Tin thể thao (1-11): Barcelona thắng tưng bừng, Man City thất thủ

Barcelona đòi lại ngôi đầu La Liga

Thắng lợi 2-0 trước Levante tại vòng 11 giúp Atletico Madrid tạm chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng La Liga 2026-2027, đồng thời nối dài chuỗi bất bại trên mọi đấu trường lên 9 trận và có trận giữ sạch lưới thứ 3 liên tiếp tại giải quốc nội.

Tuy nhiên, chỉ ít giờ sau, vào rạng sáng 1-11 (giờ Việt Nam) Barcelona đòi lại ngôi đầu bằng thắng lợi 6-1 thuyết phục trước Alaves. Các bàn thắng của “gã khổng lồ” xứ Catalan được ghi bởi Raphinha (phút 8 và 41), Fermin Lopez (phút 23), Yamal (phút 45+1 và 64) và Gordon (phút 81). Barcelona hiện hơn Atletico Madrid 2 điểm và hơn kình địch Real Madrid 6 điểm.

Yamal và Raphinha ăn mừng đầy ngẫu hứng. Ảnh: AP

Man City thất thủ

Man City vừa để thua Brighton 0-1 ngay trên sân Etihad ở vòng 9 giải Ngoại hạng Anh 2026-2027. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đối đầu giữa hai đội, Man City thua Brighton trên sân nhà. "Mòng biển" trở thành khắc tinh của nửa xanh thành Manchester trong những năm gần đây, khi trải qua chuỗi 5 trận không thua trong 90 phút. Với 17 điểm sau 9 vòng, đây cũng là khởi đầu ấn tượng nhất của Brighton tại giải đấu cao nhất nước Anh.

Chiến thắng tại sân khách cho thấy khả năng tận dụng cơ hội và tổ chức phòng ngự hiệu quả của Brighton, đồng thời phơi bày vấn đề đáng lo ngại của Man City trong khâu dứt điểm.

Các cầu thủ Brighton mừng thắng lợi trước Man City ngay trên sân Etihad. Ảnh: AP

Thất bại này khiến Man City nguy cơ mất ngôi đầu, còn Brighton củng cố vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh 2026-2027.

Huấn luyện viên Carrick vẫn được Man Utd tin tưởng?

Thất bại trên sân Stamford Bridge với tỷ số 0-2 trước Chelsea khiến tương lai của huấn luyện viên Carrick một lần nữa bị đặt dấu hỏi. Man Utd hiện đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh 2026-2027, chỉ hơn nhóm xuống hạng hiệu số bàn thắng bại. Nếu các kết quả còn lại tại vòng 9 bất lợi, “Quỷ đỏ” có thể rơi xuống nhóm “cầm đèn đỏ”. Tuy nhiên, huấn luyện viên Carrick vẫn tin ông sẽ tiếp tục dẫn dắt Man Utd ở trận tiếp theo, gặp AS Roma tại UEFA Champions League tối 3-11. Khi được TNT Sports hỏi liệu có nghĩ ông sẽ còn tại vị ở trận đấu đó hay không, huấn luyện viên 45 tuổi trả lời: "Có".

Thể Công – Viettel chia tay huấn luyện viên Popov

Sau trận thua Thép Xanh Nam Định 1-3 tại vòng 6 V-League 2026-2027, Câu lạc bộ Thể Công - Viettel thông báo chia tay huấn luyện viên trưởng Popov. "Huấn luyện viên Popov đã rời khỏi vị trí huấn luyện viên trưởng đội Thể Công - Viettel. Xin cảm ơn ông vì những đóng góp cho đội bóng trong chặng đường đã qua!", đội bóng áo lính thông báo.

Huấn luyện viên Popov chia tay Thể Công - Viettel. Ảnh: Thể Công - Viettel

Như vậy, ông Popov trở thành huấn luyện viên đầu tiên chia tay vị trí tại V-League 2026-2027. Trước khi rời ghế, chiến lược gia 50 tuổi cùng Thể Công - Viettel trải qua chuỗi 8 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng trên mọi đấu trường, gồm 6 thất bại và 2 trận hòa. Đáng chú ý, đội bóng áo lính chỉ ghi 5 bàn nhưng để thủng lưới tới 17 lần trong giai đoạn này.

Nghi vấn rò rỉ kết quả Quả bóng vàng 2026

Tạp chí France Football, đơn vị tổ chức giải thưởng Quả bóng vàng 2026, đang điều tra loạt giao dịch cá cược đáng ngờ trên nền tảng Polymarket sau khi phát hiện 12 tài khoản có những dự đoán trùng khớp với kết quả chung cuộc của giải thưởng năm 2026.

Báo The Guardian (Anh) đưa tin, nhóm tài khoản này đã đặt cược tổng cộng hơn 264.000USD vào các kịch bản liên quan đến Quả bóng vàng trước lễ trao giải, qua đó thu về khoản lợi nhuận gần 200.000USD. Tại lễ trao giải diễn ra ngày 26-10 ở London (Anh), tiền đạo Harry Kane giành danh hiệu Quả bóng vàng, xếp sau lần lượt là Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Rodri và Lionel Messi. Đây cũng chính là thứ tự mà nhóm tài khoản nói trên đã dự đoán trước đó.

Khai mạc Olympic trẻ mùa hè 2026

Olympic trẻ mùa hè 2026 vừa chính thức khai mạc tại thủ đô Dakar của Senegal, đánh dấu lần đầu tiên một sự kiện Olympic được tổ chức ở châu Phi. Ban tổ chức cho biết sự kiện quy tụ khoảng 2.665 vận động viên trong độ tuổi từ 14-17 đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 25 môn thể thao với tổng cộng 153 bộ huy chương.