Tin thế giới sáng 9-11: Ukraine công bố thành phần đoàn đàm phán tại Abu Dhabi

Ukraine công bố thành phần đoàn đàm phán tại Abu Dhabi

THãng tin RBC-Ukraine ngày 8-11 dẫn lời một nguồn tin, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine, ông Rustem Umerov, sẽ dẫn đầu phái đoàn nước này tham gia cuộc đàm phán ba bên sắp tới với Nga và Mỹ tại thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Kirill Budanov, người đứng đầu Văn phòng Tổng thống, làm việc tại văn phòng của mình ở Kiev, Ukraine, vào ngày 18-4-2026. Ảnh: Kyiv Independent

Cũng theo hãng tin trên, phái đoàn Ukraine còn có Chánh Văn phòng Tổng thống Volodymyr Zelensky, ông Kirill Budanov; ông David Arakhamia, lãnh đạo phe nghị viện "Người phục vụ Nhân dân"; cấp phó của ông là Sergey Kislitsa; cùng ông Vadim Skibitsky, Phó Giám đốc Tổng cục Tình báo Ukraine. Tổng Tham mưu trưởng quân đội Ukraine, ông Andrey Gnatov, cũng sẽ tham gia phái đoàn.

Trước đó, Nga đã thông báo trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Medinsky sẽ tiếp tục giữ vai trò trưởng đoàn đàm phán của Nga trong cuộc gặp ba bên tại Abu Dhabi.

Pháp xác nhận vai trò châu Âu trong đàm phán về Ukraine tại Abu Dhabi

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot ngày 8-11 xác nhận Pháp và các đại diện châu Âu sẽ tham gia các cuộc đàm phán về Ukraine tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất – UAE) trong hai ngày 10 và 11-11, dưới sự trung gian của Mỹ.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot. Ảnh: Reuters

Phát biểu trên đài phát thanh RTL, ông Barrot nêu rõ: "Châu Âu sẽ có đại diện và Pháp sẽ có mặt tại Abu Dhabi để tham gia các cuộc đàm phán này".

Tuyên bố của Ngoại trưởng Pháp được đưa ra sau những động thái của Tổng thống Mỹ Donald Trump, làm dấy lên quan ngại về khả năng Washington thay đổi cách tiếp cận đối với Nga.

Trước đó, ông Trump dự đoán có thể đạt được một thỏa thuận "rất lớn" với Moscow, không chỉ liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine mà còn bao gồm "toàn bộ châu Âu".

Ngoại trưởng Pháp cho biết trong quá khứ, "đã từng có những cuộc thảo luận, đôi khi không có sự tham gia của châu Âu, đôi khi lại có", nhưng lần này các đại diện châu Âu "chắc chắn sẽ tham gia". Ông nhấn mạnh: "Pháp sẽ có mặt tại đó và đảm bảo rằng tiếng nói của châu Âu được lắng nghe".

Các cuộc đàm phán dự kiến diễn ra vào ngày 10 và 11-11, được mô tả là khuôn khổ ba bên ở cấp quan chức, không phải cấp lãnh đạo, giữa Ukraine, Nga và Mỹ.

Ít có khả năng Mỹ nối lại tấn công Iran nếu đàm phán đạt tiến triển

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ ít khả năng nối lại tấn công Iran nếu đàm phán về hạt nhân và mở lại eo biển Hormuz đạt tiến triển.

"Điều đó phụ thuộc vào họ có ký thỏa thuận thật sự vững chắc hay không. Rất khó có khả năng phải hành động quân sự. Tôi sẽ làm nếu cần thiết và giáng đòn cực kỳ mạnh vào Iran, quý vị sẽ không thể hình dung được mức độ đâu", Tổng thống Donald Trump nói về Iran trong cuộc phỏng vấn với CNN ngày 8-11.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh chụp tại Dubuque (Iowa) vào ngày 1- 11-2026. Ảnh: Brendan Smialowski/AFP

Ông Trump nhắc lại điều này 5 lần trong cuộc phỏng vấn, cho rằng áp lực kinh tế mà Iran đang gánh chịu sẽ buộc nước này chấp nhận thỏa thuận hòa bình theo các điều kiện mà Mỹ đặt ra. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, tỷ lệ lạm phát tại Iran năm nay đã lên tới 301%.

Đáp trả trước những tuyên bố của Tổng thống Mỹ, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo Washington cần chấp nhận đề xuất mới nhất của Tehran nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn 8 tháng, nếu không muốn đối mặt với nguy cơ xung đột leo thang.

Ông Araghchi viết trên mạng xã hội X: “Đề xuất của chúng tôi vẫn còn đó: Hãy đáp ứng các yêu cầu, trong đó có việc chấm dứt chiến tranh trên tất cả các mặt trận và quý vị sẽ thấy kết quả. Nếu lựa chọn tiếp tục chiến tranh, quý vị sẽ phải đối mặt với những chiến binh thiện chiến, luôn trong trạng thái sẵn sàng của chúng tôi, những người sẽ trút cơn thịnh nộ như địa ngục xuống đầu quý vị”.

Bị tấn công bằng UAV, mỏ khí Khor Mor của Iraq bốc cháy

Một vụ tấn công bằng UAV trong đêm 8-11 đã gây hỏa hoạn tại mỏ khí Khor Mor ở khu vực Kurdistan của Iraq, buộc cơ sở này ngừng khai thác.

Một đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội, cho thấy đám cháy bùng lên từ hướng mỏ khí Khor Mor. Video: Wladimir van Wilgenburg/X

Sự cố khiến nguồn cung khí đốt cho nhiều nhà máy điện bị gián đoạn, làm giảm khoảng 2.800 MW công suất phát điện và gây nguy cơ mất điện diện rộng.

Hoạt động khai thác khí đốt tại mỏ Khor Mor, thuộc tỉnh Sulaimaniyah ở khu vực Kurdistan của Iraq, đã phải dừng lại sau khi một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) gây ra cháy nổ tại cơ sở này.

Hiện chưa rõ mức độ thiệt hại tại mỏ khí cũng như liệu vụ tấn công có gây thương vong hay không.

Khor Mor là một trong những nguồn cung khí đốt chính phục vụ hoạt động của các nhà máy điện tại khu vực Kurdistan.

Trước đây, mỏ khí này từng nhiều lần bị tấn công, khiến hoạt động khai thác phải tạm thời ngừng lại và làm giảm nguồn cung khí đốt cho các nhà máy điện.

Ông Omid Ahmed, người phát ngôn Bộ Điện lực thuộc Chính quyền Khu vực Kurdistan (KRG) ở Iraq, cho biết nguồn cung khí đốt tới các nhà máy điện tại Erbil, Sulaimaniyah, Bazian, Chamchamal và Duhok đã bị ngừng sau vụ tấn công.