Tin thế giới tối 17-9: Mỹ thông qua gói trừng phạt mới nhằm vào Nga

Mỹ thông qua gói trừng phạt mới nhằm vào Nga

Hạ viện Mỹ ngày 16-9 thông qua gói biện pháp trừng phạt nhằm gia tăng sức ép lên Nga liên quan đến xung đột Ukraine, với 262 phiếu thuận và 159 phiếu chống. Trước đó, dự luật đã được Thượng viện thông qua với 86 phiếu thuận và 11 phiếu chống.

Tòa nhà quốc hội Mỹ tại Đồi Capitol hồi tháng 10-2025. Ảnh: AP

Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ nhanh chóng ký ban hành. Dự luật nhắm vào ngành năng lượng, quốc phòng Nga, Tổng thống Vladimir Putin, nhiều quan chức cấp cao và “đội tàu bóng tối” được cho là được Moskva sử dụng để né tránh các lệnh trừng phạt.

Dự luật cũng trao cho Tổng thống Trump quyền áp thuế tới 100% đối với các quốc gia chủ chốt mua dầu và khí đốt của Nga, trong đó có thể gồm Trung Quốc và Ấn Độ.

Một số nghị sĩ Dân chủ bày tỏ lo ngại về các điều khoản thuế quan thứ cấp, trong khi đảng Cộng hòa bác bỏ những sửa đổi nhằm thu hẹp quyền hạn này. Hàng chục nghị sĩ Dân chủ vẫn bỏ phiếu ủng hộ dự luật.

Biện pháp mới cũng hướng tới các công ty và thực thể nước ngoài bị cáo buộc hỗ trợ quân đội Nga, đồng thời mở rộng các đòn trừng phạt liên quan đến Iran.

Ông Trump dọa áp thuế nặng EU nếu kết nạp Canada

Ngày 16-9, Tổng thống Donald Trump cảnh báo có thể áp mức thuế rất cao hoặc ngừng giao thương với Liên minh châu Âu (EU) nếu khối này kết nạp Canada trở thành “thành viên liên kết”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự một sự kiện tại bang Bắc Carolina ngày 16-9. Ảnh: AP

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen tuyên bố muốn mở đường để Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên của EU.

Theo bà von der Leyen, EU và Canada có nhiều điểm chung trong các vấn đề từ trí tuệ nhân tạo, biến đổi khí hậu đến Bắc Cực và địa chính trị; đồng thời đang hợp tác về Ukraine, quốc phòng, nguyên vật liệu và chuỗi cung ứng.

Canada cũng đang thúc đẩy quan hệ chặt chẽ hơn với EU trong bối cảnh hai bên tìm cách tăng cường quan hệ với các đối tác. Thủ tướng Canada Mark Carney đang có chuyến thăm châu Âu và dự kiến phát biểu trước Nghị viện châu Âu ngày 17-9.

Ukraine tuyên bố tướng Nga thiệt mạng trong vụ tập kích UAV

Chỉ huy lực lượng không người lái Ukraine Robert Brovdi cho biết một đơn vị thuộc lực lượng này đã tập kích bằng UAV vào ban đêm tại khu vực Donetsk do Nga kiểm soát hôm 12-9, khiến Thiếu tướng Anton Grunis thiệt mạng. Nga chưa bình luận về tuyên bố trên.

Tướng Nga Anton Grunis. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Trước đó, Thiếu tướng Apti Alaudinov - Phó Cục trưởng Cục Chính trị - Quân sự thuộc Bộ Quốc phòng Nga kiêm Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Akhmat, đã thông báo về việc ông Grunis thiệt mạng nhưng không nêu thời điểm và hoàn cảnh.

Anton Grunis là chỉ huy Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới Độc lập số 4 thuộc Cụm lực lượng phía Nam. Ông từng phát biểu với Tổng thống Vladimir Putin qua cầu truyền hình ngày 3-7 về hoạt động của đơn vị tại Kostiantynivka.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cải tổ nội các, thay 10 bộ trưởng

Ngày 17-9, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tiến hành cải tổ nội các, thay 10 trong tổng số 18 bộ trưởng.

Bà giữ lại Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi và Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi, cùng Bộ trưởng Tài chính Satsuki Katayama, Bộ trưởng Kinh tế và Chính sách tài khóa Minoru Kiuchi và Bộ trưởng Thương mại Ryosei Akazawa.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tại Tokyo ngày 17-9. Ảnh: AP

Trong số các nhân sự mới, ông Hiroshi Nakatsuka thuộc Đảng Đổi mới Nhật Bản được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Cải cách hành chính và Chính sách trẻ em. Ông Kazuo Yana giữ chức Bộ trưởng Nông nghiệp, trong khi ông Hisayuki Fujii được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Nội vụ.

Trước đó, trong đợt sắp xếp nhân sự lãnh đạo đảng ngày 16-9, bà Takaichi tiếp tục để cựu Thủ tướng Taro Aso giữ chức Phó chủ tịch Đảng Dân chủ tự do (LDP), còn ông Shunichi Suzuki tiếp tục làm Tổng thư ký.

Đây là đợt cải tổ nội các đầu tiên của bà Takaichi kể từ khi nhậm chức vào tháng 10 năm ngoái.