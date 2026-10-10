Cristiano Ronaldo đối diện nguy cơ bị treo giò 6 tháng

Cristiano Ronaldo đang đối diện nguy cơ bị treo giò tới 6 tháng, sau khi rời đội tuyển Bồ Đào Nha vì bất đồng với HLV trưởng Jorge Jesus.

Trong trận Bồ Đào Nha thắng Na Uy 2-1 ngày 27-9 tại Nations League, Ronaldo được yêu cầu khởi động khoảng 30 phút nhưng cuối cùng không được tung vào sân. Tiền đạo 41 tuổi cho rằng HLV Jorge Jesus đã không thực hiện đúng thỏa thuận trước đó về việc sử dụng anh.

Tin thể thao (10-10): Ronaldo đối diện nguy cơ bị treo giò 6 tháng. Ảnh: AP

Ngày 29-9, Ronaldo quyết định rời đội tuyển.

Theo Điều 160 trong quy định kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha, cầu thủ tự ý rời đội tuyển mà không có lý do chính đáng có thể bị đình chỉ thi đấu từ 1 đến 6 tháng.

Hiện, Ronaldo đang đối diện quy trình xử lý kỷ luật, mức phạt cụ thể chưa được công bố.

Ngôi sao của Tottenham trở lại sau hơn 500 ngày điều trị chấn thương

Câu lạc bộ (CLB) Tottenham nhận tin vui trước chuyến làm khách của MU tại giải Ngoại hạng Anh - trận cầu tâm điểm sẽ diễn ra lúc 23 giờ 30 phút tối nay (10-10, giờ Việt Nam).

Sau hơn 500 ngày không thi đấu vì chấn thương, Dejan Kulusevski đã tham gia trận đấu tập tại trung tâm huấn luyện Hotspur Way, đánh dấu bước tiến trong hành trình trở lại sân cỏ.

Theo Daily Mail, tiền vệ người Thụy Điển thi đấu trong đội hình gồm các cầu thủ đội 1 Tottenham, đối đầu với tập thể kết hợp từ đội U18 và U21.

Lần cuối Kulusevski thi đấu chính thức đã cách đây 17 tháng, trong trận gặp Crystal Palace ngày 11-5-2025. Một pha va chạm có vẻ không nghiêm trọng lại dẫn đến chấn thương phức tạp ở đầu gối phải.

Anh trải qua hai lần phẫu thuật, phải bỏ lỡ toàn bộ mùa giải 2025-2026 và World Cup 2026 cùng đội tuyển Thụy Điển.

Cựu ngôi sao của MU được Real Madrid “săn đón”

HLV Jose Mourinho và ban lãnh đạo Real Madrid đang tìm cách chiêu mộ Scott McTominay, tiền vệ từng bị MU đẩy đi nhưng đang thi đấu ấn tượng trong màu áo Napoli tại Italia.

Scott McTominay lọt vào tầm ngắm của Real Madrid sau hai mùa giải bùng nổ tại Serie A. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã tiếp cận người đại diện của tiền vệ người Scotland, để tìm hiểu khả năng đưa anh tới sân Santiago Bernabeu.

Scott McTominay tỏa sáng trong màu áo Napoli. Ảnh: Getty

Đây là bước đi đáng chú ý của Real trong quá trình củng cố tuyến giữa. McTominay có những phẩm chất được HLV Mourinho ưa thích: Thể lực sung mãn, khả năng tranh chấp, đánh chặn và đặc biệt nguy hiểm khi xâm nhập vòng cấm.

Cầu thủ sinh năm 1996 từng là gương mặt quen thuộc tại sân Old Trafford. Anh ra sân hơn 250 trận cho đội 1 của MU, trong đó có hơn 200 trận ở các đấu trường lớn. Tuy nhiên, McTominay không được xem là trung tâm trong kế hoạch dài hạn của “Quỷ đỏ thành Manchester” và phải chuyển sang Napoli vào mùa hè 2024.

VFF chốt tương lai của HLV Kim Sang-sik với đội tuyển Việt Nam

Sau Asian Cup 2027, tương lai của HLV Kim Sang-sik với đội tuyển Việt Nam sẽ được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ấn định.

Hiện tại, VFF tiếp tục đặt niềm tin vào HLV Kim Sang-sik. Nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ tiếp tục dẫn dắt đội tuyển chuẩn bị cho Vòng chung kết Asian Cup 2027.

Asian Cup 2027 cũng là thời điểm hợp đồng hiện tại giữa VFF và HLV Kim Sang-sik hết hạn.

Đến nay, chiến lược gia người Hàn Quốc đã cùng đội tuyển Việt Nam giành hai chức vô địch Đông Nam Á, Huy chương vàng SEA Games trên đất Thái Lan và giành vé dự Vòng chung kết Asian Cup 2027 - những thành tích tạo nền tảng để ông nhận được sự tin tưởng.

Đình Bắc lên tiếng về chấn thương

Nguyễn Đình Bắc xác nhận chấn thương gặp phải ở trận CLB Công an Hà Nội thắng Lion City Sailors không nghiêm trọng.

Trên trang cá nhân, Đình Bắc cho biết anh bị dập cơ và dự kiến cần khoảng 4-5 ngày để hồi phục trước khi trở lại tập luyện, thi đấu.

Thông tin này phần nào giúp người hâm mộ CLB Công an Hà Nội và đội tuyển Việt Nam yên tâm, bởi trước đó Đình Bắc đã rời sân với vẻ đau đớn sau một tình huống tự ngã ở cuối trận gặp Lion City Sailors.

Kể từ khi bình phục chấn thương ngón chân vào tháng 6-2025, Đình Bắc đã chơi tổng cộng 42 trận cho CLB Công an Hà Nội và 24 trận cho U23 Việt Nam cùng đội tuyển Việt Nam.

Như vậy, cầu thủ 22 tuổi đã có 66 lần ra sân trong khoảng 67 tuần. Trong vài tháng gần đây, anh liên tục thi đấu tại ASEAN Cup, FIFA ASEAN Cup, V-League, AFC Champions League Elite và ASEAN Club Championship.

U17 Việt Nam tập huấn tại Hàn Quốc và UAE trước World Cup

U17 Việt Nam sẽ có hai đợt tập huấn liên tiếp tại Hàn Quốc và UAE, trước khi tới Qatar dự Vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026.

Lịch thi đấu của U17 Việt Nam tại Vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026. Ảnh: VFF

Theo kế hoạch, ngày 19-10, U17 Việt Nam sẽ lên đường sang Hàn Quốc, bắt đầu chuyến tập huấn kéo dài khoảng 10 ngày. Đây là giai đoạn chuẩn bị quan trọng của thầy trò HLV Cristiano Roland sau thời gian rèn quân trong nước.

Sau đó, U17 Việt Nam di chuyển sang UAE để có thêm khoảng 10 ngày chuẩn bị, giúp các cầu thủ thích nghi với khí hậu, hoàn thiện chuyên môn và ổn định tâm lý. Sau chặng tập huấn này, toàn đội sẽ sang Qatar tham dự U17 World Cup 2026.

Djokovic bị loại sớm ở vòng 2 Shanghai Masters

Novak Djokovic thừa nhận không còn duy trì được cảm giác bóng như tại China Open, sau khi thua Hubert Hurkacz với tỷ số 0-2 (4-6, 3-6) ngay trận ra quân ở Shanghai Masters 2026.

Djokovic bị loại sớm ở vòng 2 Shanghai Masters. Ảnh: AP

Đây là lần đầu tiên tay vợt người Ba Lan vượt qua Djokovic, sau 8 thất bại trong những lần đối đầu trước đó.

Djokovic bước vào Shanghai Masters 2026 sau khi vừa giành chức vô địch China Open lần thứ 7 trong sự nghiệp. Tuy nhiên, quãng nghỉ ngắn sau hành trình tại Bắc Kinh khiến tay vợt 39 tuổi không thể tái hiện phong độ cao.

Chủ công của Thái Lan gia nhập CLB bóng chuyền Việt Nam

CLB Geleximco Hưng Yên vừa công bố chủ công Natchaya Tahae là ngoại binh mới.

Tay đập của Thái Lan sẽ có mặt tại Việt Nam vào ngày 10-10 để hội quân cùng đội bóng.

Đây là sự bổ sung đáng chú ý của đội bóng trước chặng còn lại của giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026, nơi đội đặt mục tiêu trụ hạng.

Natchaya sinh năm 2009, cao 1m83, tầm bật đà tấn công 3m14. Cô chơi ở vị trí chủ công, được đánh giá cao nhờ sức bật, khả năng xử lý bóng trên lưới, cùng tiềm năng phát triển lớn.

Dù mới 17 tuổi, Natchaya đã sớm ghi dấu ấn trong màu áo các đội tuyển trẻ của Thái Lan. Cô giành danh hiệu vận động viên xuất sắc nhất tại Giải vô địch U18 Đông Nam Á 2026, trước khi được vinh danh là một trong những chủ công hay nhất tại Giải vô địch U18 châu Á diễn ra cùng năm.