Tin thế giới sáng 27-9: Tổng thống Trump 'dội gáo nước lạnh' vào đề xuất của Iran về mở lại Hormuz

Tổng thống Trump 'dội gáo nước lạnh' vào đề xuất của Iran về mở lại Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz trong vòng một tuần nếu Mỹ đáp ứng một số điều kiện nhất định.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu ngày 25-9, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran đã chuyển đề xuất về việc mở lại eo biển Hormuz tới Mỹ thông qua các bên trung gian.

Theo ông Araghchi, nếu phía Mỹ chấp nhận một số điều kiện, lộ trình có thể bắt đầu từ ngày hôm sau (26-9) và sau 7 ngày, eo biển Hormuz sẽ được mở lại.

Tuy nhiên, vào hôm 26-9, Tổng thống Trump đã bác bỏ đề xuất này. Phát biểu với các phóng viên bên ngoài Nhà Trắng trước khi lên đường tới Tennessee xem một trận bóng bầu dục đại học, Tổng thống Trump tuyên bố: "Họ muốn đạt được một thỏa thuận và tôi nghĩ điều đó không có vấn đề gì. Tôi cũng muốn đạt được một thỏa thuận”.

Tuy nhiên, theo nhà lãnh đạo Mỹ, “thỏa thuận đó sẽ không thể chấp nhận được” và điều mà Iran muốn làm là mở eo biển Hormuz ngay lập tức... bởi vì nguồn tiền của Tehran đến từ eo biển Hormuz.

Tổng thống Ukraine tiết lộ Nga sẽ chi 12 tỷ USD cho UAV trong năm tới

Tổng thống Ukraine cho biết Nga sẽ chi khoảng 12 tỷ USD trong năm tới để sản xuất UAV, nhấn mạnh động thái này cho thấy Moscow chưa có ý định chấm dứt xung đột.

"Tình báo Ukraine đã thu thập được các tài liệu nội bộ của Nga, trong đó cho thấy khối lượng vũ khí mà Moscow đang chuẩn bị sản xuất trong năm tới và nguồn kinh phí được phân bổ cho hoạt động này. Tính riêng cho việc sản xuất UAV động cơ phản lực và đạn tuần kích, Nga dự kiến chi 12 tỷ USD trong năm 2027 cho nhóm vũ khí này", ông Zelensky cho biết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X@ZelenskyyUa

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh rằng kế hoạch tăng cường sản xuất UAV đã thể hiện rõ rằng Nga chưa muốn chấm dứt xung đột, ít nhất là trong thời điểm hiện tại.

Bên cạnh đó, Tổng thống Zelensky kêu gọi các đối tác của Ukraine gia tăng sức ép đối với Nga thông qua các biện pháp trừng phạt, đồng thời tăng cường hợp tác trong việc phòng thủ trước các cuộc tấn công bằng UAV. Theo ông Zelensky, Nga đã phóng 2.730 UAV Shahed vào Ukraine trong tháng 9 và hiện tỷ lệ đánh chặn của Kiev là khoảng 55%.

Saudi Arabia bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái của Houthi

Liên minh hỗ trợ chính phủ hợp pháp Yemen hôm 26-9 cho biết, 2 máy bay không người lái và 2 tên lửa do lực lượng Houthi phóng về phía Saudi Arabia đã bị đánh chặn.

Theo Liên minh hỗ trợ chính phủ hợp pháp Yemen, các tên lửa nhằm vào thành phố Khamis Mushait, trong khi máy bay không người lái tấn công Thủ đô Riyadh. Các cảnh báo sớm được ban hành ở Abha, Jazan, Khamis Mushait đã được dỡ bỏ ngay sau đó.

Xung đột Yemen tiếp tục leo thang từ tháng 7/2026. Ảnh minh họa: Reuters

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã lên án các cuộc tấn công leo thang, cho biết các cuộc tấn công đã gây thương vong cho dân thường, bao gồm phụ nữ và trẻ em.

Các cuộc tấn công này là những diễn biến mới nhất trong một loạt các cuộc tấn công leo thang của lực lượng Houthi kể từ tháng 7/2026, khi các cuộc xung đột mới bùng phát đã phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn kéo dài nhiều năm và cuốn Yemen vào cuộc chiến rộng lớn hơn ở Trung Đông.

Serbia kỳ vọng thỏa thuận khí đốt với Nga sẽ được gia hạn

Ngày 26-9, Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić cho biết, ông kỳ vọng thỏa thuận cung cấp khí đốt với Nga sẽ được gia hạn sau cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Putin, trong bối cảnh hợp đồng hiện tại sắp hết hạn vào cuối tháng 9 tới.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic. Ảnh: Reuters

Tổng thống Vučić cho biết, Serbia tiếp tục phụ thuộc vào các đợt gia hạn ngắn hạn kể từ khi hợp đồng khí đốt ba năm với Nga hết hạn vào mùa hè năm 2025. Thỏa thuận cung cấp khí đốt hiện tại sẽ hết hạn vào ngày 30-9 tới và ông kỳ vọng, thỏa thuận sẽ tiếp tục được gia hạn sau cuộc điện đàm ngày 26-9 giữa ông với Tổng thống Putin.

Theo Tổng thống Vucic, việc gia hạn thỏa thuận sẽ giúp Serbia tiếp tục hưởng giá khí đốt thuận lợi ở mức 318 euro cho 1.000 mét khối, thay vì phải trả mức giá thị trường hiện khoảng 868 euro.

Cuộc điện đàm diễn ra chỉ một ngày trước thời điểm ông Vučić dự kiến từ chức tổng thống vào ngày 27-9 để bắt đầu chiến dịch tranh cử thủ tướng trong cuộc bầu cử sớm ngày 25-10.