những thống kê đầu mùa của Florian Wirtz và Bradley Barcola đang khiến người hâm mộ ngao ngán.

Florian Wirtz và Bradley Barcola vẫn chưa chứng minh được giá trị tương xứng với số tiền Liverpool bỏ ra. Ảnh: TNYT

Tính từ đầu mùa 2026-2027, Wirtz chưa ghi bàn và mới có một kiến tạo sau 7 trận, trong khi Barcola cũng chưa đóng góp bàn thắng hay kiến tạo sau 6 lần ra sân trên mọi đấu trường. Nếu xét trên số tiền chuyển nhượng lên tới khoảng 250 triệu euro mà Liverpool bỏ ra, bộ đôi này chưa mang lại giá trị tương xứng.

Liverpool vẫn cần thêm thời gian để hai chân sút này thích nghi, nhưng với khoản đầu tư lớn như trên, sự kiên nhẫn của người hâm mộ chắc chắn có giới hạn.

Chelsea lên kế hoạch kích hoạt “bom tấn” mới

Alex Scott đang nổi lên như một trong những tiền vệ trẻ đáng chú ý tại Ngoại hạng Anh. Ở tuổi 23, cầu thủ người Anh gây ấn tượng nhờ kỹ thuật, khả năng kiểm soát bóng và sự linh hoạt trong cách triển khai lối chơi. Việc được triệu tập lên đội tuyển quốc gia gần đây cũng góp phần nâng cao giá trị của tiền vệ Bournemouth trên thị trường chuyển nhượng.

Chelsea đang nhắm tới việc chiêu mộ Alex Scott. Ảnh: Madrid Universal

Chelsea đang cân nhắc khả năng đưa Scott về Stamford Bridge vào tháng 1-2027 và sẵn sàng xem xét mức định giá cao tới 100 triệu bảng Anh từ phía đối tác. Đội bóng thành London muốn bổ sung nhân sự cho tuyến giữa, qua đó tăng chiều sâu đội hình và có thêm phương án kiểm soát thế trận.

Nếu thương vụ hoàn tất với con số này, đội bóng sẽ thiết lập kỷ lục bán cầu thủ mới trong lịch sử Bournemouth. Dù vậy, đây vẫn là khoản đầu tư lớn đối với Chelsea, nhất là khi Scott còn đang trong giai đoạn phát triển sự nghiệp và vừa trải qua vấn đề chấn thương.

Australia có thể thay Saudi Arabia đăng cai Asian Cup 2027

Khả năng Saudi Arabia tổ chức Vòng chung kết Asian Cup 2027 (dự kiến diễn ra vào tháng 1-2027) bị đặt dấu hỏi lớn do tình hình căng thẳng quân sự leo thang tại khu vực Trung Đông.

Khả năng Saudi Arabia tổ chức Vòng chung kết Asian Cup 2027 đang bị đặt dấu hỏi. Ảnh: AFC

Trước nguy cơ giải đấu bị gián đoạn, Australia được đề xuất trở thành quốc gia thay thế để đăng cai sự kiện bóng đá lớn nhất châu Á. Nhìn lại quá khứ, Asian Cup từng được tổ chức tại Australia vào năm 2015. Tại xứ sở chuột túi, những tiếng nói kêu gọi đưa Asian Cup trở lại xứ sở chuột túi ngày càng mạnh mẽ.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất đối với việc đăng cai khẩn cấp là bài toán tài chính. Việc phải chuẩn bị sân vận động, cơ sở tập luyện, nơi lưu trú, giao thông và an ninh trong thời gian ngắn sẽ đòi hỏi nguồn ngân sách công khổng lồ.

Ronaldo nguy cơ lỡ Cup C1 châu Á

Ronaldo vừa ghi bàn giúp Al Nassr giành chiến thắng đầu tiên tại AFC Champions League Cup C1 châu Á mùa này, nhưng siêu sao Bồ Đào Nha đang đối diện nguy cơ vắng mặt ở giải đấu danh giá nhất châu Á từ mùa tới.

Ronaldo đang đối diện nguy cơ vắng mặt ở giải đấu danh giá nhất châu Á từ mùa tới. Ảnh: Al Nassr

Nguyên nhân không xuất phát từ thành tích sân cỏ, mà liên quan đến cơ cấu sở hữu CLB. Theo đó, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa ban hành quy định nhằm ngăn các CLB có chung chủ sở hữu tham dự cùng một giải đấu. Thay đổi này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến Al Nassr, Al Ahli và Al Ittihad từ mùa 2027-2028.

Cả 3 đội bóng hàng đầu Saudi Arabia đều nằm dưới quyền kiểm soát của Quỹ đầu tư công (PIF). Trong đó, PIF sở hữu 100% cổ phần Al Ittihad, cùng 75% tại Al Nassr và Al Ahli. Nếu cả 3 CLB cùng giành quyền dự AFC Champions League mùa tới, PIF sẽ phải giải quyết vấn đề sở hữu chung để đáp ứng quy định. Một phương án được truyền thông đề cập là thoái vốn, chỉ giữ quyền kiểm soát 1 đội bóng. Nếu không đáp ứng điều kiện, Al Nassr có nguy cơ bị từ chối tham dự dù đủ thành tích chuyên môn.

HLV đầu tiên ở Ngoại hạng Anh sắp bị sa thải?

HLV Alvaro Arbeloa đang đếm ngược ngày rời Fulham sau khởi đầu thảm họa tại Ngoại hạng Anh mùa này với 6 vòng chưa biết đến mùi chiến thắng. Theo tờ The Standard, chiến lược gia 43 tuổi chỉ còn đúng hai trận để tự cứu lấy chiếc ghế của mình.

HLV Alvaro Arbeloa có thể trở thành HLV đầu tiên ở Ngoại hạng Anh bị sa thải tại mùa giải này. Ảnh: Goal

Ban lãnh đạo đội bóng Tây London gần hết kiên nhẫn sau trận thua ngược 1-2 trước Ipswich vừa qua. Thất bại cay đắng ở những phút cuối đã đẩy Fulham xuống đáy bảng xếp hạng.

Arbeloa được bổ nhiệm vào mùa hè vừa qua để thay thế Marco Silva, người từ chối gia hạn hợp đồng để chuyển sang dẫn dắt Benfica. Tuy nhiên, cựu hậu vệ Real Madrid và Liverpool đang đứng trước nguy cơ trở thành HLV đầu tiên bị sa thải tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Carvajal thoát cảnh thất nghiệp

Carvajal trở thành cầu thủ tự do sau khi hết hạn hợp đồng với Real Madrid vào cuối mùa giải 2025-2026. Hậu vệ kỳ cựu này vừa ký hợp đồng một năm với Getafe.

Carvajal chính thức đầu quân cho Getafe. Ảnh: Plataforma Media

Getafe kỳ vọng sự xuất hiện của Carvajal sẽ mang đến chất lượng chuyên môn, bản lĩnh thi đấu và khả năng dẫn dắt các cầu thủ trẻ.

Getafe hiện chạy đua với thời gian để hoàn tất thủ tục đăng ký thi đấu cho Carvajal. Nếu mọi việc thuận lợi, anh có thể ra mắt đội bóng mới trong trận derby La Liga gặp Rayo Vallecano ngày 19-10.

Xác định hai đối thủ kế tiếp của đội tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan tại Giải giao hữu quốc tế 2026, diễn ra từ 11 đến 15-11 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình).

Đội tuyển Việt Nam sẽ tham gia Giải giao hữu quốc tế 2026 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Ảnh: VFF

Giải do Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức, với ba đội thi đấu vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng. Đây là dịp để ban huấn luyện tuyển Việt Nam rà soát lực lượng, chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2027.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có trận ra quân gặp Đài Loan (Trung Quốc) ngày 11-11, trước khi đối đầu với Kyrgyzstan ngày 15-11. Hai đội khách mời sẽ chạm trán vào ngày 13-11.