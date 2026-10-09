Tin thế giới sáng 9-10: Đòn tập kích của Ukraine đánh trúng trung tâm dữ liệu lớn của Nga

Đòn tập kích của Ukraine đánh trúng trung tâm dữ liệu lớn của Nga

UAV của Ukraine đã tấn công một trong những trung tâm dữ liệu lớn của Yandex - hãng công nghệ hàng đầu của Nga với công cụ tìm kiếm được coi là đối trọng của Google tại nước này.

Khói bốc lên từ trung tâm dữ liệu Sasovo của Yandex – một trong năm trung tâm dữ liệu lớn của công ty – sau vụ hỏa hoạn do bị máy bay không người lái tấn công. Ảnh: Reuters

Yandex cho biết, một đám cháy đã bùng phát sau khi một trong những trung tâm dữ liệu của họ tại thị trấn Sasovo (cách Moscow khoảng 402 km về phía đông nam) bị tập kích.

Khu phức hợp này chứa hàng nghìn máy chủ và là một phần quan trọng trong cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của Nga, hỗ trợ các dịch vụ của Yandex cũng như hoạt động điện toán đám mây cho các doanh nghiệp trên khắp nước Nga.

Cơ sở này cũng nằm chung địa điểm với nhà máy sản xuất máy công cụ Sasta - đơn vị đang chịu lệnh trừng phạt và chuyên sản xuất thiết bị phục vụ ngành công nghiệp quốc phòng Nga.

Tính đến sáng 8-10, vẫn chưa rõ liệu trung tâm dữ liệu Yandex, nhà máy Sasta hay cả hai nơi này mới là mục tiêu bị nhắm đến thực sự.

Hàng loạt vụ nổ lớn xảy ra ở eo biển Hormuz, giá dầu tăng vọt

Truyền thông Iran đưa tin nhiều vụ nổ lớn tại luồng hàng hải phía Nam eo biển Hormuz, nghi liên quan đến thủy lôi.

Hãng thông tấn Fars của Iran ngày 8-10 dẫn các nguồn tin quân sự giấu tên cho biết những tàu chở dầu di chuyển qua các tuyến hàng hải "không được phép" có thể đã va phải thủy lôi được triển khai trong khu vực và nhiều vụ nổ lớn đã xảy ra tại luồng hàng hải phía Nam eo biển Hormuz.

Công nhân làm việc tại nhà máy lọc dầu ở tỉnh Wasit, Iraq. Ảnh: THX/TTXVN

Trước đó, theo Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO), một tàu chở dầu đã bị nhiều vật thể phóng trúng khi đang hoạt động ở vùng biển phía Bắc Qatar ngày 7-10.

Diễn biến này xảy ra đồng thời với hoạt động sản xuất dầu khí của Mỹ bị gián đoạn do bão và lượng dầu thô tồn kho của nước này giảm mạnh hơn dự kiến, làm gia tăng lo ngại về nguồn cung toàn cầu.

Chốt phiên 8-10, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 4,08 USD, tương đương 4,1%, lên 104,28 USD/thùng, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 3,21 USD, tương đương 3,6%, lên 91,49 USD/thùng.

Mỹ áp đặt trừng phạt mới nhằm vào mạng lưới vận chuyển dầu của Iran

Bộ Tài chính Mỹ ngày 8-10 thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran, nhắm vào các cá nhân, mạng lưới và 17 tàu bị cáo buộc vận chuyển dầu thô, sản phẩm dầu mỏ và hóa dầu của Iran.

Một thành viên thủy thủ đoàn kéo cờ Iran lên tàu chở dầu. Ảnh: Reuters

Các biện pháp này nằm trong Cô lập Kinh tế của Bộ Tài chính Mỹ, nhằm cắt giảm nguồn tài chính mà Washington cho rằng Tehran sử dụng cho cuộc chiến với Mỹ, chương trình tên lửa, các cuộc tấn công mạng và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, (IRGC).

Bộ Tài chính Mỹ nói với báo giới rằng hành động lần này giáng một trong những đòn mạnh nhất vào hạ tầng hàng hải bất hợp pháp còn lại của Iran, bằng cách vô hiệu hóa phần lớn “hạm đội ngầm” được cho là giúp Tehran né tránh trừng phạt.

Bộ Tài chính Mỹ hiện đã cắt đứt nguồn thu bất hợp pháp lớn cuối cùng của Iran và gia tăng sức ép quốc tế buộc Tehran phải chịu trách nhiệm.

Tổng thống Trump bất ngờ cam kết không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ ngày 3-11

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3-11, đồng thời tiết lộ hai nước đang tiến hành các cuộc thảo luận mang tính xây dựng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 8-10, Tổng thống Mỹ cho biết Washington đang "tiến hành các cuộc thảo luận mang tính xây dựng với Cộng hòa Hồi giáo Iran", đồng thời tuyên bố nước này đang "ở trong tình trạng rất tồi tệ, cả về kinh tế lẫn quân sự".

Tổng thống Trump cho rằng dầu mỏ đang được vận chuyển qua eo biển Hormuz với khối lượng kỷ lục.

Ông tuyên bố: "22 triệu thùng, chỉ riêng đêm qua", đồng thời khẳng định "không một thùng dầu nào đến từ hoặc được vận chuyển tới Iran".

Con số này chưa thể được xác minh độc lập.

Tổng thống Trump viết: "Chúng tôi sẽ không tấn công Iran vào bất kỳ thời điểm nào trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ được tổ chức tại Mỹ vào ngày 3/11", đồng thời nhấn mạnh: "IRAN SẼ KHÔNG CÓ VŨ KHÍ HẠT NHÂN!"