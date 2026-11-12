Tin thể thao (12-11): ​MU chọn Mauricio Pochettino thay Michael Carrick

MU chọn Pochettino thay Carrick

Ban lãnh đạo MU đang hoàn tất thỏa thuận cá nhân với Mauricio Pochettino, trong trường hợp quyết định sa thải HLV Michael Carrick.

Theo Athletic, ngày 11-11, MU đã chọn HLV Pochettino làm ứng cử viên hàng đầu thay thế HLV Carrick sau khi “Quỷ đỏ thành Manchester” trải qua giai đoạn khủng hoảng và đang nằm trong nhóm xuống xuống hạng ở giải Ngoại hạng Anh khi xếp thứ 18.

MU chọn HLV Pochettino làm ứng cử viên hàng đầu thay thế HLV Carrick. Ảnh: AP

HLV Pochettino hiện dẫn dắt đội tuyển Mỹ và còn hợp đồng đến hết World Cup 2030. Để đưa ông về sân Old Trafford, MU sẽ phải kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá khoảng 10 triệu USD.

HLV Pochettino được đánh giá phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của MU nhờ kinh nghiệm làm việc tại Ngoại hạng Anh. Ông từng giúp Southampton duy trì vị trí ở giải đấu cao nhất nước Anh, trước khi đưa Tottenham trở thành đội bóng thường xuyên cạnh tranh top 4 và vào chung kết Champions League năm 2019.

Yamal dẫn đầu châu Âu về kiến tạo

Tiền đạo Lamine Yamal đã kiến tạo 12 bàn trên mọi đấu trường ở mùa giải hiện tại, nhiều nhất trong số các cầu thủ thuộc 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.

Không chỉ ghi 13 bàn từ đầu mùa, gồm 10 bàn tại La Liga và 3 bàn ở Champions League, tiền đạo người Tây Ban Nha còn đóng góp 12 đường chuyền thành bàn. Trong đó, 8 pha kiến tạo đến từ giải quốc nội và 4 kiến tạo tại đấu trường châu Âu.

Yamal dẫn đầu châu Âu về kiến tạo. Ảnh: AP

Với 8 pha kiến tạo, Yamal đang dẫn đầu kiến tạo ở La Liga mùa này. Xếp sau anh là Javi Hernandez của Espanyol với 6 lần dọn cỗ, trong khi người đồng đội Fermin Lopez đứng thứ ba với 5 lần.

Thành tích của Yamal cũng thuộc nhóm cao nhất trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Tại Bundesliga, tiền vệ cánh người Áo Marco Grull của Werder Bremen có 8 pha kiến tạo, ngang Yamal. Florian Thauvin của Lens cũng đạt con số tương tự tại Ligue 1.

Trong khi đó, Pascal Gross của Brighton dẫn đầu Ngoại hạng Anh với 6 pha kiến tạo. Tại Serie A, Juan Miranda của Bologna đứng đầu với 6 lần chuyền bóng cho đồng đội ghi bàn.

Theo chuyên gia thống kê MisterChip, Yamal đã cán mốc 40 pha kiến tạo trong sự nghiệp tại La Liga khi mới 19 tuổi 118 ngày. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giải vô địch Tây Ban Nha đạt thành tích này trước tuổi 22.

Mbappe lỡ hẹn trận Pháp gặp Italy

Đội tuyển Pháp sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo Kylian Mbappe trong cuộc đối đầu với Italy tại UEFA Nations League ngày 13-11.

Huấn luyện viên Zinedine Zidane xác nhận tiền đạo của Real Madrid chưa đạt thể trạng tốt nhất và phải tiếp tục nghỉ thi đấu. Mbappe gặp vấn đề về đầu gối trái sau trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ ngày 25-9.

Tiền đạo Kylian Mbappe (bên trái) sẽ vắng mặt trong cuộc đối đầu giữa Pháp và Italy tại UEFA Nations League ngày 13-11.

Gần đây, cầu thủ này còn được cho là gặp vấn đề ở gân kheo. Ban huấn luyện đội tuyển Pháp không muốn mạo hiểm với tình trạng sức khỏe của người đội trưởng. HLV Zidane hy vọng Mbappe có thể trở lại trong trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15-11. Sự vắng mặt của chân sút chủ lực là tổn thất đáng kể đối với đội tuyển Pháp trước cuộc đối đầu quan trọng với Italy.

Liverpool đáng lẽ được hưởng phạt đền trước Arsenal

Một hội đồng chuyên môn của giải Ngoại hạng Anh kết luận CLB Liverpool đáng lẽ được hưởng phạt đền trong trận thua Arsenal với tỷ số 0-1 hôm 1-11.

Tình huống xảy ra ở phút 21 khi hậu vệ Jurrien Timber kéo áo tiền đạo Alexander Isak trong vòng cấm. Trọng tài chính Andy Madley không thổi phạt, còn tổ VAR cũng không đề nghị xem lại tình huống.

Theo Reuters, 4 trong 5 thành viên Hội đồng các tình huống gây tranh cãi nhận định Liverpool xứng đáng được hưởng phạt đền. Hội đồng cũng cho rằng VAR đáng lẽ phải đề nghị trọng tài xem lại tình huống vì đây là sai sót rõ ràng. Tuy nhiên, các thành viên thống nhất rằng pha kéo áo của Timber chưa đủ căn cứ để truất quyền thi đấu hậu vệ của Arsenal.

Mayulu lần đầu được triệu tập lên đội tuyển Pháp

Tiền vệ Senny Mayulu của PSG lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển quốc gia Pháp.

Cầu thủ trẻ sinh năm 2006 ban đầu nằm trong danh sách tập trung của đội tuyển U21, nhưng sau đó được huấn luyện viên Zinedine Zidane đôn lên đội tuyển quốc gia để thay thế tiền vệ Aurelien Tchouameni gặp chấn thương.

Mayulu lần đầu được triệu tập lên đội tuyển Pháp. Ảnh: Getty

Mayulu đang có phong độ ấn tượng trong màu áo PSG. Trong 4 lần ra sân gần nhất trên mọi đấu trường, tiền vệ này ghi 3 bàn thắng và có 2 đường kiến tạo. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của cầu thủ trẻ này. Mayulu sẽ có cơ hội cạnh tranh vị trí trong đội hình đội tuyển Pháp ở hai trận đấu sắp tới gặp Italy ngày 12-11 và Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15-11.

FIFA xem xét hồ sơ đăng cai World Cup nữ 2031 và 2035

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) xác nhận các hồ sơ đăng cai World Cup nữ năm 2031 và 2035 đã đáp ứng những yêu cầu tối thiểu về tổ chức giải đấu.

Theo Reuters, các hồ sơ sẽ được trình lên Đại hội bất thường FIFA để xem xét và phê chuẩn. Đây là bước tiến quan trọng trong quá trình lựa chọn quốc gia đăng cai hai kỳ World Cup nữ tiếp theo.

FIFA xem xét hồ sơ đăng cai World Cup nữ 2031 và 2035. Ảnh minh họa: Getty

Việc vượt qua vòng đánh giá ban đầu cho thấy các phương án tổ chức cơ bản đáp ứng những tiêu chí do FIFA đề ra. Trong những năm gần đây, bóng đá nữ ngày càng phát triển, thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ và giới chuyên môn trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, FIFA vẫn cần hoàn tất các thủ tục tiếp theo trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về nước chủ nhà của hai giải đấu.

Everton nhắm tiền đạo Vitor Roque với giá 50 triệu euro

CLB Everton (Anh) đang cân nhắc chiêu mộ tiền đạo người Brazil Vitor Roque của Palmeiras trong kỳ chuyển nhượng tháng 1-2027.

Theo TEAMtalk, đội bóng Anh đưa chân sút 21 tuổi vào danh sách mục tiêu nhằm tăng cường sức mạnh hàng công. Huấn luyện viên David Moyes muốn bổ sung một tiền đạo sau khi Everton chia tay Beto và hiện chủ yếu trông cậy vào Thierno Barry.

Vitor Roque khi còn khoác áo Barcelona. Ảnh: fcbarcelona.com

Vitor Roque đang có phong độ tốt kể từ khi trở lại Brazil, với 29 bàn thắng sau 97 lần ra sân cho Palmeiras. Tuy nhiên, thương vụ này sẽ không dễ dàng khi đội bóng Brazil được cho là yêu cầu mức phí tối thiểu 50 triệu euro mới chấp nhận đàm phán.

Đáng chú ý, Barcelona cũng theo dõi sát diễn biến, bởi đội bóng Tây Ban Nha vẫn nắm 20% giá trị chuyển nhượng tiếp theo của tiền đạo này. Nếu thương vụ hoàn tất với mức phí 50 triệu euro, Barcelona có thể thu về khoảng 10 triệu euro.

Juventus lạc quan về khả năng chiêu mộ Rayan Ait-Nouri

CLB Juventus (Italy) đang lạc quan về khả năng chiêu mộ hậu vệ trái Rayan Ait-Nouri từ Man City trong kỳ chuyển nhượng tháng 1-2027.

Theo FootballTransfers, đội bóng thành Turin đã theo đuổi tuyển thủ người Algeria từ mùa hè năm nay nhưng chưa đạt được thỏa thuận.

Rayan Ait-Nouri trong màu áo Man City. Ảnh: Getty

Ait-Nouri gia nhập Man City vào mùa hè năm 2025 với mức phí 36,8 triệu euro. Tuy nhiên, hậu vệ này không còn nằm trong kế hoạch sử dụng thường xuyên của huấn luyện viên Enzo Maresca. Tính đến thời điểm hiện tại của mùa giải, cầu thủ 25 tuổi chưa có phút thi đấu nào tại Ngoại hạng Anh mà chủ yếu xuất hiện ở đấu trường cúp.

Juventus xem đây là cơ hội để bổ sung nhân sự cho hành lang trái. Dù vậy, đội bóng Italy đang gặp khó khăn về tài chính và có thể phải bán hậu vệ Andrea Cambiaso để tạo nguồn kinh phí cho thương vụ này.

Arsenal và Chelsea quan tâm đến trung vệ trẻ Jacobo Ramon

Trung vệ Jacobo Ramon của Como (Italy) đang nhận được sự quan tâm từ Arsenal và Chelsea sau những màn trình diễn ấn tượng tại Serie A.

Theo FootballTransfers, cầu thủ 21 tuổi đã ghi 3 bàn thắng và có 2 kiến tạo sau 15 lần ra sân cho đội bóng Italy mùa này. Phong độ đó giúp Ramon trở thành một trong những hậu vệ trẻ được chú ý tại châu Âu.

Jacobo Ramon đang tỏa sáng ở CLB Como (Italy). Ảnh: Skysports

Arsenal và Chelsea đều được cho là đang theo dõi sát tình hình của cầu thủ người Tây Ban Nha. Đáng chú ý, Real Madrid cũng có lợi thế trong cuộc đua khi vẫn nắm điều khoản mua lại trung vệ trưởng thành từ học viện của mình với mức phí 9 triệu euro.

Tuy nhiên, Ramon khẳng định hiện chưa quan tâm đến những lời đồn chuyển nhượng và muốn tập trung thi đấu cho Como. Cầu thủ này cũng đang hướng tới cơ hội ra mắt đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha trong đợt tập trung tháng 11.

Aston Villa gia hạn hợp đồng với Ian Maatsen đến năm 2032

CLB Aston Villa (Anh) chính thức thông báo hậu vệ Ian Maatsen đã ký hợp đồng mới, tiếp tục gắn bó với đội bóng đến năm 2032.

Thông tin được câu lạc bộ xác nhận ngày 11-11. Hậu vệ người Hà Lan gia nhập Aston Villa từ Chelsea vào mùa hè năm 2024 và nhanh chóng trở thành một trong những lựa chọn quan trọng ở hành lang trái.

Ian Maatsen gắn bó với Aston Villa đến năm 2032. Ảnh: premierleague.com

Đến nay, cầu thủ 24 tuổi đã có 100 lần ra sân cho đội bóng trên mọi đấu trường. Maatsen gây ấn tượng nhờ tốc độ, khả năng hỗ trợ tấn công và sự linh hoạt trong hệ thống chiến thuật của huấn luyện viên Unai Emery.

Việc gia hạn hợp đồng được xem là động thái quan trọng trong kế hoạch ổn định lực lượng và xây dựng đội hình dài hạn của Aston Villa. Chia sẻ sau khi ký hợp đồng mới, Maatsen cho biết anh cảm thấy hài lòng với môi trường tại sân Villa Park, đồng thời muốn tiếp tục phát triển sự nghiệp dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Emery.