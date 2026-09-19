Tin thế giới tối 19-9: Mỹ phê duyệt gói bán vũ khí 2,7 tỷ USD cho Ukraine

Tiêm kích Typhoon Italy trúng đòn tại căn cứ ở Arab Saudi

Một tiêm kích Typhoon của Italy đã trúng đòn trong cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào căn cứ không quân King Fahd ở Arab Saudi.

Tiêm kích Typhoon của Italy trong ảnh công bố ngày 10-6. Ảnh: BQP Italy

Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto ngày 18-9 cho biết vụ việc xảy ra một ngày trước đó, khi chiếc Typhoon đang đỗ tại khu vực dành riêng cho máy bay Italy ở sân bay quân sự King Fahd. Không có quân nhân Italy bị ảnh hưởng và không ghi nhận thiệt hại khác đối với phương tiện, cơ sở hạ tầng do quân đội Italy sử dụng.

Italy chưa công bố mức độ hư hại của chiếc máy bay. Một số nguồn tin cho rằng tiêm kích này có thể đã bị phá hủy hoàn toàn.

Italy triển khai 4 tiêm kích Typhoon tới Arab Saudi từ tháng 3 để hỗ trợ các đồng minh vùng Vịnh phòng thủ trước các cuộc tấn công trả đũa từ Iran.

Đây là lần thứ hai trong năm nay khí tài Typhoon của Italy bị thiệt hại trong xung đột Trung Đông. Trước đó, cuộc tập kích của Iran vào căn cứ Ali Al Salem ở Kuwait ngày 15-3 đã phá hủy một UAV MQ-9A Reaper của Italy và làm hư hại một chiếc Typhoon.

Eurofighter Typhoon là tiêm kích đa năng hai động cơ do Anh, Đức, Italy và Tây Ban Nha hợp tác phát triển. Giá mỗi máy bay được nêu trong khoảng 110-165 triệu USD, tùy biến thể và gói bảo dưỡng.

Trụ sở cảnh sát Pakistan bị tấn công, ít nhất 31 người thiệt mạng

Ít nhất 31 người, trong đó có 16 cảnh sát, đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương trong vụ nổ và tấn công nhằm vào khu phức hợp cảnh sát tại Kohat, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa của Pakistan.

Các binh sĩ đứng giữa đống đổ nát sau vụ nổ tại trụ sở cảnh sát ở thị trấn Kohat thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa của Pakistan ngày 18-9 Ảnh: AFP

Vụ việc xảy ra chiều 18-9. Một nhóm tay súng tấn công khu phức hợp, nơi đặt trụ sở cảnh sát cấp huyện cùng các đơn vị chống khủng bố và đặc nhiệm.

Theo một sĩ quan cảnh sát, một số tay súng vẫn cố thủ bên trong khu vực của Đơn vị Đặc nhiệm và đấu súng tiếp diễn từ đêm 18-9.

Nhóm vũ trang địa phương Ittehad-ul-Mujahideen Pakistan, được cho là có liên hệ với Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Pakistan cho rằng tình trạng gia tăng các vụ tấn công tại Khyber Pakhtunkhwa và Balochistan bắt nguồn từ hoạt động của các nhóm vũ trang ở Afghanistan. Chính quyền Taliban tại Afghanistan phủ nhận liên quan.

Những cáo buộc này góp phần làm gia tăng căng thẳng và xung đột vũ trang giữa hai nước láng giềng.

Mỹ phê duyệt gói bán vũ khí 2,7 tỷ USD cho Ukraine

Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt gói bán vũ khí tiềm năng trị giá 2,7 tỷ USD cho Ukraine, trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine tiếp tục kéo dài.

Quân nhân Ukraine chuẩn bị khai hỏa lựu pháo D-30 về phía binh sĩ Nga tại một vị trí gần thị trấn tiền tuyến Druzhkivka thuộc vùng Donetsk ở miền đông Ukraine vào ngày 26-8. Ảnh: REUTERS

Theo thông báo gửi Quốc hội Mỹ ngày 18-9, gói vũ khí gồm tên lửa mô phỏng theo mẫu S-300, tên lửa GAM-67, hệ thống tên lửa phòng không dẫn đường bằng laser tầm bắn mở rộng, các bộ kit cải tiến bệ phóng, hệ thống phóng di động và radar chống UAV cùng nhiều hệ thống vũ khí khác.

Thương vụ vẫn phải trải qua quy trình xem xét của Quốc hội Mỹ.

Nếu được hoàn tất, Ukraine sẽ thanh toán bằng nguồn kinh phí kết hợp từ các khoản đóng góp của châu Âu và chương trình Tài trợ quân sự nước ngoài, FMF, của Mỹ.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết khoản FMF này sẽ được tính là phần vốn Mỹ đóng góp vào Quỹ Đầu tư tái thiết Ukraine theo cơ chế hoàn trả tỷ lệ 1:1. Quỹ được thành lập trong khuôn khổ thỏa thuận về khoáng sản mà Mỹ và Ukraine ký vào năm ngoái.

Tổng thống Putin: Nga tiếp tục ưu tiên sức mạnh bộ ba hạt nhân

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định việc tăng cường sức mạnh bộ ba hạt nhân tiếp tục là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chương trình trang bị vũ khí cấp nhà nước của Nga.

Tổng thống Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại cuộc họp Ủy ban Công nghiệp Quốc phòng ngày 18-9, ông Putin cho rằng bộ ba hạt nhân đóng vai trò then chốt trong duy trì cân bằng quyền lực toàn cầu và bảo đảm chủ quyền quốc gia.

Bộ ba hạt nhân gồm tên lửa đạn đạo liên lục địa trên đất liền, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và máy bay ném bom chiến lược có khả năng mang vũ khí hạt nhân.

Theo ông Putin, chương trình vũ khí quốc gia giai đoạn 2027-2036 sẽ tiếp tục hiện đại hóa bộ ba hạt nhân, đồng thời chú trọng phát triển UAV, tăng cường hệ thống phòng không và hoàn tất triển khai mạng lưới vệ tinh trên quỹ đạo của Nga.

Ông cho biết các vệ tinh sẽ hỗ trợ năng lực trinh sát không gian, dẫn đường, liên lạc và truy cập internet băng thông rộng, phục vụ chỉ huy, điều hành quân đội và vũ khí theo thời gian thực.

Tổng thống Putin cũng cho biết 92% vũ khí trong biên chế Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga là khí tài hiện đại, đồng thời yêu cầu các lực lượng vũ trang và cơ quan an ninh sẵn sàng ứng phó nhanh chóng với những mối đe dọa tiềm tàng từ bên ngoài.