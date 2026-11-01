Tin thế giới tối 2-11: Ukraine sẵn sàng ngừng bắn toàn tuyến, kêu gọi Nga đáp lại

Ukraine sẵn sàng ngừng bắn toàn tuyến, kêu gọi Nga đáp lại

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha ngày 31-10 tuyên bố Kiev sẵn sàng chấm dứt giao tranh trên tất cả các mặt trận ngay lập tức nếu Nga có động thái tương tự.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha. Ảnh: Ukrinform

Tuyên bố được đưa ra sau khi Ukraine hoàn tất chiến dịch sơ tán cư dân khỏi thành phố Oleshky, tỉnh Kherson, theo thỏa thuận ngừng bắn cục bộ với Nga. Ông Sybiha cho rằng kết quả tại đây chứng minh các bên có thể đạt được thỏa thuận ngừng bắn ngay cả trong thời chiến, qua đó tạo tiền đề cho tiến trình hòa bình.

Ngoại trưởng Ukraine cảm ơn Mỹ và Đệ nhất phu nhân Melania Trump vì vai trò trung gian trong thỏa thuận tại Oleshky. Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng nhận định lệnh ngừng bắn này có thể mở rộng sang các khu vực khác vì lý do nhân đạo.

Lệnh ngừng bắn tại Oleshky có hiệu lực từ rạng sáng 27-10, tạo điều kiện triển khai chiến dịch nhân đạo, sơ tán dân thường và vận chuyển nhu yếu phẩm đến thành phố bị tàn phá do giao tranh.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh Nga, Ukraine và Mỹ nhất trí nối lại đàm phán ba bên vào đầu tháng 11. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cuộc gặp có thể diễn ra tại Abu Dhabi (UAE) hoặc Thụy Sĩ. Ông đồng thời kêu gọi thiết lập các cam kết an ninh vững chắc và bảo đảm nguồn tài chính quốc tế kéo dài ít nhất 10 năm cho quân đội Ukraine trước khi ký thỏa thuận hòa bình lâu dài với Nga.

Iran đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong 2 ngày, kèm điều kiện với Mỹ

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 1-11 cho biết Tehran và các bên trung gian đang thảo luận kế hoạch mở lại eo biển Hormuz trong vòng 2 ngày, với điều kiện Mỹ thực hiện một loạt biện pháp trước.

Quang cảnh eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN phát

Trả lời phỏng vấn hãng tin Al Jazeera, ông Araghchi cho biết kế hoạch được rút ngắn từ đề xuất 7 ngày trước đó của Iran, sau khi Qatar đề nghị giảm thời gian xuống còn 5 ngày hoặc ít hơn. Phương án 2 ngày được trao đổi trong chuyến thăm Iran của phái đoàn Qatar hôm 31-10.

Theo đề xuất, ngày đầu tiên Mỹ triển khai các biện pháp cần thiết; ngày thứ hai eo biển Hormuz sẽ mở lại và hoạt động hàng hải trở về trạng thái trước đây. Tuy nhiên, việc thực hiện phụ thuộc vào việc Washington có đáp ứng các điều kiện của Tehran hay không.

Ngoại trưởng Iran cũng cho biết Tehran đã xem xét thư của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance về việc duy trì đối thoại, tìm kiếm giải pháp hòa bình. Ông đánh giá đây là tín hiệu tích cực, nhưng cảnh báo Mỹ không nên lợi dụng động thái này để gây chia rẽ.

Ông Araghchi khẳng định lực lượng vũ trang Iran đã chuẩn bị cho mọi kịch bản và có mức độ sẵn sàng chiến đấu cao. Trong khi đó, quan chức an ninh cấp cao Mohsen Rezaei nhấn mạnh Iran sẽ không đàm phán nếu các điều kiện của nước này chưa được đáp ứng.

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump ngày 31-10 cho biết đàm phán với Iran đang diễn ra tốt đẹp và Tehran muốn đạt thỏa thuận. Tuy nhiên, ông cho rằng Iran không đáng tin cậy và Washington không vội vàng trong tiến trình đàm phán do Qatar làm trung gian.

Triều Tiên thử đầu đạn chùm, tuyên bố có thể phá hủy mục tiêu rộng 13 ha

Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm thành công đầu đạn chùm gắn trên tên lửa đạn đạo chiến thuật, có khả năng phá hủy khu vực mục tiêu rộng từ 12 đến 13 ha.

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), cuộc thử nghiệm do Cơ quan Quản lý Tên lửa tiến hành ngày 31-10 nhằm đánh giá khả năng tác chiến và sức công phá của loại đầu đạn này.

Truyền thông Triều Tiên ngày 1/11 công bố loạt ảnh thử nghiệm vũ khí. Ảnh: KCNA

KCNA dẫn kết quả nghiên cứu cho biết đầu đạn chùm Loại 2 tiêu chuẩn có khả năng san phẳng khu vực mục tiêu rộng từ 12 đến 13 ha. Tổng giám đốc Cơ quan Quản lý Tên lửa Triều Tiên cho biết các loại đầu đạn chùm được chia thành 4 nhóm và dự kiến đưa vào biên chế ngay trong năm nay.

Quân đội Hàn Quốc cho biết đã theo dõi cuộc thử nghiệm, với tên lửa được phóng về hướng biển Hoàng Hải từ khu vực gần huyện Chongju, phía tây bắc Triều Tiên. Seoul phối hợp với Mỹ theo dõi hoạt động phóng và duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Ông Shin Jong-woo, Tổng thư ký Diễn đàn Quốc phòng và An ninh Hàn Quốc, nhận định tên lửa vừa được phóng nhiều khả năng thuộc dòng Hwasong-11 Ra. Hồi tháng 4, Triều Tiên từng tuyên bố thử nghiệm thành công đầu đạn chùm gắn trên loại tên lửa này.

Cuộc thử nghiệm diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản tiếp tục kêu gọi phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định Tổng thống Donald Trump vẫn sẵn sàng đối thoại với nhà lãnh đạo Kim Jong-un, dù hiện chưa có cuộc gặp nào được lên lịch.

Hàn Quốc kêu gọi G20 bảo đảm an ninh năng lượng, ổn định bán đảo Triều Tiên

Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun ngày 31-10 kêu gọi các nước G20 tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh năng lượng, chuỗi cung ứng và duy trì ổn định trên bán đảo Triều Tiên.

Phát biểu tại Hội nghị Ngoại trưởng G20 diễn ra trong hai ngày 30 và 31-10 tại Atlanta (Mỹ), ông Cho Hyun nhấn mạnh những căng thẳng địa chính trị đang tác động đến an ninh năng lượng và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hội nghị Ngoại trưởng G20 tại thành phố Atlanta, Mỹ ngày 30-10-2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ngoại trưởng Hàn Quốc kêu gọi bảo đảm tự do, an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo gián đoạn tại tuyến vận tải này có thể ảnh hưởng đến an ninh lương thực. Hàn Quốc khẳng định sẽ tham gia các nỗ lực quốc tế nhằm bảo vệ hoạt động lưu thông qua các eo biển quốc tế.

Về an ninh năng lượng, ông Cho Hyun cho rằng tình hình Trung Đông và nhu cầu năng lượng gia tăng do sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đang gây sức ép lên nguồn cung toàn cầu. Hàn Quốc sẽ phát huy năng lực lọc dầu, cơ sở lưu trữ và mạng lưới hàng hải, đồng thời phối hợp với OECD và Cơ quan Năng lượng Quốc tế thúc đẩy an ninh năng lượng tại châu Á - Thái Bình Dương.

Đối với chuỗi cung ứng, ông kêu gọi các nước đa dạng hóa nguồn cung, giảm phụ thuộc vào một số khu vực và nguồn tài nguyên. Hàn Quốc cũng tham gia Diễn đàn về hợp tác địa chiến lược tài nguyên (FORGE).

Liên quan bán đảo Triều Tiên, Ngoại trưởng Cho Hyun trình bày lập trường của Seoul về vụ nổ mìn tại Khu phi quân sự (DMZ), nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại, liên lạc liên Triều và kêu gọi G20 ủng hộ mục tiêu chung sống hòa bình trên bán đảo.