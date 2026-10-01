Tin thể thao (1-10): Man City có thể phải bồi thường cho những đội nào?

Man City có thể phải bồi thường cho những đội nào?

Án phạt dành cho Man City chưa được xác định, nhưng hệ quả của vụ việc có thể không dừng ở chuyện trừ điểm, phạt tiền hay xuống hạng. Một số đội bóng Ngoại hạng Anh đã tính đến khả năng yêu cầu bồi thường nếu chứng minh được những vi phạm tài chính của đội chủ sân Etihad khiến họ chịu thiệt hại.

Man City đang đứng trước những cáo buộc vi phạm tài chính nghiêm trọng. Ảnh: CNBC

MU, Liverpool, Arsenal và Tottenham được cho là đã thực hiện các bước pháp lý để bảo lưu quyền khiếu kiện trước khi thời hiệu hết hạn. Tổng giá trị những yêu cầu tiềm năng có thể vượt 200 triệu bảng Anh, dù Man City hiện chưa phải trả bất kỳ khoản nào và vẫn đang kháng cáo.

Man City bị kết luận vi phạm gần như toàn bộ các cáo buộc, bao gồm những vi phạm nghiêm trọng nhất liên quan đến quy định tài chính trong giai đoạn 2009-2018. Theo đó, Man City đã khai tăng doanh thu 855,2 triệu bảng Anh và khai giảm chi phí báo cáo 66,2 triệu bảng Anh, từ đó tô vẽ bức tranh tài chính lành mạnh giả tạo để qua mặt các cơ quan quản lý. Man “xanh” có quyền kháng cáo và phải thực hiện trước ngày 2-10.

Hai cầu thủ Argentina bị ngăn cản dự trận chia tay Messi

Messi dự kiến có trận đấu cuối cùng trong màu áo Argentina khi đội tuyển nước này chạm trán Benin tại sân Estadio Monumental, Buenos Aires ngày 6-10. Đây sẽ là lần khoác áo đội tuyển thứ 208 của siêu sao 39 tuổi, khép lại hành trình quốc tế kéo dài hơn hai thập kỷ.

Dybala và Molina không được câu lạc bộ chủ quản cho phép tham dự trận đấu cuối cùng trong màu áo Argentina của Messi. Ảnh: worldsoccertalk

Dybala và Molina sát cánh cùng Messi trong hành trình vô địch World Cup 2022 tại Qatar. Tuy nhiên, bộ đôi đang khoác áo AS Roma sẽ vắng mặt trong ngày đặc biệt của người đội trưởng.

Theo đó, AS Roma xác nhận không cho phép hai cầu thủ tham dự trận Argentina - Benin bởi lý do chuyên môn và hậu cần. Đội bóng Italy cho rằng chuyến bay liên lục địa kéo dài, cộng với lịch thi đấu dày đặc phía trước khiến việc trở về Argentina không phù hợp.

HLV Fulham đối mặt cáo buộc sau phát biểu gây tranh cãi

HLV Alvaro Arbeloa của Fulham bất ngờ đối mặt cáo buộc từ Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) sau phát biểu gây tranh cãi về trọng tài ở trận hòa 1-1 trước MU tại Craven Cottage.

HLV Alvaro Arbeloa của Fulham. Ảnh: Goal

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha bị cho là đã đưa ra những nhận xét hàm ý thiên vị và đặt dấu hỏi về tính liêm chính của công tác trọng tài. Những phát biểu này được đặt trong bối cảnh “Quỷ đỏ” từng được hưởng 1 bàn thắng gây tranh cãi ở trận derby thành Manchester trước đó. Sau sự cố, công tác trọng tài nhận nhiều chú ý, còn HLV Arbeloa cho rằng điều đó ảnh hưởng tới cách điều hành trận đấu tại Craven Cottage.

FA cho biết HLV Arbeloa có thời hạn đến ngày 1-10 để đưa ra phản hồi. Điều này đồng nghĩa ông mới chỉ đối mặt với cáo buộc và chưa có quyết định cuối cùng về hình thức xử lý.

Olise sắp đổi đời ở Bayern Munich

Bayern Munich được cho là đang lên kế hoạch dành cho Michael Olise một bản hợp đồng mới với mức đãi ngộ đặc biệt, nhằm giữ chân ngôi sao người Pháp trước sự quan tâm từ nhiều đội bóng lớn.

Michael Olise đang có phong độ rất tốt. Ảnh: Yahoo Sports

Nếu đạt được thống nhất, Olise có thể vượt qua Harry Kane và Jamal Musiala để trở thành cầu thủ nhận lương cao nhất Bayern. Hai ngôi sao này được cho là đang hưởng khoảng 2,1 triệu euro mỗi tháng trước thuế.

Đây là bước tiến đáng kể đối với Olise, dù anh mới gia nhập Bayern không lâu. Vào hè 2024, đội bóng Đức chi khoảng 53 triệu euro để kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng của anh tại Crystal Palace.

Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với Pakistan

Đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại Jakarta, Indonesia trong chiều 30-9 để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng tại bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Pakistan.

Đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại Jakarta, Indonesia. Ảnh: VFF

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại sân tập vào chiều 1-10 để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp Pakistan vào ngày mai (2-10).

Thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn còn mục tiêu hướng tới là bảo toàn vị trí nhì bảng để giành quyền thi đấu trận tranh giải ba với đội nhì bảng A (Indonesia hoặc Malaysia).

Xác định cặp chung kết bóng đá nam ASIAD 20

Chiều 30-9, hai trận bán kết môn bóng đá nam ASIAD 20 khép lại, qua đó xác định U23 Hàn Quốc và U23 Nhật Bản là hai đội sẽ cạnh tranh tấm huy chương vàng.

U23 Hàn Quốc gặp U23 Trung Quốc ở trận bán kết đầu tiên. Ảnh: Getty Images

Ở trận bán kết đầu tiên, U23 Hàn Quốc đánh bại U23 Trung Quốc với tỷ số 2-1. Ở trận bán kết còn lại, U23 Nhật Bản phải trải qua 120 phút cùng loạt sút luân lưu căng thẳng mới vượt qua U23 Uzbekistan.

Theo lịch thi đấu, trận chung kết giữa U23 Hàn Quốc và U23 Nhật Bản diễn ra lúc 17 giờ 30 ngày 3-10 trên sân vận động Toyota (Nhật Bản).

Bế mạc Giải Bóng bàn các đội mạnh quốc gia năm 2026

Giải Bóng bàn các đội mạnh quốc gia năm 2026 đã chính thức khép lại tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Vĩnh Long. Ban tổ chức đã trao thưởng cho các vận động viên có thành tích thi đấu xuất sắc.

Giải Bóng bàn các đội mạnh quốc gia năm 2026 quy tụ 130 vận động viên xuất sắc đến từ 10 đội tuyển mạnh nhất trên toàn quốc tham dự gồm: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Lâm Đồng, Quân đội, Công an nhân dân T&T, Tây Ninh, Đồng Nai, Cà Mau và Vĩnh Long. Các vận động viên tranh tài ở 7 nội dung: Đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đơn nam và đơn nữ.