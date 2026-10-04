Tin thế giới sáng 4-10: Nhật Bản mua thử nghiệm UAV của Ukraine

Nga ‘không bao giờ hy sinh quan hệ với Iran’ vì bất kỳ quốc gia nào

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Trong một bài đăng tải trên mạng xã hội X, hãng thông tấn Fars của Iran cho biết Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev tuyên bố: "Chúng tôi sẽ không bao giờ hy sinh mối quan hệ với Iran vì quan hệ với bất kỳ quốc gia nào khác".

Theo kênh Al Jazeera của Qatar sáng 4-10, trong bài viết được Fars đăng tải, ông Medvedev, người từng giữ chức Tổng thống Liên bang Nga, nhấn mạnh: "Chúng tôi và Iran là những đối tác chiến lược và sẽ mãi duy trì mối quan hệ như vậy".

Trước đó vào tháng 7, ông Medvedev tuyên bố Iran sẽ vượt qua sức ép từ Mỹ và giành ưu thế trong cuộc đối đầu với Washington.

Nhật Bản mua thử nghiệm UAV của Ukraine

Trong bối cảnh thiết bị bay không người lái (UAV) đang chứng tỏ uy lực trên các chiến trường, Chính phủ Nhật Bản quyết định lựa chọn UAV của Ukraine để thử nhiệm cho mô hình phòng không nội địa.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Onodera Itsunori (thứ 2 từ bên trái) và Ngoại trưởng Andrii Sybiha. Ảnh: Kyodo

Thông tin với báo chí tại Kiev nhân chuyến thăm Ukraine, ông Onodera Itsunori - cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, đồng thời là cán bộ cấp cao của đảng cầm quyền Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP), xác nhận Chính phủ Nhật Bản đã quyết định mua thử nghiệm máy bay không người lái (UAV) từ công ty SkyFall của Ukraine.

Theo các nguồn tin nội bộ của Nhật Bản, Chính phủ nước này đánh giá cao hiệu suất của UAV do Ukraine sản xuất, với nhận định cho rằng chúng có chất lượng tốt nhờ liên tục được cải tiến dựa trên kinh nghiệm thực chiến.

Nhật Bản cũng đang cân nhắc việc trang bị UAV tấn công của Ukraine cho Lực lượng Phòng vệ, với dự định kiểm chứng hiệu quả thực tế và các vấn đề trong quá trình vận hành, hướng tới việc triển khai chính thức.

Việc mua UAV từ Ukraine được nhận định là nằm trong khuôn khổ một dự án mà Nhật Bản đang gấp rút triển khai là cơ chế phòng thủ “Lá chắn UAV duyên hải”.

Saudi Arabia tấn công thủ đô của Yemen

Ngày 3-10, lực lượng Houthi đã phóng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công một cơ sở của tập đoàn dầu khí Aramco ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, để trả đũa cho các cuộc không kích và tấn công tên lửa tăng cường trước đó nhằm vào Yemen.

Khói bốc lên từ một vị trí quân sự ở khu vực Al-Siyanah sau cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của lực lượng Houthi tại thủ đô Sanaa, Yemen. Ảnh tư liệu - minh họa: THX/TTXVN

Trong tuyên bố được phát sóng trên kênh truyền hình al-Masirah do Houthi điều hành, người phát ngôn quân sự của Houthi, Yahya Sarea tuyên bố cuộc tấn công đã đạt được mục tiêu, với "những cú đánh trực tiếp" gây hỏa hoạn tại các địa điểm mục tiêu.

Ông nhấn mạnh cuộc tấn công nhằm đáp trả những gì lực lượng Houthi mô tả là các cuộc không kích của Saudi Arabia vào thủ đô Sanaa của Yemen và các khu vực khác do Houthi kiểm soát trước đó trong ngày.

Trong khi đó, Houthi và lực lượng chính phủ Yemen tiếp tục giao tranh trong ngày 3-10 để tìm cách kiểm soát các cao điểm trọng yếu ở tỉnh Taiz, phía Tây Nam.

Lãnh đạo hệ thống nhà tù ở Mỹ từ chức sau vụ tử hình bất thành

Giám đốc Sở cải huấn Tennessee, cơ quan quản lý các nhà tù trong bang, từ chức sau vụ tử tù Christa Pike bị tiêm thuốc độc hai lần không chết.

Thống đốc Tennessee Bill Lee ngày 3-10 thông báo giám đốc Frank Strada đã đệ đơn từ chức và sẽ rời vị trí trong tháng này.

Frank Strada, Giám đốc Sở Cải huấn Tennessee tại Nashville ngày 11-12-2025. Ảnh: AP

Ông Strada, người chịu trách nhiệm giám sát vụ tiêm thuốc độc hai lần đối với tử tù Christa Pike vào tối 30-9, khẳng định cơ quan này đã thực hiện nhiệm vụ "đúng quy trình".

"Tuy nhiên, tôi từ chức là vì lợi ích tốt nhất cho người dân Tennessee trong khi tiến hành quá trình đánh giá độc lập", ông nói. "Tôi tin rằng cuộc đánh giá là hoàn toàn phù hợp và cần thiết. Tôi mong muốn làm mọi cách có thể để xác định chuyện gì đã xảy ra".

Pike, 50 tuổi, sống sót sau khi bị tiêm hai liều thuốc độc pentobarbital và được đưa đi cấp cứu. Người phụ nữ đang trong tình trạng hôn mê và phải đặt ống nội khí quản, thở máy.