Sắp diễn ra cuộc gặp 3 bên đầu tiên giữa lãnh đạo Mỹ - Trung - Nga

Theo hãng thông tấn TASS của Nga, cuộc gặp đầu tiên trong lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ 30 ngày 19-11 theo giờ địa phương (tức 13 giờ 30 theo giờ Việt Nam).

Từ trái sang: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Địa điểm tổ chức cuộc hội đàm là nhà khách quốc gia Kỳ Lân Sơn Trang ở Thâm Quyến. Đây là địa điểm đã diễn ra cuộc hội đàm song phương toàn diện giữa ông Tập và ông Putin. Các nhà lãnh đạo sẽ tự quyết định thời lượng của cuộc gặp.

Điện Kremlin cho biết, cuộc gặp của các nhà lãnh đạo sẽ "tập trung vào cách thức thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa các cường quốc". Các cuộc xung đột, trong đó có xung đột Ukraine, cũng sẽ nằm trong chương trình nghị sự.

Giới phân tích đánh giá khi chọn Thâm Quyến, nơi được biết đến với tên gọi "thành phố kỳ tích" và được ví như Thung lũng Silicon của Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình muốn phát đi thông điệp về sức mạnh sản xuất cũng như quyết tâm vượt qua Mỹ trong mọi lĩnh vực, từ AI đến máy bay không người lái (drone).

Mỹ tuyên bố đạt thỏa thuận thương mại với Philippines

Tổng thống Mỹ Donald Trump (bìa trái) và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. bắt tay trong cuộc gặp tại Cung điện Malacanang ở Manila, Philippines, ngày 18-11-2026. Ảnh: REUTERS/Carlos Barria

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump viết rằng ông đã có “cuộc gặp tuyệt vời về thương mại, an ninh quốc gia và các vấn đề khác” với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr.

Tổng Trump nêu rõ: "Tôi vui mừng thông báo rằng chúng tôi đã đạt được một thỏa thuận thương mại mới và hoàn toàn khác biệt với Philippines”.

Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định đây sẽ là thỏa thuận mang tính bước ngoặt thực sự và đặc biệt sẽ mang lại lợi ích lớn cho nông dân Mỹ cũng như lĩnh vực năng lượng.

Mỹ khuyến cáo công dân đề phòng nguy cơ khủng bố tại châu Âu

Mỹ vừa phát đi khuyến cáo an ninh đối với công dân đang sinh sống hoặc có kế hoạch du lịch châu Âu trong mùa lễ cuối năm 2026, cảnh báo nguy cơ tấn công khủng bố tại các địa điểm công cộng đông người, đặc biệt là hội chợ Giáng sinh, khu du lịch và trung tâm thương mại.

Các quan chức Mỹ phát cảnh báo an ninh đối với công dân đang du lịch tại châu Âu khi mùa Giáng sinh bắt đầu. Ảnh: Sean Gallup/Getty Images

Công dân Mỹ được khuyến cáo giữ thái độ kín đáo, thường xuyên quan sát môi trường xung quanh, bảo quản tài sản cá nhân và tuân thủ hướng dẫn của cảnh sát, lực lượng cứu hộ địa phương.

Ngoài ra, du khách cần tránh các cuộc biểu tình, khu vực có đông cảnh sát hoạt động và theo dõi tin tức địa phương để ứng phó với nguy cơ đình công, gián đoạn giao thông.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng khuyến nghị công dân duy trì liên lạc với gia đình, bạn bè và đăng ký chương trình Smart Traveler Enrollment Program (STEP) để nhận thông báo an ninh, khuyến cáo khẩn cấp từ các cơ quan đại diện Mỹ ở nước ngoài.

Các cảnh báo được đưa ra sau một số diễn biến an ninh gần đây tại châu Âu. Tại Krakow (Ba Lan), một vụ nổ súng xảy ra ngày 7-11 khiến 6 người thiệt mạng và 15 người bị thương.

Triều Tiên mở rộng nhà máy làm giàu uranium

Ngày 18-11, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho biết Triều Tiên đã xây dựng thêm một hạng mục mở rộng nhà máy làm giàu uranium tại tổ hợp hạt nhân Yongbyon, trong bối cảnh nước này tiếp tục gia tăng sản xuất vật liệu cấp độ vũ khí.

Hình ảnh vệ tinh do trang web 38 North công bố năm 2021 cho thấy tổ hợp hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên, nằm ở phía Bắc thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát

Kể từ giữa tháng 9 vừa qua, Triều Tiên đã xây dựng thêm một hạng mục mở rộng nhà máy làm giàu uranium tại tổ hợp hạt nhân Yongbyon và hoàn tất vào cuối tháng 10.

Theo ông Grossi, IAEA cũng đã ghi nhận các dấu hiệu cho thấy lò phản ứng hạt nhân công suất 5 megawatt tại Yongbyon, nơi Triều Tiên dùng để sản xuất plutonium từ nhiên liệu đã qua sử dụng, nhiều khả năng vẫn đang hoạt động.

Ngoài ra, một lò phản ứng nước nhẹ khác tại Yongbyon cũng đã đi vào hoạt động kể từ tháng 4 năm nay.