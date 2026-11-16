Mỹ, Nga, Trung Quốc bàn biện pháp ổn định quan hệ giữa ba cường quốc

Lãnh đạo Mỹ, Nga và Trung Quốc dự kiến thảo luận về hòa bình thế giới, ổn định chiến lược và những bất đồng trong quan hệ giữa ba nước tại cuộc gặp ở Thâm Quyến ngày 19-11.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: SCMP/ĐBND

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết: Chủ tịch Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ trao đổi về bảo vệ hòa bình thế giới và thúc đẩy ổn định chiến lược giữa các cường quốc.

Theo bà Mao, ba nước có trách nhiệm quan trọng trong hợp tác giải quyết các thách thức toàn cầu. Việc tăng cường trao đổi, xử lý bất đồng và duy trì ổn định quan hệ không chỉ phục vụ lợi ích của ba nước mà còn đáp ứng kỳ vọng của cộng đồng quốc tế, góp phần thúc đẩy đối thoại và hợp tác.

Trung Quốc chưa công bố chương trình nghị sự cụ thể, đồng thời đánh giá cuộc gặp ba bên có ý nghĩa mang tính bước ngoặt. Cuộc gặp dự kiến diễn ra bên lề hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến ngày 19-11. Điện Kremlin và Nhà Trắng trước đó cũng xác nhận thông tin này.

Theo các quan chức Mỹ, Tổng thống Donald Trump muốn thảo luận về việc cắt giảm kho vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, Trung Quốc lâu nay cho rằng Washington và Moskva cần cắt giảm các kho vũ khí hạt nhân khổng lồ trước khi Bắc Kinh tham gia đàm phán về vấn đề này.

Tổng thống Mỹ dự kiến đề cập thêm xung đột Trung Đông, nhưng không có ý định thảo luận về chiến sự Ukraine.

Iran chuyển thông điệp đặc biệt của Lãnh tụ Tối cao tới Tổng thống Putin

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei đã đến Moscow để chuyển thông điệp đặc biệt của Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei tới Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ chiến lược giữa hai nước.

Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Ảnh: Reuters/Dân Trí

Trả lời hãng thông tấn TASS, Đại sứ Iran tại Moscow Kazem Jalali cho biết mục đích chính chuyến thăm của ông Mohsen Rezaei là chuyển tải thông điệp chính thức từ Lãnh tụ Tối cao Iran tới Tổng thống Nga.

Theo ông Jalali, thông điệp nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ song phương và chiến lược, cũng như các cuộc tham vấn liên tục ở cấp cao nhất giữa Tehran và Moscow. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh những biến động toàn cầu và khu vực đặt ra yêu cầu phối hợp chặt chẽ hơn giữa hai nước.

Đầu tháng 11, ông Rezaei đã gặp Tổng thống Vladimir Putin tại Điện Kremlin. Hai bên trao đổi về quan hệ chiến lược, tình hình khu vực, quốc tế và triển vọng mở rộng hợp tác. Khi đó, ông Rezaei cho biết Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei mong muốn sớm gửi thông điệp tới nhà lãnh đạo Nga.

Tổng thống Putin hoan nghênh thông điệp, đồng thời gửi lời chào hỏi nồng ấm tới Lãnh tụ Tối cao Iran và nhấn mạnh vai trò chủ chốt, mang tính xây dựng của Tehran trong khu vực.

Các cuộc trao đổi cũng đề cập Hành lang Vận tải Quốc tế Bắc - Nam, kế hoạch phát triển Iran thành trung tâm trung chuyển khí đốt khu vực và mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, an ninh, kinh tế, năng lượng. Những động thái này diễn ra khi Tehran và Moscow thúc đẩy gắn kết chiến lược trong bối cảnh Iran tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột với Mỹ, đồng thời xây dựng các cơ chế bảo đảm an ninh và tái thiết hậu chiến.

Mỹ hủy hơn 17.000 chuyến bay vì sự cố hệ thống kiểm soát không lưu

Sự cố công nghệ trong hệ thống kiểm soát không lưu tại Mỹ ngày 13-11 đã khiến hơn 17.000 chuyến bay bị hủy, trở thành đợt gián đoạn hàng không nghiêm trọng nhất do lỗi kỹ thuật trong nhiều thập kỷ tại nước này.

Sự cố kỹ thuật khiến hơn 17.000 chuyến bay bị hủy ở Mỹ. Ảnh minh họa: AFP/Dân Trí

Theo ứng dụng Flighty, tính đến ngày 15-11, số chuyến bay bị hủy đã vượt kỷ lục 16.900 chuyến của hãng Southwest trong kỳ nghỉ đông năm 2022. Quy mô gián đoạn lần này cũng vượt qua những cuộc khủng hoảng công nghệ lớn trước đó, trong đó có sự cố toàn cầu của CrowdStrike Holdings năm 2024.

Nguyên nhân được xác định liên quan đến quá trình thay thế hệ thống dây đồng cũ tại một địa điểm hẻo lánh ở bang Arkansas. Một bộ định tuyến sau đó liên tục gửi các yêu cầu kết nối, khiến hệ thống kiểm soát không lưu bị quá tải.

Sự cố kéo theo tình trạng hỗn loạn tại nhiều sân bay sau lệnh ngừng cất cánh trên toàn quốc kéo dài 4 giờ hôm 13-11. Hành khách mắc kẹt phải chờ đợi thông tin, đặt lại vé và đối mặt với nhiều ngày gián đoạn hành trình.

Giám đốc Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) Bryan Bedford từng dự báo hoạt động hàng không sẽ trở lại bình thường vào cuối ngày 15-11. Tuy nhiên, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Sean Duffy cho rằng cần thêm thời gian để đưa máy bay, phi hành đoàn và hành khách trở lại đúng lịch trình.

Ngày 15-11, số chuyến bay bị hủy giảm xuống còn hơn 2.220, nhưng vẫn có hơn 10.000 chuyến bị hoãn do các hãng hàng không phải sắp xếp lại hoạt động khai thác.

Delta Air Lines và Alaska Air Group kỳ vọng tình hình sẽ cải thiện đáng kể trong ngày 16-11. Trong khi đó, American Airlines Group chịu ảnh hưởng nặng nề nhất về số chuyến bay bị hủy, với hơn 5.300 chuyến kể từ ngày 13-11. JetBlue Airways là hãng chịu tác động lớn nhất nếu xét theo tỷ lệ chuyến bay.

Tên lửa Vulcan gặp sự cố, 40 vệ tinh Internet của Amazon không thể vào quỹ đạo

Tên lửa Vulcan của liên doanh United Launch Alliance (ULA) gặp sự cố khoảng 10 phút sau khi rời bệ phóng tại Florida (Mỹ) ngày 15-11, khiến 40 vệ tinh Internet của Amazon không thể được đưa vào quỹ đạo như kế hoạch.

Ảnh minh họa. THX/TTXVN

Theo ULA, liên doanh giữa Boeing và Lockheed Martin, tên lửa Vulcan cất cánh lúc 12 giờ 40 phút ngày 15-11 (giờ địa phương), tức 0 giờ 40 phút ngày 16-11 theo giờ Hà Nội. Tuy nhiên, sự cố bất thường xảy ra khoảng 10 phút sau đó đã khiến nhiệm vụ phóng thất bại.

Dữ liệu sơ bộ cho thấy sự cố xuất hiện sau khi tầng thứ hai tách khỏi tầng đẩy thứ nhất. Nguyên nhân cụ thể hiện chưa được xác định.

Đây là lần phóng thứ 5 của Vulcan kể từ khi ra mắt năm 2024, đồng thời là chuyến bay đầu tiên sau 9 tháng gián đoạn do các cuộc điều tra kỹ thuật liên quan đến tên lửa đẩy và động cơ chính BE-4 của Blue Origin. Sự cố cũng chấm dứt chuỗi thành tích phóng thành công liên tục kéo dài gần 20 năm của ULA.

Thất bại này gây trở ngại cho kế hoạch xây dựng mạng Internet vệ tinh Amazon Leo gồm 3.232 vệ tinh của tập đoàn do tỷ phú Jeff Bezos sáng lập. Amazon đã đặt mua 38 lượt phóng bằng tên lửa ULA, trong đó Vulcan dự kiến đảm nhiệm gần một nửa số vệ tinh thế hệ đầu tiên. Từ tháng 4-2025 đến nay, Amazon mới đưa được khoảng 400 vệ tinh lên quỹ đạo.

Trên mạng xã hội X, tài khoản chính thức của Amazon Leo cho biết mọi vụ phóng đều tiềm ẩn rủi ro, đồng thời bày tỏ tin tưởng ULA sẽ rút kinh nghiệm để tiếp tục triển khai các kế hoạch dài hạn.

Hiện Amazon đang chạy đua với mạng Starlink của SpaceX nhằm đưa dịch vụ Internet vệ tinh thương mại vào hoạt động trong năm 2026.