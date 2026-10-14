Tin thế giới tối 14-10: Trụ sở tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới Saudi Aramco bị tấn công

Ukraine hứng đòn tập kích lớn, ông Zelensky cáo buộc Nga coi thường Mỹ

Ông Zelensky cho biết, đêm 13-10 và rạng sáng hôm sau, Nga sử dụng 39 tên lửa cùng hơn 120 máy bay không người lái và đạn tuần kích, nhắm vào các cơ sở năng lượng tại Kiev, tỉnh Kiev và Kharkov. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, cuộc tấn công khiến ít nhất 600.000 người mất điện, gây hư hại nghiêm trọng cho 26 cơ sở năng lượng và 4 nhà máy dầu khí. Nhiều người thiệt mạng và bị thương, nhưng ông không nêu con số cụ thể.

Hình ảnh được cho là nhà máy điện CHP-4 ở Kiev bốc cháy trong cuộc tập kích tên lửa của Nga hôm 14-10. Ảnh: X/AMK Mapping

Ông Zelensky gọi đây là hành động thể hiện sự coi thường Mỹ ở mức chưa từng thấy, đồng thời kêu gọi Tổng thống Donald Trump và các đối tác có phản ứng cứng rắn, áp đặt thêm biện pháp trừng phạt Nga và cung cấp tên lửa phòng không Patriot cho Ukraine.

Bộ tư lệnh không quân Ukraine cho biết đã bắn hạ hoặc gây nhiễu 4 tên lửa và 115 máy bay không người lái. Tuy nhiên, tên lửa và UAV vẫn đánh trúng 22 địa điểm, mảnh vỡ rơi xuống 8 khu vực. Trong khi đó, tài khoản AMK Mapping nhận định Nga đã phóng khoảng 24 tên lửa hành trình siêu vượt âm Zircon, 7 tên lửa đạn đạo Iskander-M, 6 tên lửa diệt hạm Oniks và 3 đạn S-400 hoán cải.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận tiến hành cuộc tập kích quy mô lớn bằng vũ khí chính xác phóng từ mặt đất và UAV tầm xa, nhắm vào hạ tầng năng lượng và các cơ sở liên lạc phục vụ công nghiệp quốc phòng, quân đội Ukraine tại Kiev, tỉnh Kiev và Kharkov.

Theo Văn phòng Công tố Thành phố Kiev, ít nhất 3 phụ nữ thiệt mạng và 24 người bị thương sau khi các tòa nhà dân cư trúng đòn. Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko sau đó thông báo thêm một người thiệt mạng và một người bị thương.

Diễn biến xảy ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11-10 thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng tấn công hạ tầng năng lượng của nhau. Tuy nhiên, ông Zelensky khi đó nói Kiev chưa đạt thỏa thuận với Moskva, dù sẵn sàng đồng ý nếu Nga có động thái tương tự. Điện Kremlin cho biết các cuộc thảo luận về đề xuất ngừng bắn năng lượng vẫn đang tiếp diễn.

Hàn Quốc lập nhóm công tác chuẩn bị ngoại giao sân golf với ông Trump

Phủ Tổng thống Hàn Quốc Cheong Wa Dae đã thành lập nhóm công tác nhằm chuẩn bị cho khả năng Tổng thống Lee Jae-myung chơi golf cùng người đồng cấp Mỹ Donald Trump vào cuối năm nay.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung trao đổi với người đồng cấp Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp thượng đỉnh tại New York hồi tháng 9. Ảnh: Korea Times

Theo một nguồn tin, hoạt động này được xem là ngoại giao chứ không đơn thuần là buổi chơi golf thông thường. Do chưa có nhiều tiền lệ, công tác chuẩn bị cần được tiến hành kỹ lưỡng.

Nhóm công tác được thành lập vào cuối tháng trước, sau khi Tổng thống Lee Jae-myung kết thúc chuyến thăm Mỹ và Mexico, trong đó ông gặp Tổng thống Trump tại New York. Tại cuộc gặp, ông Trump đã chỉ đạo Chánh Văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles thu xếp buổi chơi golf với nhà lãnh đạo Hàn Quốc.

Dù chưa có xác nhận chính thức về kế hoạch, một số nhà quan sát cho rằng hoạt động này có thể diễn ra bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Miami vào tháng 12 tới.

Nhóm công tác đã tổ chức một cuộc họp trực tiếp, xem xét các lần ông Trump chơi golf với lãnh đạo thế giới trước đây và thảo luận những công việc cần chuẩn bị.

Thái Lan giải cứu 12 trẻ em Myanmar bị ép bán hoa, bắt giữ 4 nghi phạm

Ngày 13-10, lực lượng chức năng Thái Lan triệt phá một đường dây mua bán người, bắt giữ 4 nghi phạm và giải cứu 12 trẻ em, thanh thiếu niên Myanmar bị ép bán hoa tươi tại các khu vui chơi và điểm du lịch về đêm ở Bangkok.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, đơn vị tác chiến đặc biệt thuộc Cục Hành chính Địa phương Thái Lan phối hợp với các lực lượng liên quan đột kích hai căn nhà thuê tại khu vực Ramkhamhaeng. Trong số 4 nghi phạm bị bắt có hai người tên Oranuch và Ukrit.

Điều tra ban đầu cho thấy nhóm này thuê nhà khoảng 2 tháng, tổ chức đưa trái phép trẻ em Myanmar qua biên giới tỉnh Tak, miền Tây Thái Lan, đến Bangkok. Các nạn nhân bị ép bán hàng rong tại những nơi đông khách du lịch, trong đó có phố Khao San và đường Nuanchan, từ chiều tối đến 3 giờ sáng mỗi ngày.

Vụ việc được phát hiện sau khi một nạn nhân trốn thoát và tố cáo với tổ chức tình nguyện về việc bị cưỡng bức lao động, ngược đãi thể xác và bạo lực.

Cơ quan chức năng Thái Lan đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý các nghi phạm theo quy định pháp luật.

Trụ sở tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới Saudi Aramco bị tấn công

Bộ Năng lượng Saudi Arabia ngày 14-10 thông báo trụ sở tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Aramco tại thành phố Dhahran, miền Đông nước này, bị tấn công vào tối 13-10, gây cháy nhỏ nhưng không có thương vong.

Theo Reuters, vụ việc nhắm vào một tòa nhà hành chính trong khu trụ sở. Lực lượng chức năng đã có mặt xử lý ngay trong đêm. Saudi Arabia chưa xác định bên đứng sau vụ tấn công.

Lửa bốc lên từ một cơ sở dầu khí bị tấn công của Saudi Aramco tại Riyadh ngày 3-10. Ảnh: AFP

Trong khi đó, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã tập kích nhiều cơ sở của Aramco ở Dhahran, đồng thời sử dụng tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái tấn công sân bay quốc tế King Khalid cùng một nhà máy lọc dầu của Aramco tại Riyadh. Tuy nhiên, nhóm này không nêu rõ thời điểm các cuộc tấn công và tuyên bố sẽ tiếp tục nhắm vào sân bay, cơ sở dầu mỏ của Saudi Arabia.

Một nguồn tin am hiểu tình hình tại Aramco nói với Reuters rằng tên lửa đạn đạo đã đánh trúng khu trụ sở, làm hư hại ba tầng trên cùng của một tòa nhà văn phòng. Khu vực này có trung tâm điều hành quan trọng, giám sát mạng lưới giàn khoan, đường ống, nhà máy lọc dầu và cảng xuất khẩu của tập đoàn.

Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu cho biết đã đánh chặn, phá hủy một tên lửa tại Dhahran nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Các diễn biến mới xảy ra sau khi Houthi cáo buộc Saudi Arabia tấn công thủ đô Sanaa của Yemen ngày 13-10. Riyadh sau đó xác nhận vụ tấn công. Houthi đe dọa đáp trả mạnh mẽ và từng tuyên bố các mục tiêu có thể bao gồm trụ sở Aramco tại Dhahran cùng một nhà máy lọc dầu ở Riyadh.

Căng thẳng giữa hai bên gia tăng trong bối cảnh Houthi cáo buộc Saudi Arabia hậu thuẫn lực lượng chính phủ Yemen trong cuộc nội chiến.