Tin thế giới sáng 20-10: Nga tấn công dồn dập hạ tầng trọng yếu khắp Ukraine

Nga tấn công dồn dập hạ tầng trọng yếu khắp Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 19-10 xác nhận, các cuộc tấn công của Nga đã đánh trúng 28 trạm biến áp cùng nhiều cơ sở năng lượng trọng yếu khác trên khắp Ukraine, sau một đợt tấn công mới bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Theo ông Zelensky, ít nhất 550.000 hộ gia đình đã bị mất điện trong đêm khi Nga thực hiện một trong những đợt không kích quy mô lớn nhất trong nhiều tháng qua.

Cuộc tập kích của Nga đánh trúng nhiều cơ sở ở Kiev, Ukraine. Ảnh: AP

Ông Artem Nekrasov, Thứ trưởng Bộ Năng lượng Ukraine, cho biết các lực lượng Nga đã nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng tại 11 tỉnh trong đêm 18-10 và sáng 19-10. Ngoài ra, tình trạng mất điện do các cuộc tấn công của Nga và các hoạt động quân sự cũng được ghi nhận tại 4 tỉnh khác.

Trong các cuộc tấn công vào ngày 19-10, Nga đã phóng 16 tên lửa đạn đạo và hơn 200 máy bay không người lái theo nhiều đợt. Các đợt tấn công trải dài từ Kharkov và Dnipro ở phía đông, đến Odessa ở phía nam, cũng như Volyn và Rivne ở phía tây.

Tổng thống Zelensky mô tả đây là "cuộc tấn công có mục tiêu nhắm vào Kiev”.

Tổng thống Zelensky cho biết, một lần nữa, Ukraine không nhận được bất kỳ cảnh báo trước nào từ các đối tác về các cuộc tấn công của Nga.

Tổng thống Mỹ bất ngờ đề xuất để người khác thay Tổng thống Zelensky đàm phán cho Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng đã đến lúc cân nhắc để một người khác thay Tổng thống Volodymyr Zelensky đại diện Ukraine tham gia đàm phán chấm dứt xung đột với Nga. Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời chỉ trích ông Zelensky không tận dụng những cơ hội trước đây để đạt được thỏa thuận hòa bình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu bên ngoài Nhà trắng. Ảnh: democrata

Phát biểu trước khi rời Nhà Trắng để tham gia vận động tranh cử cho cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ ngày 3-11 tại bang Kansas, ông Trump cho biết: “Ông Zelensky không biết mình đang nói gì. Ông Zelensky là người lẽ ra phải giải quyết xong cuộc chiến này từ lâu. Nếu nghe lời tôi, ông ấy đã có thể đạt được một thỏa thuận tốt hơn nhiều từ lâu rồi”.

Nhà lãnh đạo Mỹ chia sẻ: “Tôi nghĩ đã đến lúc một người khác đàm phán thay mặt Ukraine, bởi điều gì đã xảy ra? Rất nhiều người đã thiệt mạng. Họ đang mất đi lực lượng dân số nam giới”.

Tổng thống Trump tiếp tục: “Ông Zelensky không giúp ích được nhiều cho tình hình. Tôi nghĩ ông ấy không muốn chấm dứt cuộc chiến, nhưng tôi muốn thấy mọi người không phải chết”.

Sudan: Tấn công bằng drone gần khu chợ khiến 80 người thiệt mạng

Ngày 19-10, một nguồn tin y tế và nhân chứng cho biết vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái gần một khu chợ tại thị trấn Al-Dibab, bang Tây Kordofan, miền Nam Sudan, đã khiến 80 người thiệt mạng. Phần lớn nạn nhân là người dân đang chờ lên xe tải trở về nhà sau buổi chợ.

Ngôi nhà bị hư hại do xung đột tại El-Fasher, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Nhân chứng cho biết thiết bị bay không người lái tấn công 2 lần, cách nhau khoảng 10 phút, vào điểm tập trung phương tiện chở người dân về các làng sau khi chợ kết thúc. Nguồn tin y tế cũng thông báo một vụ tấn công khác tại Al-Mujlad khiến 4 người bị thương và đang được điều trị.

Chính quyền do Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự thành lập, mang tên Tasis, đã cáo buộc quân đội Sudan tiến hành vụ tấn công tại Al-Dibab.

Theo truyền thông quốc tế, toàn bộ bang Tây Kordofan hiện nằm dưới quyền kiểm soát của RSF. Đây là một trong những vụ tấn công đơn lẻ gây thương vong lớn nhất kể từ khi xung đột giữa quân đội Sudan và RSF bùng phát vào tháng 4-2023.

Pháp áp dụng giới nghiêm cục bộ tại nhiều thành phố sau bạo lực cuối tuần

Pháp đã áp dụng lệnh giới nghiêm cục bộ tại Paris và nhiều thành phố như Lille, Nice, Lyon nhằm ngăn chặn bạo lực, cướp phá tái diễn sau các cuộc biểu tình cuối tuần. Chính phủ đồng thời cảnh báo có thể xem xét ban bố tình trạng khẩn cấp nếu tình hình tiếp tục diễn biến phức tạp.

Tòa thị chính ở Limoges bốc cháy trong cuộc biểu tình bạo loạn ngày 17-10. Ảnh: Reuters

Phát biểu sau cuộc họp Liên bộ xử lý khủng hoảng, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu cho biết các biện pháp được giới hạn về phạm vi và thời gian, với ưu tiên hàng đầu là bảo vệ an toàn cho người dân, các cơ sở kinh doanh và công trình công cộng. Chính phủ đồng thời tăng cường cảnh sát và hiến binh trên thực địa.

Tại Paris, lệnh giới nghiêm có hiệu lực từ 23h ngày 19-10 đến 6h ngày 20-10, quanh quảng trường République và khu thương mại Les Halles.

Ở miền Bắc, các thành phố Lille, Douai, Denain và Wattignies áp dụng giới nghiêm đối với người chưa thành niên không có người đi cùng. Biện pháp này được thực hiện từ 20h đến 6h sáng hôm sau, trong hai đêm 19 và 20-10.

Loạt biện pháp mạnh tay trên được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Paris đang chịu sức ép dữ dội sau hàng loạt vụ bạo loạn, đập phá cơ sở hạ tầng bùng phát từ làn sóng biểu tình phản đối chi phí sinh hoạt đắt đỏ và điều kiện học tập cuối tuần qua.