Tin thế giới tối 23-10: Ukraine tuyên bố tập kích lực lượng Nga qua đường ống ngầm ở Kupyansk

Ukraine tuyên bố tập kích lực lượng Nga qua đường ống ngầm ở Kupyansk

Ngày 22-10, Quân đoàn số 2 Khartiia thuộc Vệ binh Quốc gia Ukraine cho biết đã triển khai chiến dịch mang mật danh Veles, sử dụng đường ống ngầm để tiếp cận phía sau phòng tuyến Nga gần Kupyansk, tỉnh Kharkov.

Theo phía Ukraine, chiến dịch nhằm ngăn lực lượng Nga tập hậu các vị trí của nước này quanh Kupyansk. Tướng Ihor Oboliensky, tư lệnh Quân đoàn số 2, cho biết Ukraine đã nghiên cứu hoạt động tác chiến dưới lòng đất của Nga trước khi triển khai phương án tương tự.

Vị trí Kupyansk, lãnh thổ Nga kiểm soát (màu đỏ) và lãnh thổ Ukraine kiểm soát (màu xanh). Đồ họa: X/AMK Mapping

Chiến dịch đòi hỏi binh sĩ di chuyển trong không gian chật hẹp, thiếu ánh sáng tự nhiên, không có định vị vệ tinh và gặp khó khăn về liên lạc. Công binh cùng các lực lượng hỗ trợ đã chuẩn bị tuyến đường ngầm, huấn luyện binh sĩ và xây dựng hệ thống liên lạc riêng. Trên mặt đất, các đơn vị Ukraine phối hợp tiến công, trong đó có hoạt động sử dụng thiết bị bay không người lái.

Quân đoàn số 2 mô tả Veles là chiến dịch phản công quy mô lớn dưới lòng đất đầu tiên trên thế giới. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin này.

Chiến thuật sử dụng đường ống ngầm để tập hậu từng được Nga áp dụng tại Avdeevka hồi tháng 1-2024, Sudzha một năm sau đó và Kupyansk vào tháng 9-2025. Kupyansk là đô thị có vị trí chiến lược về giao thông ở đông bắc Ukraine. Hai bên hiện vẫn tranh giành quyền kiểm soát các khu vực trong thành phố.

Đoàn xe chở lãnh đạo Mobicom bị nghi liên quan vụ cháy hơn 528.000 ha tại Mông Cổ

Vụ cháy tại khu bảo tồn Numrug thiêu rụi 528.765 ha đất. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy đoàn xe chở lãnh đạo người Nhật của nhà mạng Mobicom có thể liên quan đến việc gây cháy.

Lực lượng đang dập lửa cháy lan. Ảnh: SMCP

Đám cháy bùng phát ngày 8-10 tại vùng lõi khu bảo tồn Numrug, nơi có nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm và thực vật đặc hữu. Theo Xinhua, đoàn xe gồm 5 chiếc, chở 13 người, trong đó có các lãnh đạo người Nhật của Mobicom, đã đi vào khu vực vốn hạn chế người ra vào, đặc biệt trong mùa thu có nguy cơ cháy cao.

Đám cháy nhanh chóng lan rộng, buộc Mông Cổ huy động 606 nhân viên cứu hộ cùng 100 phương tiện, thiết bị từ 60 đội chữa cháy thuộc ba tỉnh. Khi lửa lan về phía biên giới Trung Quốc - Mông Cổ, Trung Quốc cũng triển khai hơn 3.400 nhân viên cứu hộ tham gia chữa cháy dọc tuyến biên giới.

Đám cháy được khống chế ngày 13-10 và dập tắt hoàn toàn vào sáng 16-10. Theo Bộ Môi trường và Biến đổi khí hậu Mông Cổ, ngọn lửa đã thiêu rụi 528.765 ha đất, trong đó 468.965 ha thuộc vùng được bảo vệ nghiêm ngặt.

Ngày 20-10, tập đoàn viễn thông Nhật Bản KDDI xác nhận các lãnh đạo người Nhật của Mobicom có mặt trong khu bảo tồn và cho biết đang nghiêm túc xem xét thiệt hại môi trường liên quan đến hoạt động của công ty. KDDI giải thích đoàn xe đã thông báo với lực lượng an ninh biên giới và đi theo tuyến đường được chỉ định để thử nghiệm mạng di động 4G.

Tuy nhiên, giới chức Mông Cổ và truyền thông địa phương đặt nghi vấn về lời giải thích này. Trang Eguur News cho rằng đoàn xe có thể đã vào khu vực để săn bắn, câu cá trái phép. Bộ trưởng Tư pháp và Nội vụ Mông Cổ Temuulen Ganzorig tuyên bố những người liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm và bồi thường thiệt hại.

Nắng nóng mùa hè năm 2026 khiến hơn 50.000 người tử vong tại châu Âu

Nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature Health ngày 22-10 ước tính nắng nóng trong mùa hè năm nay khiến 50.391 người tử vong tại châu Âu, trong đó 32.619 trường hợp liên quan đến phần nhiệt lượng gia tăng do biến đổi khí hậu.

Tại lối vào Đấu trường Colosseum (Rome, Italy), rất nhiều hệ thống quạt phun sương công suất lớn cùng mái che tăng cường giảm bức xạ nhiệt trực tiếp đã được lắp đặt. Ảnh: Việt Hải/TTXVN

Nhóm nghiên cứu đã mô hình hóa số ca tử vong liên quan đến nắng nóng tại 854 thành phố châu Âu trong các đợt nóng vào tháng 6, 7 và 8-2026. Kết quả cho thấy số người tử vong cao hơn 71% so với mức 29.480 trường hợp trong mùa hè năm 2022, thời điểm từng ghi nhận số ca tử vong liên quan đến nắng nóng cao nhất.

Các nhà khoa học lưu ý số liệu thực tế có thể còn cao hơn do nghiên cứu chưa tính đợt nắng nóng gây chết người hồi tháng 5 và chỉ khảo sát các thành phố có khoảng 40% dân số châu Âu sinh sống.

Khoảng một phần ba số ca tử vong xảy ra trong đợt nóng đặc biệt gay gắt từ ngày 17-6 đến 1-7, khi nhiệt độ cao hơn mức bình thường 5,3 độ C. Hơn một nửa số người tử vong từ 85 tuổi trở lên, trong khi hơn 800 người thuộc nhóm tuổi 20-44 cũng thiệt mạng. Italy, Pháp, Tây Ban Nha và Đức ghi nhận số ca tử vong cao nhất.

Bà Clair Barnes, nhà khoa học khí hậu tại Đại học Imperial College London, tác giả chính của nghiên cứu, cảnh báo cơ sở hạ tầng tại nhiều khu vực Tây Âu và Bắc Âu chưa được thiết kế để ứng phó với mức nhiệt cao như hiện nay.

Nhóm nghiên cứu khuyến nghị tăng đầu tư cho hệ thống cảnh báo nắng nóng, mở rộng các giải pháp làm mát phát thải thấp và bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương. Đồng thời, các biện pháp thích ứng cần đi cùng việc cắt giảm nhanh sử dụng nhiên liệu hóa thạch, nguyên nhân chính thúc đẩy tình trạng nóng lên toàn cầu.

Trung Quốc chi gần 7,5 triệu USD hỗ trợ cứu trợ động đất tại Tây Tạng

Trung Quốc phân bổ 50 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 7,5 triệu USD, cho công tác cứu hộ và hỗ trợ người dân sau trận động đất độ lớn 7 tại Khu tự trị Tây Tạng. Ngân sách trung ương cũng trích thêm 30 triệu nhân dân tệ để khôi phục cơ sở hạ tầng.

Các lều cứu trợ được dựng lên tại khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất ở thị trấn Maru, huyện Baqen, thành phố Nagqu, Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc ngày 23-10-2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Bộ Tài chính và Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc phối hợp phân bổ khoản cứu trợ 50 triệu nhân dân tệ. Trong khi đó, Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia dành thêm 30 triệu nhân dân tệ để sửa chữa cơ sở hạ tầng và các công trình dịch vụ công cộng bị hư hại.

Trận động đất xảy ra lúc 22 giờ 33 phút ngày 22-10 tại huyện Ba Thanh, thành phố Na Khúc, Khu tự trị Tây Tạng. Theo số liệu tính đến 14 giờ ngày 23-10 theo giờ Việt Nam, thảm họa khiến 16 người thiệt mạng và 76 người bị thương.

Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp quốc gia đối với động đất từ cấp 4 lên cấp 3, đồng thời huy động 350 nhân viên cứu hộ cùng 83 xe chuyên dụng đến hiện trường. Các cơ quan chức năng triển khai thiết bị bay không người lái để đánh giá thiệt hại, đồng thời chuyển đến khu vực bị ảnh hưởng 1.000 căn nhà lắp ghép, 3.239 lều bạt, 2.821 giường gấp, 4.280 chiếc chăn cùng nhiều nhu yếu phẩm khác.

Cũng trong ngày 23-10, Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc ban bố mức ứng phó khẩn cấp cấp 3 đối với thảm họa biển tại Chiết Giang và Phúc Kiến do ảnh hưởng kết hợp của bão Champi và không khí lạnh.

Trong hai ngày 22 và 23-10, nước dâng do bão tại vùng ven biển từ Thượng Hải đến Phúc Kiến đạt 30-80 cm. Khu vực phía nam Biển Hoa Đông ghi nhận sóng cao 6-9 m; vùng biển gần bờ phía nam Chiết Giang và Phúc Kiến có sóng cao 4-5 m.

Cơ quan chức năng Trung Quốc yêu cầu tăng cường giám sát, dự báo và cảnh báo thiên tai, khuyến cáo tàu thuyền tránh xa vùng biển có sóng lớn, đồng thời triển khai biện pháp phòng ngừa ngập lụt tại các khu vực ven biển trũng thấp.