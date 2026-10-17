Tin thế giới sáng 17-10: Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ tiếp tục tấn công, không đàm phán về vùng an ninh

Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ tiếp tục tấn công, không đàm phán về vùng an ninh

Ngày 17-10, trong chuyến thăm một sở chỉ huy phụ trợ của lực lượng Nga tham gia chiến dịch quân sự tại Ukraine, Tổng thống Vladimir Putin đã đưa ra những tuyên bố về mục tiêu quân sự, tình hình chiến trường và nhiệm vụ bảo vệ các khu vực biên giới của Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ không đưa nhiệm vụ bảo đảm an ninh các khu vực biên giới trở thành nội dung thương lượng trong bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng nào với Ukraine.

Theo ông Putin, sau khi lực lượng Ukraine tiến vào tỉnh Kursk của Nga, Moscow đã giao cho quân đội nhiệm vụ không chỉ đẩy các lực lượng đối phương ra khỏi lãnh thổ mà còn thiết lập một vùng an ninh nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra những cuộc tấn công tương tự trong tương lai.

Tổng thống Nga khẳng định: “Nhiệm vụ của chúng ta là bảo đảm an ninh tuyệt đối cho các vùng lãnh thổ biên giới của Nga trong tương lai và chúng ta sẽ không đưa vấn đề này trở thành chủ đề của bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng nào với Ukraine”.

Ông Putin cho rằng nhiệm vụ thiết lập vùng an ninh đang được triển khai thành công, đồng thời yêu cầu các chỉ huy tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo những mục tiêu của chiến dịch quân sự mà Moskva đã đề ra.

9 tàu dầu Iran vượt phong tỏa của Mỹ

Dữ liệu phân tích hàng hải được truyền thông tiết lộ ngày 16-10 cho thấy, trái ngược với tuyên bố của giới chức Mỹ về việc Iran không thể xuất khẩu bất kỳ giọt dầu nào bằng đường biển trong 2, 3 tháng qua, trên thực tế, vẫn có nhiều tàu chở nhiên liệu của Tehran xuất cảng ra bên ngoài.

Tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Cụ thể, dữ liệu được Reuters cùng một số nguồn tiết lộ cho biết có ít nhất 9 tàu chở nhiên liệu của Iran rời khỏi vịnh Oman từ giữa tháng 7 - thời điểm Mỹ tái áp đặt phong tỏa hải quân với các cảng và vùng biển của Iran.

Trong số này có 8 tàu chở khí hóa lỏng (LPG) và một tàu chở xăng máy bay. Đáng chú ý, 7 trong số 9 tàu này nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ.

Phong tỏa hải quân là một trong loạt biện pháp gây sức ép chưa từng có mà Mỹ đang triển khai chống Iran, buộc Tehran phải nhượng bộ và tiến tới thỏa thuận.

Hạn chế được triển khai từ giữa tháng 7, một tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hủy bỏ thỏa thuận tạm thời, còn gọi là Bản ghi nhớ Islamabad về kết thúc chiến tranh đạt được với Iran hồi tháng 6.

Thư ký báo chí Nhà Trắng rời vị trí chỉ sau 5 ngày nhậm chức

Giới chức chính quyền Mỹ xác nhận bà Katie Zacharia đã rời vị trí Thư ký báo chí Nhà Trắng chỉ sau 5 ngày nhậm chức và sẽ chuyển sang một vai trò mới, dự kiến được công bố sau.

Bà Katie Zacharia tại một cuộc họp báo hôm 13/10 ở Washington DC, Mỹ. Ảnh: Reuters

Cuộc họp báo đầu tiên của bà Zacharia hôm 13-10 vừa qua kéo dài chưa đầy 15 phút và vấp phải nhiều chỉ trích. Trong cuộc họp báo, bà chỉ trả lời một số ít câu hỏi và không thể giải đáp liệu Mỹ đã ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine hay chưa.

Bà Zacharia cũng đối mặt với tranh cãi sau khi thừa nhận không vượt qua kỳ thi cấp phép hành nghề luật sư tại bang California, dù trước đó từng tự giới thiệu là luật sư.

Theo hãng tin NBC, chưa có bằng chứng cho thấy bà được cấp phép hành nghề luật tại bất kỳ bang nào của Mỹ. Một tổ chức giám sát phi đảng phái đã đề nghị cơ quan quản lý luật sư California điều tra liệu bà có vi phạm pháp luật hay không.

Trước khi được Tổng thống Mỹ chỉ định đảm nhận vị trí này, bà Zacharia từng là bình luận viên truyền thông và là cố vấn truyền thông cấp cao cho Tập đoàn Truyền thông và Công nghệ của Tổng thống Donald Trump.

Máy bay rơi xuống cánh đồng, 2 người đàn ông tử vong

2 người đã thiệt mạng sau vụ tai nạn máy bay hạng nhẹ ở vùng Hunter thuộc bang New South Wales, Australia hôm 16-10.

Lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã được gọi đến hiện trường vụ tai nạn trên đường Bunnan ở Scone, gần sân bay Scone, vào khoảng 1h55 chiều.

Hiện trường máy bay gặp nạn. Ảnh: 7News

Cảnh sát xác nhận 2 người đàn ông trên máy bay đã thiệt mạng. Danh tính của họ vẫn chưa được xác nhận.

Lực lượng Cứu hỏa và Cứu hộ NSW xác nhận một xe cứu hỏa vẫn đang ở hiện trường vụ tai nạn gần trường đua Scone lúc 3h chiều và có thông tin cho biết nhiên liệu đang tràn ra từ đống đổ nát.

Hiện trường vụ án đã được thiết lập và sẽ được các sĩ quan chuyên trách điều tra.

ATSB cho biết chiếc máy bay này là một máy bay được chế tạo theo bộ kit được đăng ký dưới hệ thống hàng không giải trí.