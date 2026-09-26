Tin thế giới sáng 26-9: Tổng thống Trump đánh giá về cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Tổng thống Trump đánh giá về cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25-9 đánh giá cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là “rất hiệu quả”, đồng thời cho biết “những điều tuyệt vời sẽ xảy ra”, song không công bố thêm chi tiết về kết quả cuộc hội đàm.

Nhận định trên được Tổng thống Trump đưa ra trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, sau cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo tại Nhà Trắng ngày 24-9.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là "rất hiệu quả". Ảnh: AP

Ông Trump cũng cho biết, những người tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung đã hưởng ứng ý tưởng của ông về việc thay đổi cách gọi trí tuệ nhân tạo (AI) trong các văn bản của Chính phủ Mỹ thành “siêu trí tuệ” (SI).

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chiều 25-9 (giờ địa phương) đã kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ bằng việc thông báo rằng ông sẽ gặp Tổng thống Donald Trump thêm hai lần trước khi kết thúc năm nay, qua đó tăng gấp đôi số cuộc trao đổi trực tiếp giữa lãnh đạo của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trong năm 2026.

Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ cân nhắc khả năng nối lại đàm phán với Ukraine

Ngày 25-9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga vẫn để ngỏ khả năng nối lại đàm phán với Ukraine, nhưng sẽ cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định sau những diễn biến gần đây.

Trả lời báo giới sau khi tham dự Diễn đàn quốc tế các nền văn hóa thống nhất tại St. Petersburg, Tổng thống Putin cho biết khoảng 10 ngày đến hai tuần trước cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga, phía Ukraine đã bày tỏ sẵn sàng khôi phục đối thoại.

Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ cân nhắc khả năng nối lại đàm phán với Ukraine. Ảnh: Reuters

Theo ông Putin, Nga khi đó để ngỏ khả năng nối lại đàm phán sau bầu cử, nhưng những diễn biến quân sự gần đây khiến Nga phải cân nhắc thêm.

Ông Putin cho rằng những cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào lãnh thổ và cơ sở của Nga đã dẫn tới các biện pháp đáp trả, trong khi Kiev hiện tiếp tục đề xuất ngừng giao tranh trên một số hướng, trong đó có năng lượng và không kích. Về khả năng nối lại đàm phán, Tổng thống Putin nhấn mạnh các đề xuất hòa giải và khôi phục tiếp xúc vẫn có thể được xem xét.

Đề cập quan hệ với châu Âu, Tổng thống Putin bác bỏ những nhận định cho rằng Nga đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột quân sự với các nước trong khu vực, đồng thời khẳng định Nga không có kế hoạch làm gia tăng căng thẳng với châu Âu.

Quân đội các nước Liên minh Mecca công bố quyết định bảo vệ Saudi Arabia

Truyền thông Qatar dẫn các tuyên bố của Saudi Arabia, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các lãnh đạo quân đội của những nước thành viên Hiệp ước Phòng thủ chung Mecca đã nhóm họp tại Saudi Arabia.

Ngày 7-8-2026, tại thành phố Mecca, Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman (giữa, phía trước) cùng Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif (phải) và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã ký hiệp định phòng thủ giữa ba nước. Ảnh: AA/TTXVN phát

Theo Bộ Quốc phòng Saudi Arabia, Tổng Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Pakistan Asim Munir, Tổng Tham mưu trưởng Saudi Arabia Fayyad al-Ruwaili và Tổng Tham mưu trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Selcuk Bayraktaroglu đã tham dự cuộc họp nhằm xem xét “những mối đe dọa mà Saudi Arabia đang phải đối mặt”.

Tuyên bố của Saudi Arabia cho biết các bên tham dự “mạnh mẽ tái khẳng định cam kết đối với phòng thủ tập thể, nhấn mạnh quyết tâm của ba quốc gia trong việc bảo vệ an ninh, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Saudi Arabia”.

Theo tuyên bố của Pakistan, các bên cam kết “chuyển các cam kết trong Hiệp ước Phòng thủ chung Mecca thành sự hợp tác hiệu quả”.

Quân đội Pakistan cho biết các bên tham dự đã thảo luận về việc “tăng cường chia sẻ thông tin tình báo, phối hợp quân sự và tích hợp năng lực”.

Lệnh trừng phạt của Mỹ làm gián đoạn dịch vụ ngân hàng tại Iran

Hãng thông tấn WANA đưa tin theo phản ánh của người dùng, một số người gặp trục trặc khi truy cập các website ngân hàng và sử dụng dịch vụ trực tuyến của Iran. Vấn đề liên quan đến chứng chỉ bảo mật hay chứng chỉ SSL của các website này.

Lệnh trừng phạt của Mỹ làm gián đoạn dịch vụ ngân hàng tại Iran. Ảnh: WANA

Vấn đề này không chỉ giới hạn ở các website ngân hàng. Shaparak, mạng lưới thanh toán thẻ điện tử của Iran, cũng gặp tình trạng tương tự. Ngân hàng Trung ương Iran đã xác nhận sự việc. Hãng thông tấn Fars cũng gặp sự cố và các hạn chế liên quan đến chứng chỉ bảo mật.

Những hạn chế này bắt nguồn từ các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Iran. Trong những tháng gần đây, các biện pháp trừng phạt đã hạn chế việc cung cấp một số dịch vụ hạ tầng internet, trong đó có dịch vụ cấp chứng chỉ bảo mật cho các website của Iran.

Nhiều dịch vụ ngân hàng tại quốc gia Hồi giáo phụ thuộc vào các chứng chỉ này. Nếu các hạn chế tiếp tục diễn ra, người dân có thể gặp khó khăn khi truy cập một số dịch vụ trực tuyến.