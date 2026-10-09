Tin thế giới tối 9-10: Gần 300.000 người ở Nepal đối mặt nguy cơ lũ lụt

Nga tập kích hạ tầng năng lượng, Kiev chìm trong bóng tối

Các cuộc tấn công của Nga vào hạ tầng năng lượng Ukraine khiến nhiều khu vực tại thủ đô Kiev mất điện, ảnh hưởng đến hoạt động tàu điện ngầm và hệ thống cấp nước.

Tình trạng mất điện tại Kiev, Ukraine hôm 8-10. Ảnh: AFP

Ngày 8-10, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Denys Shmyhal cho biết một cơ sở năng lượng quan trọng của Kiev bị tấn công, các nhân viên đang nỗ lực khôi phục lưới điện. Theo báo Kyiv Independent, phần lớn khu dân cư tại thủ đô mất điện trong ngày. Đến rạng sáng hôm sau, một số khu vực ở bờ tây sông Dnieper đã có điện trở lại, trong khi nhiều nơi ở bờ đông vẫn bị mất điện.

Tình trạng điện áp thấp cũng làm giảm áp lực nước, ảnh hưởng đến nguồn cấp nước tại một số quận. Chính quyền Kiev cho biết các thiết bị bơm nước đã hoạt động trở lại vào tối 8-10, song cần thêm thời gian để khôi phục áp lực nước bình thường trên toàn mạng lưới.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết các cuộc tấn công khiến 4 người thiệt mạng và ít nhất 19 người bị thương. Không quân Ukraine thông báo Nga sử dụng 142 máy bay không người lái (UAV), trong đó lực lượng phòng không tuyên bố bắn hạ hoặc chế áp 126 chiếc.

Theo Cơ quan quân sự tỉnh Kiev, Nga gia tăng các cuộc tập kích nhằm vào đường dây điện và trạm biến áp trong những tuần gần đây. Báo New York Times dẫn thông tin Bộ trưởng Shmyhal từng chia sẻ với các đối tác châu Âu về kế hoạch tấn công có hệ thống vào mạng lưới năng lượng Ukraine. Giới chức Nga chưa bình luận về thông tin này.

Gần 300.000 người ở Nepal đối mặt nguy cơ lũ lụt

Một nghiên cứu công bố ngày 8-10 trên tạp chí Scientific Reports ước tính khoảng 293.000 người tại Nepal sinh sống ở những khu vực có độ cao dưới 50 m so với mực nước thông thường, có nguy cơ bị ảnh hưởng nếu xảy ra lũ lụt.

Nước sông dâng cao, chảy xiết sau mưa lớn tại Kathmandu, Nepal ngày 25-9-2026. Ảnh: ANI/TTXVN phát

Nghiên cứu được thực hiện sau trận lũ ngày 26-8, bắt nguồn từ vụ sạt lở băng và đá tại khu vực biên giới Nepal-Trung Quốc. Theo thông tin được cung cấp, thảm họa này khiến hơn 1.400 người thiệt mạng và 5.000 người mất tích, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lũ tương tự tại các khu vực khác khi sông băng tan chảy.

Các nhà khoa học khảo sát những khu vực nằm trong phạm vi tới 50 km ở hạ lưu của 1.361 hồ trên dãy Himalaya thuộc Nepal và các vùng gần Trung Quốc, Ấn Độ. Nghiên cứu xác định biến đổi khí hậu là nguyên nhân chính gây ra trận lũ hồi tháng 8, đồng thời cho biết diện tích công trình xây dựng trong các vùng có nguy cơ ngập lụt tăng gần 46% trong giai đoạn 2016-2023.

Ông C. Scott Watson, nhà khoa học thuộc Đại học Leeds (Anh) và là tác giả chính của nghiên cứu, cảnh báo nguy cơ gia tăng khi sông băng tan, hồ băng hình thành và lớp đất đóng băng vĩnh cửu tan chảy. Các nhà khoa học dự kiến xây dựng bản đồ chi tiết về rủi ro khí hậu nhằm hỗ trợ quy hoạch sử dụng đất, phát triển hạ tầng và hệ thống cảnh báo sớm.

Tín hiệu điện thoại của cơ phó MH370 được ghi nhận gần Penang

Một trạm phát sóng tại Bandar Baru Farlim, Penang, Malaysia, ghi nhận tín hiệu từ điện thoại đăng ký tên cơ phó Fariq Abdul Hamid vào lúc 1 giờ 52 phút 27 giây ngày 8-3-2014, theo báo cáo điều tra an toàn về chuyến bay MH370.

Học sinh Philippines đứng trước tác phẩm về chuyến bay MH370 mất tích, ngày 17-3-2014. Ảnh: Xinhua

Tuy nhiên, báo cáo nhấn mạnh tín hiệu này chỉ cho thấy điện thoại đang bật, không ghi nhận hoạt động liên lạc. Vì vậy, chưa thể kết luận cơ phó đã gọi điện hoặc tìm cách liên lạc từ máy bay.

Chi tiết trên thu hút sự chú ý do dữ liệu radar cho thấy MH370 đổi hướng, bay trở lại qua bán đảo Malaysia và đi qua khu vực phía nam Penang trước khi hướng về phía tây bắc.

Các nhà điều tra từng tổ chức chuyến bay thử bằng máy bay King Air 350, sử dụng 3 mẫu điện thoại ở những độ cao khác nhau. Kết quả cho thấy khả năng duy trì cuộc gọi ở độ cao trên 8.000 feet khá khó khăn, dù một mẫu điện thoại vẫn thực hiện được cuộc gọi ở độ cao 20.000 feet. Chuyên gia cảnh báo không thể dùng kết quả thử nghiệm để kết luận về trường hợp MH370, bởi khả năng kết nối còn phụ thuộc nhiều yếu tố.

MH370 mất liên lạc ngày 8-3-2014 khi đang bay từ Kuala Lumpur, Malaysia, đến Bắc Kinh, Trung Quốc, chở 239 người. Hơn 12 năm sau, phần xác chính của máy bay vẫn chưa được tìm thấy.

Mỹ dự kiến phát trực tiếp vụ hành quyết tử tù quân đội

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết quân đội dự kiến phát trực tiếp vụ hành quyết Nidal Malik Hasan, cựu thiếu tá Lục quân bị kết án tử hình vì vụ xả súng tại căn cứ Fort Hood, bang Texas, năm 2009.

Tử tù Nidal Malik Hasan sẽ bị xử bắn ngay tại căn cứ quân sự và vụ thi hành án sẽ được phát trực tiếp tới công chúng Mỹ. Ảnh: Văn phòng Cảnh sát hạt Bell

Theo thông tin được cung cấp, Hasan dự kiến bị xử bắn vào ngày 3-12. Đây sẽ là vụ hành quyết đầu tiên do quân đội Mỹ thực hiện trong hơn 6 thập kỷ và là vụ xử bắn đầu tiên của Lục quân Mỹ kể từ Thế chiến II.

Trong cuộc trao đổi với nhà bình luận bảo thủ Jack Posobiec ngày 8-10, ông Hegseth bảo vệ quyết định tổ chức hành quyết tại căn cứ nơi xảy ra vụ thảm sát. Sau đó, Bộ Chiến tranh Mỹ xác nhận kế hoạch phát trực tiếp, đồng thời cho biết thông tin chi tiết sẽ được công bố sau.

Ngày 5-11-2009, Hasan nổ súng tại trung tâm xử lý thủ tục quân sự ở Fort Hood, khiến 13 người thiệt mạng và 32 người bị thương. Tại phiên tòa quân sự, Hasan thừa nhận trách nhiệm về vụ tấn công và bị kết tội giết người có chủ đích cùng âm mưu giết người vào năm 2013.

Theo nội dung được cung cấp, Tòa án Tối cao Mỹ từ chối xem xét lại bản án vào tháng 3-2025. Tổng thống Donald Trump đã phê chuẩn việc thi hành án theo đề xuất của ông Hegseth. Tuy nhiên, Hasan vẫn có thể tìm cách trì hoãn hành quyết thông qua một thủ tục pháp lý tại tòa án liên bang dân sự.