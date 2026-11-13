Tin thể thao (13-11): Italia ngược dòng đánh bại Pháp 3-1

Pháp khởi đầu thuận lợi khi Michael Olise mở tỷ số ở phút thứ 10. Tuy nhiên, Italia nhanh chóng đáp trả với bàn gỡ hòa của Pio Esposito ở phút 26.

Sang hiệp 2, Davide Frattesi đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn 2-1 ở phút 63. Đến phút 75, Pio Esposito thực hiện thành công quả phạt đền sau tình huống Upamecano phạm lỗi với Vergara, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 3-1 cho Italia.

Những phút còn lại, Pháp nỗ lực tìm bàn rút ngắn cách biệt nhưng không thành công. Chiến thắng giúp Italia nắm lợi thế trong cuộc đua giành vé vào vòng tứ kết.

Tin thể thao (13-11): Italia ngược dòng đánh bại Pháp trong trận đấu thuộc Nations League. Ảnh: Getty

PSG nhắm Luis Diaz thay Kvaratskhelia

PSG được cho là đang nhắm tiền đạo Luis Diaz của Bayern Munich nhằm thay thế Khvicha Kvaratskhelia, người phải nghỉ thi đấu ít nhất 6 tháng vì chấn thương đứt dây chằng chéo trước.

Theo truyền thông Colombia, đội bóng Pháp muốn chiêu mộ Diaz ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2027. Tuy nhiên, thương vụ này không dễ thực hiện khi tiền đạo người Colombia đang là nhân tố quan trọng trong đội hình Bayern Munich. Sau 62 lần ra sân, anh ghi 31 bàn và có 24 kiến tạo trên mọi đấu trường.

Bên cạnh đó, Diaz được cho là hài lòng với cuộc sống tại Munich và không có ý định ra đi. Hợp đồng của cầu thủ 29 tuổi với Bayern Munich còn thời hạn đến tháng 6-2029. Vì vậy, dù PSG có tiềm lực tài chính, nhưng khả năng Bayern Munich chấp nhận để Diaz ra đi giữa mùa giải là rất thấp.

MU nhắm 3 trung vệ Premier League cho Pochettino

MU đang lên kế hoạch tăng cường hàng phòng ngự nếu bổ nhiệm Mauricio Pochettino làm huấn luyện viên trưởng. Ba mục tiêu được đội chủ sân Old Trafford quan tâm gồm Nathan Collins (Brentford), Calvin Bassey (Fulham) và Jarrad Branthwaite (Everton).

Theo Daily Mail, bộ phận tuyển dụng của MU đang theo dõi sát ba trung vệ này sau khi hàng thủ đội bóng liên tục bộc lộ điểm yếu. Quỷ đỏ đã thủng lưới 15 bàn trong 5 trận gần nhất dưới thời Michael Carrick và nhận tổng cộng 19 bàn thua tại Premier League mùa này.

MU từng ưu tiên bổ sung nhân sự tuyến giữa, nhưng những vấn đề về phong độ và chấn thương ở hàng thủ khiến kế hoạch tăng cường trung vệ có thể được đẩy sớm lên kỳ chuyển nhượng tháng 1.

Carrick không thể giữ ghế huấn luyện viên trưởng dù giúp đội bóng có những kết quả đáng chú ý, trong đó có chiến thắng trước AS Roma và trận hòa Aston Villa. Nếu Pochettino tiếp quản Old Trafford, nhà cầm quân người Argentina sẽ được hậu thuẫn để cải tổ đội hình, bắt đầu từ vị trí trung vệ.

Huấn luyện viên Mauricio Pochettino là ứng viên hàng đầu cho vị trí huấn luyện viên trưởng MU. Ảnh: Getty

Premier League thừa nhận sai lầm khiến Liverpool mất penalty

Hội đồng đánh giá các tình huống gây tranh cãi (KMI) của Premier League thừa nhận Liverpool đáng lẽ phải được hưởng phạt đền trong trận thua Arsenal 0-1.

Tình huống xảy ra sau bàn mở tỷ số của Kai Havertz, khi Jurrien Timber kéo áo Alexander Isak trong vòng cấm nhưng trọng tài không thổi phạt, còn VAR cũng không can thiệp.

Sau khi xem xét, 4/5 thành viên hội đồng cho rằng trọng tài chính cần cho Liverpool hưởng phạt đền. Trong khi đó, 3/5 thành viên nhận định VAR đáng lẽ phải yêu cầu trọng tài xem lại tình huống vì đây là sai sót rõ ràng.

Yamal quyết trở lại đội tuyển Tây Ban Nha

Theo tờ MARCA, Lamine Yamal đang trải qua quá trình hồi phục theo kế hoạch tại cơ sở của Barcelona để có thể sớm trở lại hội quân cùng đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha vào cuối tuần này. Yamal bị viêm đầu gối sau trận đấu với Atletico Madrid và huấn luyện viên De La Fuente quyết định cho cầu thủ này nghỉ ngơi. Mặc dù vậy, Yamal dự định sẽ di chuyển đến Madrid vào thứ Sáu để tái hợp với các đồng đội ở tuyển quốc gia.

Lamine Yamal đang trải qua quá trình hồi phục khi bị viêm đầu gối sau trận đấu với Atletico Madrid. Ảnh: Getty

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam thua ngược New Zealand

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam thua New Zealand 2-3 trong trận giao hữu chiều 12-11, tại Nhà thi đấu Thái Sơn Nam (TP Hồ Chí Minh), dù sớm có bàn dẫn trước.

Ngay phút thứ 2, A Dat Rin To đã đưa futsal nữ Việt Nam vượt lên dẫn trước bằng pha lập công quan trọng. Trong phần còn lại của hiệp 1, hai đội đều có những cơ hội nhưng không bên nào ghi thêm bàn thắng. Tuy nhiên, sang hiệp 2, New Zealand liên tiếp ghi 3 bàn do công của Hannah (phút 28), Jamie Evans (phút 32) và Lippy Boobyer (phút 33) để vượt lên dẫn trước.

Phút 37, Nguyễn Thị Vân Anh ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-3 cho futsal nữ Việt Nam. Dù nỗ lực trong những phút còn lại, nhưng các học trò của huấn luyện viên Huỳnh Thị Thanh Khiết không thể tìm được bàn gỡ hòa. Theo kế hoạch, hai đội sẽ tiếp tục thi đấu trận giao hữu lượt về vào ngày 14-11, tại Nhà thi đấu Thái Sơn Nam.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam thua ngược New Zealand. Ảnh: NGUYỄN KHANH

VFF gặp khó vì lịch thi đấu hai giải châu Á năm 2028

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đứng trước bài toán khó về nhân sự khi Vòng chung kết Asian Cup 2027 và Vòng chung kết U23 châu Á 2028 diễn ra gần như cùng thời điểm.

Theo lịch của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Asian Cup 2027 diễn ra từ ngày 23-12-2027 đến 21-1-2028, trong khi Vòng chung kết U23 châu Á 2028 tổ chức từ ngày 4 đến 22-1-2028.

Lịch thi đấu chồng chéo khiến VFF phải tính toán phương án phân bổ lực lượng, bởi nhiều cầu thủ trẻ có khả năng được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Bên cạnh đó, việc bố trí huấn luyện viên Kim Sang-sik dẫn dắt cả hai đội tuyển cũng là vấn đề cần cân nhắc. VFF có thể phải tính đến phương án sử dụng hai huấn luyện viên riêng biệt để bảo đảm công tác chuẩn bị cho cả hai giải đấu.