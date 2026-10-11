Tin thể thao (11-10): MU đánh rơi chiến thắng, Barca thể hiện sức mạnh

MU chia điểm với Tottenham

Rạng sáng 11-10, dù ghi bàn trước và có lợi thế chơi hơn người, MU vẫn mất điểm khó tin khi đón tiếp Tottenham tại vòng 6 Ngoại hạng Anh.

Hiệp 1 diễn ra khá cân bằng và nhàm chán khi cả hai đội đều không tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm lên phần sân đối phương.

MU đánh rơi chiến thắng trước Tottenham. Ảnh: beIN SPORTS

Tình huống đáng chú ý nhất trong 45 phút đầu tiên của trận đấu lại đến từ ngay sau khi trọng tài nổi còi khai cuộc. Theo đó, phút thứ 3, MU suýt bị thủng lưới sớm khi thủ thành Lammens mắc lỗi trong tình huống đưa bóng lên, nhưng anh đã sửa sai thành công bằng việc từ chối cú dứt điểm cuối cùng của Solanke.

Sang hiệp 2, màn trình diễn kém cỏi và không khởi sắc của đội nhà khiến HLV Carrick buộc phải thay đồng loạt nhiều vị trí. Kết quả là phút 73, Matheus Cunha đột phá vào vòng cấm rồi chuyền ngang cho Mbeumo khống chế bóng bước một và xoay người dứt điểm thành bàn.

Chẳng những có bàn thắng quý giá, “Quỷ đỏ” còn được chơi hơn người không lâu sau, khi Rodrigo Bentancur bị truất quyền thi đấu chỉ 5 phút sau đó, sau hai pha vào bóng quyết liệt và tình huống đối đầu trực diện với Luke Shaw.

Dẫu vậy, “nửa đỏ” thành Manchester không thể tận dụng lợi thế hơn người để gia tăng cách biệt. Điều này khiến họ phải trả giá khi Tottenham ghi bàn gỡ hòa ở phút 90+2 nhờ công của Solanke.

Thế là MU lại đánh rơi chiến thắng vào những phút cuối giống như trận đấu với Everton.

Barca kéo dài mạch thắng tại La Liga

Rạng sáng 11-10, Barca không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng 3-0 trước Getafe trong khuôn khổ vòng 8 La Liga.

Ngay phút thứ 2 của trận đấu, Barca bất ngờ có bàn thắng sớm khi Anthony Gordon có bóng ở sát rìa vòng cấm địa và tung ra cú sút. Bóng chạm một hậu vệ Getafe đổi hướng, khiến thủ môn David Soria bị đánh lừa.

Barca tiếp tục phô diễn sức mạnh tại La Liga. Ảnh: FC Barca

Phút 30, hậu vệ Zaid Romero của Getafe để mất bóng ngay sát vòng cấm đội nhà, tạo điều kiện cho Gabriel Jesus đoạt bóng và dứt điểm lạnh lùng vào góc thấp khung thành.

Barca tiếp tục duy trì sức ép sau giờ nghỉ và liên tiếp tạo ra cơ hội. Đến phút 73, Kounde đệm bóng cận thành để ấn định chiến thắng từ đường căng ngang của Lamine Yamal.

Đội bóng của HLV Hansi Flick tiếp tục kéo dài thành tích bất bại trên sân nhà trước Getafe tại La Liga lên 22 trận đối đầu, đồng thời giành chiến thắng thứ 9 liên tiếp trong chuỗi trận này.

Hàng loạt “sao” rớt giá

Theo cập nhật mới nhất của Transfermarkt, hàng loạt ngôi sao tại 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu bị giảm giá trị chuyển nhượng.

Lamine Yamal và Erling Haaland vẫn dẫn đầu danh sách những cầu thủ đắt giá nhất thế giới, cùng được định giá 220 triệu euro. Tuy nhiên, nhiều ngôi sao khác không giữ được giá trị sau những màn trình diễn thiếu thuyết phục hoặc vấn đề chấn thương.

Jamal Musiala bị giảm giá nghiêm trọng. Ảnh: fussballnationalmannschaft.net

Jamal Musiala chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Tiền vệ tấn công của Bayern Munich bị giảm tới 20 triệu euro, xuống còn 80 triệu euro. Những chấn thương liên tiếp cản trở đáng kể quá trình phát triển của tuyển thủ Đức, người từng được kỳ vọng trở thành một trong những ngôi sao hàng đầu thế giới.

Florian Wirtz cũng không tránh khỏi đà đi xuống. Gia nhập Liverpool vào mùa hè năm ngoái với mức phí 125 triệu euro, tiền vệ người Đức chưa thể tái hiện phong độ từng thể hiện tại Bayer Leverkusen. Anh bị Transfermarkt điều chỉnh giảm 15 triệu euro.

Vinicius Junior là cái tên nổi bật khác trong danh sách. Ngôi sao Real Madrid bị giảm 10 triệu euro, xuống còn 130 triệu euro, thấp hơn 70 triệu euro so với mức định giá cao nhất trong sự nghiệp.

Mbappe lại khiến Real Madrid “dậy sóng”

Sự bất mãn trước hết xuất phát từ cách Mbappe xây dựng hình ảnh cá nhân. Ngay sau thất bại trước Atletico Madrid, ngôi sao 27 tuổi liên tục trả lời phỏng vấn truyền thông quốc tế nhằm quảng bá bản thân trong cuộc đua Quả bóng Vàng. Nhiều đồng đội không hiểu vì sao Mbappe lại đẩy mạnh chiến dịch cá nhân khi đội nhà đang gặp khó khăn.

Mbappe tiếp tục là tâm điểm trong cãi nội bộ Real Madrid. Ảnh: Goal

Những lời bàn tán càng gia tăng khi Mbappe dính chấn thương đầu gối trái trong trận đầu tiên khoác áo tuyển Pháp dưới thời HLV Zinedine Zidane ngày 25-9. Thay vì trở lại trung tâm huấn luyện Valdebebas cùng các cầu thủ khác, anh thực hiện chương trình hồi phục riêng và chỉ xuất hiện tại Madrid vào ngày 5-10, tức 10 ngày sau chấn thương và rời đội tuyển Pháp.

Đáng chú ý, trong khoảng thời gian này, Mbappe còn bị bắt gặp xuất hiện tại một địa điểm giải trí ở Paris và đăng hình đạp xe tại Thụy Sĩ. Những hoạt động ấy gây phản ứng bởi HLV Jose Mourinho trước đó từng yêu cầu các học trò tránh những môn thể thao có nguy cơ chấn thương, kể cả đạp xe.

Palmer ở lại Chelsea đến năm 2034

Chelsea vừa thông báo giữ chân thành công Cole Palmer bằng bản hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2034.

Chelsea giữ chân Palmer đến năm 2034. Ảnh: FC Chelsea

Ở tuổi 24, Palmer được Chelsea tưởng thưởng bằng những điều khoản đãi ngộ tốt hơn sau khi nhanh chóng trở thành nhân tố chủ chốt trong đội hình. Hợp đồng trước đó có thời hạn đến năm 2033, nhưng ban lãnh đạo quyết định gia hạn thêm 1 năm nhằm bảo đảm tương lai lâu dài của anh.

Với bản hợp đồng mới, Palmer nằm trong nhóm cầu thủ có thời hạn hợp đồng dài nhất Ngoại hạng Anh, bên cạnh Erling Haaland của Man City cùng hai đồng đội Joao Pedro và Geovany Quenda.

Cuộc đua ghế Chủ tịch FIFA xuất hiện biến động

Theo thông tin mới nhất, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) Victor Montagliani đã thông báo với 41 liên đoàn thành viên về kế hoạch tiếp tục tranh cử vị trí lãnh đạo tổ chức này. Quyết định trên đồng nghĩa với việc ông Montagliani sẽ không tham gia cuộc đua giành ghế Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), dù trước đó được xem là một trong những nhân vật có khả năng cạnh tranh với đương kim Chủ tịch Gianni Infantino.

Đương kim Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Ảnh: FIFA

Trước đó, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) Aleksander Ceferin cũng quyết định tiếp tục tranh cử vị trí đang đảm nhiệm thay vì hướng đến chiếc ghế quyền lực nhất của bóng đá thế giới.

Trong bối cảnh đó, một số người phản đối Chủ tịch FIFA đương nhiệm đang tìm cách thuyết phục cựu HLV Arsene Wenger tham gia cuộc đua. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Pháp vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về khả năng tranh cử.

Ngôi sao 36 tuổi Chelsea đi vào lịch sử

Trực tiếp ghi 2 bàn và có 1 kiến tạo thành bàn trong màn đè bẹp Bournemouth 5-1 của Chelsea tại vòng 6 Ngoại hạng Anh, tiền vệ Jordan Henderson chính thức đi vào lịch sử đội bóng.

Jordan Henderson đi vào lịch sử Chelsea. Ảnh: Mint

Theo đó, ở mốc 36 tuổi 115 ngày, cựu tuyển thủ Anh chính thức trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất trong lịch sử Chelsea trực tiếp in dấu giày vào ít nhất 3 bàn thắng trong một trận đấu tại Ngoại hạng Anh. Đây là cột mốc ý nghĩa, khẳng định giá trị bản lĩnh tuyệt vời của ngôi sao giàu kinh nghiệm này.

Xã Đan Phượng vô địch giải bóng đá TP Hà Nội 2026

Chiến thắng thuyết phục 2-0 trước đội bóng xã Thư Lâm giúp chủ nhà Đan Phượng đăng quang thuyết phục Giải bóng đá vô địch TP Hà Nội - Cúp Phù Đổng năm 2026.

Xã Đan Phượng đăng quang Giải bóng đá vô địch TP Hà Nội năm 2026. Ảnh: hanoimoi.vn

Trong mùa giải thứ hai được tổ chức sau thời điểm Hà Nội chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, giải đấu quy tụ 16 đội bóng đại diện các xã, phường trên địa bàn Thủ đô.

Không chỉ tìm ra đội bóng xuất sắc nhất của bóng đá TP Hà Nội năm 2026, giải đấu còn góp phần lan tỏa tinh thần thể thao, sự đoàn kết và những giá trị văn minh trong cộng đồng.