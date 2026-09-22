Tin thế giới tối 22-9: Hàn Quốc đề xuất nới trừng phạt để đổi lấy đóng băng hạt nhân Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất nới trừng phạt để đổi lấy đóng băng hạt nhân Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cho rằng có thể xem xét nới các lệnh trừng phạt Triều Tiên để đổi lấy việc Bình Nhưỡng ngừng phát triển thêm vũ khí hạt nhân và công nghệ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung tại Santiago, Chile ngày 30-7. Ảnh: AFP

Trong cuộc phỏng vấn đăng ngày 21-9, ông Lee nhận định một thỏa thuận “nới trừng phạt đổi đóng băng hạt nhân” có thể khó chấp nhận, nhưng là lựa chọn thực tế trong bối cảnh hiện nay. Ông cho rằng mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên ở thời điểm này khó đạt kết quả.

Tổng thống Lee cũng tin rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump là người có khả năng đưa lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trở lại bàn đàm phán. Seoul kỳ vọng Washington và Bình Nhưỡng có thể tiến tới một hiệp ước hòa bình cho Chiến tranh Triều Tiên và bình thường hóa quan hệ.

Anh hỗ trợ tiếp nhiên liệu cho tiêm kích Saudi Arabia đối phó Houthi

Thủ tướng Anh Andy Burnham ngày 21-9 cho biết London đã chấp thuận đề nghị của Saudi Arabia về việc Không quân Hoàng gia Anh hỗ trợ tiếp nhiên liệu trên không cho các tiêm kích của nước này.

Thủ tướng Anh Andy Burnham lên máy bay tới New York tham dự phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 21.9, xác nhận kế hoạch hỗ trợ quân sự cho Saudi Arabia. Ảnh: AFP

Theo ông Burnham, nhiệm vụ mang tính phòng thủ, có giới hạn về thời gian và sẽ được xem xét thường xuyên. Máy bay Voyager của Anh sẽ hỗ trợ các máy bay Saudi Arabia trong nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái, không tham gia các cuộc không kích nhằm vào Houthi.

Các quan chức Anh cho biết hoạt động này dự kiến bắt đầu trong vài ngày tới. London cho rằng việc hỗ trợ nhằm bảo vệ lợi ích của Anh và khu vực, trong bối cảnh các cuộc tấn công đang đe dọa tuyến vận chuyển dầu qua eo biển Bab el-Mandeb.

Hơn 150.000 tấn rác phóng xạ dưới đáy Đại Tây Dương bắt đầu rò rỉ

Từ năm 1949 đến 1982, hơn 200.000 thùng chất thải phóng xạ nồng độ thấp, tổng khối lượng trên 150.000 tấn, đã được đổ xuống Đại Tây Dương, chủ yếu ở độ sâu 3.000-5.000 m.

Một thùng phuy rò rỉ rác thải phóng xạ dưới đáy Đại Tây Dương. Ảnh: NODSSUM

Sau nhiều thập kỷ, các nhà khoa học thuộc chương trình NODSSUM đã triển khai khảo sát khu vực này. Từ năm 2025, tàu nghiên cứu L'Atalante và sau đó là Pourquoi Pas? cùng tàu lặn Nautile đã lập bản đồ, tiếp cận và lấy mẫu tại các điểm xả thải.

Qua hơn 20 chuyến lặn ở độ sâu trên 4.700 m, nhóm nghiên cứu phát hiện một số thùng phuy đã bị nước biển ăn mòn, xuống cấp và có dấu hiệu chất thải bên trong rò rỉ ra lớp cát xung quanh.

Các thiết bị đo ghi nhận tín hiệu của cobalt-60 và niobium-94; cesium-137 và americium-241 cũng được phát hiện ở mức cao hơn nồng độ nền. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cho biết mức phóng xạ ghi nhận chưa gây rủi ro an toàn phóng xạ nghiêm trọng đối với các nhà khoa học trực tiếp xử lý mẫu.

Điều đáng chú ý là nhiều thùng phuy đã trở thành nơi cư trú của hải quỳ, hải miên, hải sâm, cá và giáp xác. Các mẫu nước, trầm tích và sinh vật đang tiếp tục được phân tích để đánh giá khả năng chất phóng xạ xâm nhập vào hệ sinh thái.

Ukraine nêu điều kiện dừng tập kích nhà máy lọc dầu Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev sẵn sàng tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu của Nga nếu Moscow có bước đi tương tự để giảm leo thang.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Theo ông Zelensky, Nga cần chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào ngành năng lượng, cơ sở hạ tầng trọng yếu và hoạt động xuất khẩu lương thực của Ukraine. Nếu Moscow cam kết, Kiev cũng sẽ có động thái tương ứng.

Nhà lãnh đạo Ukraine đồng thời khẳng định sẵn sàng gặp trực tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhưng cho rằng cuộc gặp cần hướng tới kết quả cụ thể và những bảo đảm an ninh thực chất cho Ukraine.

Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moscow đang thảo luận với Washington về khả năng tổ chức một cuộc gặp ba bên mới.

Theo báo cáo ngày 21-9 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine được nêu trong nguồn tin, các cuộc tập kích tầm xa của Ukraine đã khiến tổng công suất lọc dầu của Nga giảm 45%.