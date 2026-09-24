Tin thế giới sáng 24-9: Chủ tịch Trung Quốc đến Mỹ, bắt đầu chuyến thăm 3 ngày

Chủ tịch Trung Quốc đến Mỹ, bắt đầu chuyến thăm 3 ngày

Máy bay chở Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Đệ nhất phu nhân Bành Lệ Viên hạ cánh xuống Căn cứ Liên hợp Andrews ở Maryland, gần Washington vào ngày 23-9 (giờ địa phương), mở đầu cho chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày của nhà lãnh đạo Trung Quốc tới Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Đệ nhất phu nhân Bành Lệ Viên tại Căn cứ Liên hợp Andrews ngày 23-9. Ảnh: Reuters

Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã tới Căn cứ Liên hợp Andrews, đón nhà lãnh đạo Trung Quốc và phu nhân.

Hai nhà lãnh đạo đã bắt tay và chào hỏi nhau ngay trên thảm đỏ, trước khi duyệt đội danh dự tại căn cứ Andrews.

Lễ đón chính thức sẽ diễn ra trên Bãi cỏ phía nam và Vườn hồng của Nhà Trắng. Sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo sẽ họp thượng đỉnh tại Nhà Trắng. Đây là cuộc gặp thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo trong năm nay, tiếp nối chuyến thăm của ông Trump tới Bắc Kinh vào tháng 5.

Hơn 400 tàu đã đi qua Bab al-Mandeb; thêm một tàu bị tấn công ở Hormuz

Trong khi lực lượng Houthi ở Yemen cho biết hơn 400 tàu thương mại đã đi qua eo biển Bab al-Mandeb thì Oman thông báo tàu CAPE DAO treo cờ Antigua và Barbuda đã bị tấn công ở eo biển Hormuz.

Houthi nói rằng trung bình mỗi ngày có 40 tàu đi qua tuyến hàng hải huyết mạch này, không tính các tàu của Saudi Arabia, đồng thời khẳng định hoạt động hàng hải vẫn diễn ra bình thường và an toàn.

Tàu thuyền di chuyển trên Biển Đỏ. Ảnh: IRNA/TTXVN

Trong những tuần gần đây, lực lượng Houthi thân Iran đã giành quyền kiểm soát nhiều khu vực rộng lớn từ tay chính phủ Yemen được quốc tế công nhận.

Trong một diễn biến khác ngày 23-9, Trung tâm An ninh Hàng hải Oman cho biết tàu CAPE DAO treo cờ Antigua và Barbuda bị tấn công tại vị trí cách Musandam 2,5 hải lý.

Theo giới chức Oman, một thành viên thủy thủ đoàn đã thiệt mạng và 27 người khác được sơ tán sau khi một tàu thương mại bị tấn công gần tỉnh Musandam của Oman, khu vực nhìn ra eo biển Hormuz.

Vài giờ trước khi Oman đưa ra thông báo, Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết một tàu chở hàng đã bị một vật thể phóng chưa xác định tấn công khi đang đi qua eo biển Hormuz, khiến tàu bốc cháy và mất khả năng di chuyển, trôi tự do trên biển.

Iran đặt hạn chót cho Mỹ nhằm mở lại eo biển Hormuz

Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình nhà nước Iran (IRIB) hôm 23-9, ông Mohsen Rezaei, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran cho rằng: "Eo biển Hormuz là một công cụ để nhân dân Iran bảo đảm các quyền lợi của mình”, và Mỹ có 5 ngày để đáp ứng các điều kiện của Iran trước khi nước này mở lại eo biển Hormuz.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei. Ảnh: IRNA/TTXVN

Ông Rezaei nói thêm rằng: “Chúng tôi sẽ buộc Mỹ phải tôn trọng các quyền của dân tộc Iran và hành động theo những điều kiện đã được chuyển tới phía Mỹ; nếu không, eo biển Hormuz sẽ không được mở lại. Đàm phán đủ rồi; giờ là lúc hành động".

Đề cập tình trạng bế tắc ngoại giao hiện nay, theo hãng thông tấn bán chính thức của Iran, trong cuộc phỏng vấn với IRIB, ông Rezaei cho biết Tehran đã đạt tới một vị thế chiến lược mới và sẽ không quay trở lại thời kỳ đàm phán như trước chiến tranh.

Theo ông Rezaei, Iran đã chính thức soạn thảo bảy điều kiện để giải quyết cuộc xung đột.

Dù chưa được công bố chính thức, nhưng theo Al Jazeera, loạt điều kiện mới nhất của Iran có những điểm tương đồng với các yêu cầu trong bản ghi nhớ được ký kết vào tháng 6.

Anh thành lập đơn vị quân sự mới để bảo vệ các hệ thống đặt trong không gian

Ngày 23-9, Chính phủ Anh cho biết sẽ thành lập một phi đội mới thuộc Không quân Hoàng gia Anh (RAF) nhằm bảo vệ các vệ tinh và đối phó với các hoạt động thù địch trong không gian.

Theo một tuyên bố của Chính phủ Anh, Bộ trưởng Quốc phòng Wes Streeting tuyên bố nước Anh phải "theo kịp trong cuộc chạy đua không gian mới".

Ảnh minh họa: NASA

Đơn vị mới với tên gọi là “Phi đội Tác chiến Hiệu ứng Không gian số III”, sẽ bao gồm các nhân sự chuyên môn từ các quân chủng trong lực lượng vũ trang bao gồm cảnh báo tên lửa, thông tin liên lạc và dẫn đường cho tàu thuyền nhằm bảo vệ các vệ tinh cung cấp những dịch vụ thiết yếu.

Hai đơn vị hiện có của Không quân Hoàng gia An là Phi đội Tác chiến Không gian số I và Phi đội Cảnh báo Không gian số II (No II Space Warning Squadron) hiện đã đảm nhiệm nhiệm vụ giám sát và cảnh báo các mối đe dọa trong không gian.

Bộ Quốc phòng Anh (MoD) cho biết Phi đội Tác chiến Hiệu ứng Không gian số III sẽ tập trung vào việc chủ động đối phó với các mối đe dọa này.