Tin thế giới sáng 16-10: Ukraine tuyên bố phá hủy 4 tiêm kích bom Su-34M của Nga bằng tên lửa Neptune

Ukraine tuyên bố phá hủy 4 tiêm kích bom Su-34M của Nga bằng tên lửa Neptune

Ukraine tuyên bố đã phá hủy 4 tiêm kích bom Su-34M của Nga và làm hư hại 2 chiếc khác trong cuộc tấn công bằng tên lửa Neptune nhằm vào sân bay quân sự Borisoglebsk, thuộc tỉnh Voronezh.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định các máy bay này đã được chuẩn bị để tiến hành những cuộc không kích mới nhằm vào lãnh thổ Ukraine.

Hình ảnh vệ tinh ngày 15-10-2026 cho thấy các tiêm kích bom Su-34M bị hư hại tại sân bay quân sự Borisoglebsk, tỉnh Voronezh, Nga. Ảnh: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky/Telegram

Theo báo The Kyiv Independent tối 15-10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cuộc tấn công trong đêm nhằm vào sân bay quân sự Borisoglebsk thuộc tỉnh Voronezh của Nga đã đánh trúng 6 tiêm kích bom Su-34M, trong đó 4 chiếc bị phá hủy và 2 chiếc khác bị hư hại.

Tổng thống Zelensky tuyên bố rằng khi bị tấn công các máy bay này “đã sẵn sàng cho những cuộc tấn công mới nhằm vào Ukraine và được trang bị bom hàng không”.

Tổng thống Zelensky đồng thời cáo buộc Nga đang kéo dài cuộc chiến, vì vậy các chiến dịch tấn công tầm xa của Ukraine sẽ tiếp tục.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov sau đó cho biết: “Trên thực tế, phía Ukraine không có lệnh ngừng bắn nào cả. Các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu và cơ sở năng lượng của Nga vẫn tiếp diễn trong suốt khoảng thời gian đó. Vì vậy, không có gì mới ở đây”.

Tên lửa tấn công Dinh Tổng thống Yemen khiến 21 người thương vong

Vụ tấn công nhằm vào Dinh Tổng thống Al-Maashiq tại thành phố Aden, Yemen, khiến 5 người thiệt mạng và 16 người bị thương.

Chủ tịch Hội đồng Lãnh đạo Tổng thống Yemen Rashad al-Alimi đã chỉ đạo tăng cường an ninh và ứng phó với các mối đe dọa, trong khi giới quan sát cảnh báo nguy cơ xung đột tiếp tục leo thang.

Khói bốc lên từ khu vực Dinh Tổng thống Al-Maashiq. Ảnh: Newswires

Bộ trưởng Thông tin Yemen Moammar al-Eryani cáo buộc lực lượng Houthi đã phóng 5 tên lửa nhằm vào Dinh Tổng thống Al-Maashiq, nơi đặt trụ sở của chính phủ được quốc tế công nhận.

Chính phủ Yemen xác nhận Thủ tướng Shaya al-Zindani và toàn bộ thành viên Nội các đều an toàn sau vụ việc.

Giới chức nước này lên án cuộc tấn công, cho rằng đây là hành động nhằm vào các cơ quan lãnh đạo và điều hành đất nước.

Trong khi đó, truyền thông do Houthi kiểm soát dẫn một nguồn tin quân sự tuyên bố lực lượng này đã tấn công trung tâm điều hành tác chiến và các kho vũ khí trong khu dinh tổng thống.

Nguồn tin cho rằng trung tâm điều hành có sự tham gia của các sĩ quan Saudi Arabia, nhưng chưa đưa ra bằng chứng xác nhận cáo buộc này.

Houthi tiếp nhận công nghệ tiên tiến để tấn công Saudi Arabia

Ngày 15-10, Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tại Yemen cho biết lực lượng Houthi đã tiếp nhận công nghệ tiên tiến với sự hỗ trợ từ các bên trong khu vực, đồng thời liệt kê chi tiết các chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này và số thương vong dân thường ngày càng gia tăng do những vụ tấn công của Houthi vào Saudi Arabia.

Thiếu tướng Turki al-Malki phát biểu trong một cuộc họp báo tại Riyadh vào thứ Năm. Ảnh: AP

Phát biểu họp báo, người phát ngôn liên quân - Thiếu tướng Turki Al-Maliki - không nêu đích danh các bên cung cấp công nghệ trong khu vực, cũng như không làm rõ loại công nghệ mà Houthi đã tiếp nhận.

Theo ông, lực lượng này đã thiết lập các kho chứa vũ khí tại những khu vực miền núi ở thủ đô Sanaa, Saada và Amran để làm căn cứ tiến hành những vụ tấn công. Houthi còn tận dụng các cửa hầm và hốc đá tự nhiên trên núi để phóng tên lửa.

Ông al-Maliki tuyên bố trong những ngày gần đây, liên quân đã phá hủy 127 kho chứa của Houthi tại vùng núi cùng nhiều bệ phóng tên lửa nhằm làm suy yếu năng lực quân sự của lực lượng này.

Sập trường học ở Pakistan, ít nhất 33 người thiệt mạng

Ít nhất 33 người, trong đó có 32 học sinh và 1 giáo viên nữ, đã thiệt mạng ngày 15-10 trong vụ sập trường học tư thục trong giờ học buổi sáng tại thành phố Peshawar, miền Tây Bắc Pakistan. Vụ việc còn khiến ít nhất 45 trẻ em bị thương.

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại hiện trường. vụ sập trường học ở Pakistan. Ảnh: Reuters

Theo các nhân chứng, vụ sập mái xảy ra tại Trung tâm Giáo dục Al-Khair. Lực lượng cứu hộ đã mất từ 4 - 5 giờ để đưa các học sinh ra khỏi đống đổ nát. Phần lớn nạn nhân dưới 13 tuổi và thuộc các gia đình có thu nhập thấp. Ông Arif Khattak, Giám đốc khu vực thuộc Sở Cứu hộ cho biết, 3 trẻ em đang trong tình trạng nguy kịch do chấn thương đầu. Hầu hết những người bị thương đã được điều trị và xuất viện.

Vụ việc sập trường học xảy ra lúc 8h48’ sáng theo giờ địa phương. Thời điểm xảy ra tai nạn, có khoảng 110 học sinh đang học trong 3 phòng học. Cảnh sát trưởng thành phố Peshawar, ông Mian Saeed cho biết, chủ trường đã bị bắt giữ và cơ quan chức năng đã mở cuộc điều tra.

Xả súng tại trường tiểu học ở Mỹ, nhiều người thiệt mạng

4 người đã thiệt mạng trong vụ nổ súng ngày 15-10 tại một trường tiểu học ở thành phố Bend, bang Oregon, Tây Bắc nước Mỹ.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường một vụ xả súng. Ảnh: AA/TTXVN

Các hãng truyền thông CNN và CBS News dẫn nguồn tin thực thi pháp luật giấu tên cho hay trong số các nạn nhân có 3 trẻ em. Kẻ tấn công cũng đã bị bắn hạ.

Theo cảnh sát thành phố Bend, cuộc gọi đầu tiên họ nhận được vào lúc 13h (giờ địa phương) liên quan đến vụ một người đàn ông lạ mặt bắn vào một chiếc xe hơi tại trường tiểu học Silver Rail.

Lực lượng cảnh sát có mặt ít phút sau đó phát hiện nghi phạm đã bị bắn chết, nhiều khả năng bởi một người dân có mặt tại hiện trường.

Người phát ngôn cảnh sát thành phố Bend, bà Sheila Miller, nói với báo giới rằng các nhân viên điều tra hiện vẫn chưa xác định được danh tính người đã nổ súng bắn hạ nghi phạm.