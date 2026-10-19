Tin thế giới sáng 19-10: Mỹ đã nối lại chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine

Mỹ đã nối lại chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 18-10 xác nhận Mỹ đã khôi phục hoạt động chia sẻ thông tin tình báo hỗ trợ Ukraine phát hiện và đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga.

Ukraine lâu nay phụ thuộc đáng kể vào thông tin tình báo của Mỹ để phát hiện sớm các tên lửa đạn đạo có tốc độ cao mà Nga liên tục sử dụng trong những đợt tấn công nhằm vào các thành phố của nước này.

Các binh sĩ Ukraine chuẩn bị máy bay không người lái trinh sát và tấn công tại một vị trí gần tiền tuyến ở Donetsk, ngày 16-10-2026. Ảnh: Reuters

Đầu tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Washington vẫn tiếp tục chia sẻ thông tin tình báo với Kiev. Tuy nhiên, các quan chức Ukraine cho biết một số cuộc tấn công của Nga đã diễn ra mà không có cảnh báo trước.

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình Meet the Press của NBC, ông Zelensky xác nhận hoạt động chia sẻ thông tin tình báo giữa hai nước từng bị gián đoạn, nhưng sau đó đã được khôi phục.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng một số quyết định khác của Washington, trong đó có việc ký thỏa thuận nhập khẩu dầu diesel từ Nga và miễn áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Moscow vốn dự kiến có hiệu lực trong tuần này, sẽ gây bất lợi cho Kiev.

Nga cảnh báo đanh thép Ukraine sau đòn tập kích dồn dập vào St. Petersburg

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, ngày 18-10 cho biết các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự và năng lượng của Nga - bao gồm trận tập kích tại St. Petersburg - là những nỗ lực tuyệt vọng của Kiev nhằm thay đổi cục diện xung đột và sẽ không mang lại kết quả.

Khói bốc lên phía trên thành phố St. Petersburg sau trận tập kích vào kho dầu ngày 18-10. Ảnh: AFP

Ông Peskov mô tả cuộc tấn công này là “những biểu hiện cuối cùng của sự tuyệt vọng” từ phía Ukraine, đồng thời khẳng định rằng dù “chính quyền Kiev vẫn đang phản kháng, họ cũng không thể thay đổi tiến trình lịch sử”.

Phát biểu của ông Peskov được đưa ra sau khi Ukraine tiến hành loạt vụ tập kích nhắm vào St. Petersburg. Giới chức Nga cho biết, hơn 10 tòa chung cư bị hư hại và một kho dầu bốc cháy sau vụ tập kích.

Người đứng đầu khu vực Leningrad, ông Alexander Drozdenko, cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ 144 máy bay không người lái của Ukraine. Theo truyền thông Nga, đây là cuộc tấn công quy mô lớn nhất nhắm vào St. Petersburg kể từ khi xung đột Ukraine bắt đầu năm 2022.

Thêm tàu dầu trúng thủy lôi và phát nổ tại eo biển Hormuz

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đêm qua thông báo một tàu dầu cỡ lớn đã phát nổ và bốc cháy, sau khi va phải thủy lôi tại eo biển Hormuz – tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới mà Iran đang phong tỏa.

Đây là ngày thứ 3 liên tiếp Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo có tàu dầu trúng thủy lôi và phát nổ tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, nguồn tin không nêu chi tiết về bối cảnh vụ việc. Quốc tịch con tàu và tình trạng thủy đoàn, cũng không được đề cập.

Tàu phát nổ sau khi trúng thủy lôi ở eo biển Hormuz (vụ việc xảy ra ngày 17-10). Ảnh: IRGC

Trước đó, hôm 17-10, IRGC cũng thông báo có một tàu chở dầu cỡ lớn bị trúng thủy lôi, phát nổ và bốc cháy tại eo biển Hormuz. Lực lượng này cáo buộc con tàu chở hơn 2 triệu thùng dầu thô, đã đi vào tuyến bất hợp pháp và không an toàn tại eo Hormuz.

Thời gian qua, các dữ liệu hàng hải quốc tế ghi nhận hoạt động tấn công tàu thương mại nghiêm trọng nhất kể từ đầu xung đột. Cụ thể, chỉ trong nửa đầu tháng 10, hơn 20 cuộc tấn công tàu hàng tại eo Hormuz đã được báo cáo, nhiều hơn tổng số cuộc tấn công của cả tháng 9, vốn cũng là tháng cao điểm về hoạt động tập kích nhằm vào tàu thương mại trong vùng biển khu vực.

Houthi tấn công Saudi Arabia gây thương vong, giao tranh ở Yemen leo thang

Tiếp tục đợt đối đầu quân sự ác liệt đã bước sang tháng thứ 4 giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi ở Yemen, hôm 18-10, nhóm vũ trang thân Iran phát động đợt tấn công mới vào quốc gia láng giềng, phá hủy nhiều tài sản và khiến một số dân thường bị thương.

Cơ quan Phòng vệ Dân sự Saudi Arabia tối 18-10 cho biết ít nhất 6 dân thường đã bị thương trong vụ tấn công của lực lượng Houthi nhắm vào thành phố Najran, phía Nam Saudi Arabia vào chiều cùng ngày.

Người dân lưu thông trên đường phố Taiz, ngày 16-10-2026. Ảnh: AP

Ngoài thiệt hại về người, cuộc tập kích còn phá hủy 3 ngôi nhà và 3 phương tiện. Tuy nhiên, vũ khí sử dụng trong cuộc tấn công không được nói rõ. Nhóm vũ trang Yemen cũng chưa đưa ra bình luận liên quan.

Trong khi đó tại Yemen, quân đội quốc gia Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn thông báo các lực lượng vũ trang đã phát động 1.326 cuộc tấn công trong vòng 24h, nhằm vào các mục tiêu của Houthi trên nhiều mặt trận. Chiến dịch tập kích loại khỏi vòng chiến đấu 370 tay súng, đồng thời phá hủy hàng chục phương tiện cùng tài sản quân sự của nhóm vũ trang đối địch.

Tại khu vực tỉnh Taiz, mặt trận nóng nhất ở Yemen những ngày qua, quân chính phủ tuyên bố giành lại nhiều vị trí từ tay Houthi và thu giữ được nhiều vũ khí hạng nặng. Tuy nhiên, thông tin chưa được các nguồn độc lập xác nhận.