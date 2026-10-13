Tin thể thao (13-10): Ronaldo ghi bàn thắng thứ 981

Ronaldo ghi bàn thắng thứ 981

Siêu sao Cristiano Ronaldo tiếp tục duy trì phong độ cao trong màu áo Al Nassr khi ghi bàn trong trận gặp Neftchi Fergana (Uzbekistan) tại vòng bảng AFC Champions League Elite diễn ra rạng sáng 13-10.

Tiếp đón Neftchi Fergana, Al Nassr áp đảo ngay sau tiếng còi khai cuộc. Dù rất nỗ lực, đội khách chỉ có thể cầm cự tới phút 33, khi Angelo Gabriel ghi bàn mở tỷ số cho Al Nassr.

Ronaldo ghi bàn thắng thứ 981 trong sự nghiệp. Ảnh: Reuters

Sau đó, Ronaldo có bàn thắng ở phút 42, ghi bàn đầu tiên tại AFC Champions League Elite mùa này, đồng thời là bàn thắng thứ 981 của anh trong sự nghiệp.

Sang hiệp 2, Odilov rút ngắn cách biệt cho Neftchi Fergana ở phút 51. Nhưng, cơ hội có điểm của đội bóng đến từ Uzbekistan bị dập tắt sau thẻ đỏ của Alibaev (65').

Kết cục trận đấu được định đoạt với tình huống Gofurov phản lưới, ấn định chiến thắng 3-1 cho Al Nassr.

Yamal áp sát kỷ lục của Mbappe ở Champions League

Theo Tribuna, nếu ghi bàn trong trận đấu giữa Galatasaray và Barcelona (2 giờ, ngày 14-10), Lamine Yamal (Barcelona) sẽ trở thành cầu thủ dưới 20 tuổi ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử Champions League.

Yamal (19 tuổi) đã có 12 bàn thắng và 11 kiến tạo sau 34 trận đấu tại Champions League, kém 1 bàn so với Mbappe (ở độ tuổi U20).

Corinthians bổ nhiệm HLV Clarence Seedorf

CLB Corinthians (Brazil) đã bổ nhiệm Clarence Seedorf làm HLV trưởng, đánh dấu sự trở lại của cựu tiền vệ người Hà Lan trên băng ghế chỉ đạo sau 7 năm.

Hiện tại, Corinthians đứng thứ 16 tại giải vô địch quốc gia Brazil, chỉ hơn nhóm xuống hạng 1 điểm. Họ kỳ vọng kinh nghiệm của Seedorf sẽ giúp CLB vượt qua khó khăn.

Chelsea nhắm Jules Kounde

Theo Sport, Chelsea đang quan tâm đến Jules Kounde, hậu vệ người Pháp thuộc biên chế Barcelona.

Barcelona được cho là đã từng cân nhắc chia tay Kounde trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, mở ra cơ hội để Chelsea tiến hành thương vụ này nhằm tăng cường hàng thủ.

MU và Man City tranh giành Giuliano Simeone

Theo TEAMtalk, tiền vệ Giuliano Simeone (con trai của HLV Diego Simeone) đang lọt vào tầm ngắm của MU và Man City.

Giuliano Simeone (bên phải) trong màu áo đội tuyển Argentina. Ảnh: AP

Tuy nhiên, CLB Atletico Madrid không muốn để Giuliano Simeone ra đi, bởi cầu thủ này vẫn nằm trong kế hoạch của đội bóng. Do đó, bất kỳ CLB nào muốn sở hữu tuyển thủ người Argentina đều sẽ gặp khó khăn trên bàn đàm phán.

Bruno Fernandes sa sút phong độ

HLV Michael Carrick đang “đau đầu” với nhiều vấn đề tại MU. Một trong số đó là phong độ sa sút của đội trưởng Bruno Fernandes.

Bruno Fernandes (bên phải) trong buổi tập của MU. Ảnh: AP

Hiện tại, Bruno Fernandes thi đấu dưới kỳ vọng, không tạo được dấu ấn đáng kể trong các trận đấu. Ở cuộc đối đầu gần nhất với Tottenham, cầu thủ 32 tuổi gần như “mất hút”, không có cú sút trúng đích nào, chỉ có một pha dứt điểm, bỏ lỡ cơ hội rõ rệt trong hiệp hai. Anh chỉ có 1 pha truy cản thành công, giành chiến thắng trong 4/8 pha tranh chấp.

Tennis: Alcaraz bị loại sớm ở Thượng Hải Masters

Ngôi sao Carlos Alcaraz đã để thua 0-2 trước tay vợt Zizou Bergs (tỷ số các set là 5-7, 6-7) ở vòng ba Thượng Hải Masters, qua đó chấm dứt mạch 7 trận thắng liên tiếp.

Tay vợt Carlos Alcaraz. Ảnh: Getty

Alcaraz đến Thượng Hải (Trung Quốc) sau khi vừa bảo vệ danh hiệu vô địch tại giải Nhật Bản mở rộng.

Alcaraz trở thành ngôi sao tiếp theo dừng bước sớm tại Thượng Hải Masters, sau Djokovic và Ben Shelton. Thất bại của Alcaraz sẽ giúp kình địch Zverev chắc chắn kết thúc năm 2026 ở vị trí số một thế giới.

Bóng bàn: Tay vợt Nhật Bản vươn lên số một thế giới

Tay vợt người Nhật Bản Sora Matsushima đã vươn lên vị trí số một thế giới, trở thành vận động viên bóng bàn trẻ nhất trong lịch sử đứng đầu bảng xếp hạng đơn nam.

Matsushima trở thành tay vợt Nhật Bản đầu tiên đứng đầu bảng đơn nam thế giới kể từ thành tích của Seiji Ono vào tháng 7-1980.

Theo bảng xếp hạng mới nhất, Matsushima có 8.550 điểm, bỏ xa người đứng thứ hai Felix Lebrun (Pháp, 6.659 điểm). Harimoto (Nhật Bản, 6.363 điểm) đứng thứ ba. Truls Moregard (Thụy Điển, 6.180 điểm) xếp thứ tư, Wang Chuqin (Trung Quốc, 6.157 điểm) đứng thứ năm.

Tay vợt người Nhật Bản Sora Matsushima vươn lên vị trí số một thế giới. Ảnh: worldtabletennis.com

Gần nhất, Matsushima đã vô địch United States Smash 2026 và WTT Champions Frankfurt 2025. Trong năm nay, anh lọt vào bán kết Europe Smash tại Thụy Điển, WTT Champions Yokohama và WTT Champions Chongqing, cùng các lần vào tứ kết tại Doha và Macao (Trung Quốc).

Matsushima cùng đội tuyển Nhật Bản giành huy chương bạc tại Giải vô địch thế giới ở London (Anh) hồi đầu năm nay; góp công giúp đội tuyển bóng bàn nam Nhật Bản đánh bại Trung Quốc để giành huy chương vàng tại ASIAD 2026 trên sân nhà.

U17 nữ Việt Nam đứng trước cơ hội giành vé dự World Cup

Đội tuyển U17 nữ Việt Nam đã giành vé dự vòng chung kết U17 nữ châu Á diễn ra vào đầu năm 2027.

Thầy trò HLV Masahiko kết thúc hành trình vòng loại với thành tích toàn thắng, giành 9 điểm và ghi 28 bàn, sau khi lần lượt vượt qua Pakistan, Quần đảo Bắc Mariana và Kyrgyzstan.

Vòng loại U17 nữ châu Á 2027 đã khép lại, xác định các đại diện đi tiếp, gồm: Trung Quốc, Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc, Indonesia, Đài Bắc Trung Hoa, Việt Nam, Ấn Độ, Thái Lan và Myanmar.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng Vòng chung kết U17 nữ châu Á 2027 vào tháng 12-2026. 12 đội chia thành 3 bảng. 2 đội đứng thứ nhất và thứ hai của mỗi bảng sẽ giành quyền vào tứ kết.