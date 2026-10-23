Tin thế giới sáng 23-10: Tổng thống Trump lên tiếng về việc khôi phục Starlink tại Ukraine

Tổng thống Trump lên tiếng về việc khôi phục Starlink tại Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 22-10 cho biết CEO SpaceX Elon Musk đã khôi phục quyền truy cập Starlink cho Ukraine, nhưng từ chối bình luận về việc liệu ông có trực tiếp trao đổi với tỷ phú này hay không.

Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng về việc khôi phục Starlink tại Ukraine. Ảnh: Reuters

Trước đó cùng ngày, Wall Street Journal đưa tin ông Trump đã gọi điện cho ông Musk, đề nghị dỡ bỏ các hạn chế đối với việc Ukraine sử dụng hệ thống vệ tinh Starlink.

“Tôi không muốn bình luận về việc liệu tôi có gọi hay người khác đã gọi. Điều đó có lẽ không quan trọng. Điều quan trọng là ông ấy đã khôi phục dịch vụ”, ông Trump nói và không cung cấp thêm chi tiết.

Ukraine sử dụng Starlink để liên lạc trên chiến trường và điều khiển UAV. Việc hạn chế dịch vụ vệ tinh này đã gây trở ngại cho các hoạt động tấn công và phòng không bằng UAV của Ukraine nhằm vào Nga.

Theo Wall Street Journal, hệ thống Starlink hoạt động bình thường hơn hôm 22-10, ngay sau cuộc trao đổi giữa Tổng thống Trump và ông Elon Musk. Tuy nhiên, một số quan chức Ukraine nói với tờ báo rằng dịch vụ chưa được khôi phục hoàn toàn, dù tốc độ kết nối đã cao hơn so với mức bị giới hạn trước đó.

Iran tiết lộ chương trình UAV mới

Quân đội Iran thông báo sắp đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman.

Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.

Truyền hình nhà nước Iran đăng hình ảnh hệ thống UAV mới. Video: ABS-CBN News

Arash, một trong những dòng UAV đã được Quân đội Iran đưa vào sử dụng, đã được nâng cấp một số tính năng kỹ thuật trong phiên bản mới nhất. Những cải tiến này bao gồm nâng cao độ chính xác khi tấn công mục tiêu nhờ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và phát triển một biến thể trang bị động cơ phản lực.

Một chuyên gia UAV của Quân đội Iran cho biết Arash đã phát triển thành một dòng UAV đa dạng, với nhiều phiên bản sở hữu những năng lực tác chiến khác nhau.

Chuyên gia này cũng nhấn mạnh việc mở rộng các loại hệ thống dẫn đường có khả năng hoạt động độc lập với hệ thống định vị toàn cầu (GPS). Đầu đạn của UAV cũng được nâng cấp, sử dụng vật liệu nổ mạnh nhằm tăng mức độ thiệt hại gây ra cho mục tiêu.

Đức bắt nghi phạm người Ukraine bị cáo buộc làm gián điệp cho Nga

Các công tố viên liên bang Đức ngày 22-10 thông báo bắt giữ một công dân Ukraine bị tình nghi hoạt động gián điệp cho Nga tại bang Brandenburg, cách thủ đô Berlin khoảng 85 km về phía Tây.

Cảnh sát Đức bắt một nghi phạm người Ukraine bị nghi ngờ làm gián điệp cho Nga. Ảnh minh họa: Reuters

Nghi phạm được xác định là Vadym Y. Theo cơ quan công tố Đức, người này đã liên lạc với cơ quan tình báo Nga thông qua một bên trung gian từ ít nhất tháng 7-2025.

Nhà chức trách cáo buộc Vadym Y. thu thập thông tin tình báo quân sự liên quan đến hoạt động sản xuất xe bọc thép, đạn dược và chất nổ. Nghi phạm cũng bị cho là tìm kiếm thông tin về nhân sự quân đội và các cơ sở quốc phòng tại những địa điểm có vai trò bảo vệ sườn phía đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh giới chức Đức gia tăng cảnh giác trước những hoạt động bị nghi có liên quan đến Nga, đặc biệt là các vụ thiết bị bay không người lái xuất hiện gần những địa điểm chiến lược.

Ít nhất 16 người thiệt mạng do động đất tại Tây Tạng (Trung Quốc)

Tân Hoa xã dẫn nguồn tin từ chính quyền địa phương cho biết ít nhất 16 người đã thiệt mạng và 32 người khác bị thương khi một trận động đất có độ lớn 7,0 làm rung chuyển Khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc.

Trận động đất xảy ra lúc 22h33' ở vùng núi phía Đông Bắc Tây Tạng. Ảnh: USGS

Hơn 300 ngôi nhà đã bị sập trong trận động đất xảy ra lúc 22h33’ ngày 22-10 giờ địa phương. Các quan chức vẫn đang đánh giá mức độ thiệt hại và triển khai công tác cứu hộ.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, tâm chấn của trận động đất nằm ở khu vực miền núi, cách Na Khúc (Nagqu) khoảng 190 km về phía Đông - Đông Bắc và cách thủ phủ Lhasa của Tây Tạng 390 km về phía Đông Bắc. Trận động đất, có độ sâu chấn tiêu 10 km, đã làm gián đoạn các dịch vụ điện và viễn thông tại một số khu vực.