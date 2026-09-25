Tin thế giới sáng 25-9: Hội đàm Mỹ - Trung kết thúc không có đột phá lớn

Hội đàm Mỹ - Trung kết thúc không có đột phá lớn

Cuộc hội đàm kín giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng ngày 24-9 đã kết thúc sau hơn 1 giờ mà không có thỏa thuận đột phá nào được công bố.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng, ngày 24-9-2026. Ảnh: AP

Kết quả kinh tế đáng chú ý nhất là việc Mỹ và Trung Quốc gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại thêm hai tháng, đến ngày 10-1-2027. Quyết định này được Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent công bố trước cuộc hội đàm, sau khi ông làm việc với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong.

Tuy nhiên, việc gia hạn mới chỉ giúp hai bên tránh nối lại các biện pháp áp thuế trả đũa. Những vấn đề như thuế quan, cam kết mua nông sản Mỹ, nguồn cung đất hiếm và hạn chế xuất khẩu công nghệ tiếp tục được chuyển sang các vòng đàm phán sau.

Đề cập cuộc chiến tại Iran, Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi Washington và Tehran sớm trở lại giải quyết bất đồng thông qua đối thoại và đàm phán. Chưa có dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh chấp nhận yêu cầu của Washington về việc gây thêm sức ép đối với Iran.

Mặc dù không đạt đột phá lớn, cuộc gặp giúp hai bên duy trì đối thoại cấp cao và tạm thời kiểm soát căng thẳng. Mỹ và Trung Quốc dự kiến có thêm cơ hội tiếp xúc tại Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC ở Thâm Quyến và Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Miami trước khi thỏa thuận đình chiến thương mại hết hạn.

Ukraine sẵn sàng ngừng bắn toàn diện trên không, trên biển với Nga

Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Denys Shmyhal ngày 24-9 cho biết, Kiev sẵn sàng cho lệnh ngừng bắn toàn diện với Nga, bao gồm cả ngừng bắn hạ tầng năng lượng và đảm bảo an ninh biển Đen.

"Chúng ta đang nói về việc phía Nga chấm dứt các đợt tấn công vào ngành năng lượng của Ukraine. Chúng ta cũng sẽ dừng các đợt tập kích sâu nhắm vào ngành lọc dầu cũng như hạ tầng năng lượng của Nga", Bộ trưởng Denys Shmyhal khẳng định.

Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Denys Shmyhal. Ảnh: Reuters

Ngoài ra, ông cho biết Ukraine sẵn sàng xem xét thỏa thuận ngừng bắn năng lượng song hành với một lệnh ngừng bắn trên biển.

Ông Shmyhal cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thảo luận sáng kiến này bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc trong tuần này. Các chi tiết của phương án tiếp cận đó được thống nhất trong buổi làm việc giữa ông Shmyhal và người đồng cấp Mỹ Chris Wright.

Ông nhấn mạnh, phương án tiếp cận toàn diện này sẽ cho phép Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới an toàn hơn nhiều. Đồng thời, ông nêu rõ, Ukraine tiếp tục chuẩn bị có hệ thống cho mọi kịch bản.

Trước đó, ông Shmyhal cho biết Ukraine đã thu thập được hai tài liệu chi tiết về kế hoạch chuẩn bị của Nga cho các đợt tập kích vào ngành năng lượng trong mùa đông này.

Nga gửi “cảnh báo mạnh nhất” tới Anh về xung đột Ukraine

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov ngày 24-9 cáo buộc Anh đang cung cấp cho chính quyền Kiev sự "hỗ trợ và viện trợ", qua đó có nguy cơ trở thành một bên tham chiến trên phương diện pháp lý trong cuộc xung đột Ukraine.

Thủ tướng Anh Andy Burnham bắt tay Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong lễ kỷ niệm Ngày Độc lập của Ukraine tại Kiev ngày 24-8. Ảnh: Reuters

Theo ông Ryabkov, việc cung cấp cho chính quyền Kiev sự "hỗ trợ và viện trợ không giới hạn và ngày càng đa dạng" đồng nghĩa với việc London đang vi phạm trực tiếp "một số văn kiện có tính ràng buộc về mặt pháp lý và chính trị, ở cả cấp độ song phương lẫn đa phương".

"Chúng tôi đã đưa ra cảnh báo mạnh mẽ nhất có thể tới Anh về những hậu quả của việc tiếp tục leo thang căng thẳng. Họ đang tự đặt an ninh của chính mình vào thế rủi ro", ông Ryabkov nhấn mạnh.

Ông Ryabkov nêu rõ rằng lập trường của Moscow về vấn đề này đã được nêu chi tiết trong một công hàm mới được trao cho Đại biện lâm thời Anh tại Nga.

80 quốc gia yêu cầu Iran mở lại eo biển Hormuz

Ngoại trưởng Bahrain cho biết 80 quốc gia đã lên án Iran tấn công các nước láng giềng, đồng thời yêu cầu Tehran lập tức mở lại eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới.

Thông tin được Ngoại trưởng Bahrain Abdullatif Al-Zayani công bố với báo giới hôm 24-9, bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, Mỹ.

Các tàu thuyền di chuyển trên eo biển Hormuz, nhìn từ bán đảo Musandam, Oman. Ảnh: Reuters

Ông Al-Zayani khẳng định 80 quốc gia đã ra tuyên bố chung kêu gọi bảo vệ an ninh hàng hải tại vùng Vịnh và biển Đỏ, đồng thời hối Iran mở lại eo Hormuz – tuyến vận tải chiến lược chiếm tới 20% tổng giao dịch dầu thô toàn cầu.

Tuyên bố nêu rõ hành động của Iran tại eo Hormuz, tiếp tục đe dọa các quyền và tự do lưu thông của hàng hải quốc tế.

Cũng trong tuyên bố, các nước mạnh mẽ lên án lực lượng Houthi khơi mào trở lại xung đột ở Yemen.