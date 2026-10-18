Tin thế giới sáng 18-10: Hai siêu tàu chở dầu trúng thủy lôi tại eo biển Hormuz

Tổng thống Ukraine chỉ trích quyết định của Mỹ hoãn áp trừng phạt mới với Nga

Ngày 17-10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ trích quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc hoãn áp các biện pháp trừng phạt và thuế quan mới đối với Nga, chỉ vài ngày trước khi những biện pháp này dự kiến có hiệu lực.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Zelensky cho rằng động thái của Washington sẽ tiếp thêm động lực để Nga tiếp tục các hoạt động quân sự tại Ukraine, đồng thời dự đoán Mỹ có thể tiếp tục nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Moscow.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ trích quyết định hoãn áp các biện pháp trừng phạt và thuế quan mới đối với Nga. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, tối 16-10, Tổng thống Trump ký sắc lệnh hành pháp hoãn áp dụng một loạt biện pháp trừng phạt và thuế quan liên quan đến Nga, bao gồm thuế đối với hàng hóa Nga và các biện pháp trừng phạt nhằm vào những quốc gia mua dầu khí của Moscow. Các biện pháp này dự kiến có hiệu lực trong tuần tới.

Tổng thống Mỹ giải thích rằng quyết định hoãn áp dụng các biện pháp trừng phạt được đưa ra vì lợi ích quốc gia của Mỹ.

Bỉ sắp chuyển 10 tiêm kích F-16 cho Ukraine

Bỉ xác nhận sẽ bàn giao 10 tiêm kích F-16 cho Ukraine trước cuối năm 2026, nhằm tăng cường năng lực phòng không của Kiev trước các cuộc tấn công bằng UAV phản lực của Nga.

Tuyên bố được đưa ra sau cuộc hội đàm giữa ông De Wever và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels.

Các tiêm kích F-16 của Không quân Ukraine bay biểu diễn trong lễ kỷ niệm Ngày Không quân Ukraine, tại một địa điểm không được tiết lộ ở Ukraine, ngày 4-8-2024. Ảnh: Reuters

Thủ tướng De Wever cho biết tiến độ bàn giao F-16 phụ thuộc vào việc Bỉ tiếp nhận các tiêm kích tàng hình F-35 do Mỹ sản xuất để thay thế phi đội F-16 đã hoạt động nhiều năm.

Ngoài nhiệm vụ đánh chặn UAV, việc bổ sung F-16 được kỳ vọng sẽ giúp Ukraine tăng cường khả năng bảo vệ các đô thị, cơ sở hạ tầng năng lượng và những tuyến vận chuyển ngũ cốc xuất khẩu qua Biển Đen.

Hai siêu tàu chở dầu trúng thủy lôi tại eo biển Hormuz

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 17-10 cho biết hai siêu tàu chở dầu đã trúng thủy lôi và bốc cháy tại eo biển Hormuz, sau khi tìm cách đi qua tuyến đường thủy này mà không được Tehran cho phép.

Tàu chở dầu trúng thuỷ lôi tại eo biển Hormuz. Video: IRGC

Theo thông báo của Văn phòng Quan hệ Công chúng IRGC gửi đài RT, một tàu chở dầu trúng thủy lôi vào sáng 17-10, trong khi tàu thứ hai bị vô hiệu hóa sau khi một quả thủy lôi phát nổ trong buồng máy. Theo truyền thông nhà nước Iran, mỗi tàu đang chở khoảng 2 triệu thùng dầu thô.

IRGC cáo buộc cả hai tàu đã tắt hệ thống định vị và radar trước khi tìm cách đi qua eo biển Hormuz theo các tuyến đường không được Tehran cho phép.

Trước đó vài ngày, một tàu container đã bị chìm tại tuyến đường thủy chiến lược này trong vụ việc mà Tehran cho là do trúng thủy lôi. Toàn bộ 21 thuyền viên trên tàu được cho là đã thoát nạn an toàn.

Iran yêu cầu các tàu đi qua eo biển Hormuz phải xin phép cơ quan quản lý hàng hải do nước này thành lập hồi tháng 5.

Ấn Độ: Ít nhất 17 người thiệt mạng sau vụ giẫm đạp kinh hoàng tại lễ hội

Ngày 17-10, một vụ giẫm đạp nghiêm trọng đã xảy ra tại lễ hội Durga Puja ở thành phố Kolkata, miền đông Ấn Độ, khiến ít nhất 17 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Xe cứu thương đưa người tới bệnh viện sau vụ giẫm đạp tại lễ hội Durga Puja. Ảnh: AFP

Durga Puja là một lễ hội Hindu kéo dài nhiều ngày được tổ chức hàng năm tại bang Tây Bengal, thu hút đông đảo người dân đến các công trình được xây dựng tạm được gọi là pandal – nơi đặt các bức tượng nữ thần Durga.

Sự cố diễn ra tại cổng ra khu vực Girish Park, mưa lớn bất ngờ khiến đám đông cùng lúc tìm cách thoát ra ngoài trong cùng 1 thời điểm. Tình trạng quá tải đã dẫn đến hỗn loạn và đám đông giẫm đạp lên nhau.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết, sẽ hỗ trợ 200.000 rupee tương đương hơn 2.100 USD cho gia đình các nạn nhân và 50.000 rupee cho mỗi người bị thương.