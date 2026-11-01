Tin thế giới sáng 1-11: Nga và Ukraine nhất trí về sứ mệnh nhân đạo thường xuyên tại Oleshky

Nga và Ukraine nhất trí về sứ mệnh nhân đạo thường xuyên tại Oleshky

Ngày 31-10, Nga và Ukraine đã nhất trí tổ chức các sứ mệnh nhân đạo thường xuyên tại thị trấn Oleshky ở vùng Kherson sau khi hai bên hoàn thành một chiến dịch nhân đạo chung trước đó.

Những người được sơ tán khỏi thành phố Oleshky do Nga kiểm soát đã đến Ukraine tại một địa điểm không được tiết lộ. Ảnh: EPA

Trong bài đăng trên mạng xã hội, Ủy viên về Nhân quyền của Nga Yana Lantratova khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với Ủy viên phụ trách vấn đề nhân quyền của Ukraine Dmytro Lubinets trong các nỗ lực chung để trợ giúp cho người dân.

Oleshky, nằm ở bờ trái sông Dnieper, đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân đạo, với tình trạng thiếu lương thực, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác trong bối cảnh giao tranh tiếp diễn.

Ngày 31-10, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiga nhấn mạnh rằng thỏa thuận ngừng bắn cục bộ đã chứng minh các bên có thể đạt được thỏa thuận nếu có thiện chí chính trị.

Ông Sybiga tuyên bố: "Nếu có thể chấm dứt giao tranh tại một địa điểm, thì cũng có thể chấm dứt giao tranh ở mọi nơi và chấm dứt vĩnh viễn. Ukraine đã sẵn sàng. Chúng tôi mong đợi điều tương tự từ Nga".

EU giữ nguyên lệnh cấm khí đốt Nga dù giá tăng vọt

Ủy ban châu Âu (EC) khẳng định không thay đổi kế hoạch chấm dứt nhập khẩu khí đốt từ Nga vào năm 2027, bất chấp giá nhiên liệu tại châu Âu tăng lên mức cao nhất trong gần 4 năm do thời tiết lạnh và xung đột Trung Đông kéo dài.

Tàu Nikolay Urvantsev, một con tàu chở khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga, đang dỡ hàng tại cảng Bilbao, Tây Ban Nha, vào tháng 3-2022. Ảnh: Vincent West/Reuters

Theo lộ trình đã được thông qua, EU sẽ dừng nhập khẩu LNG từ Nga từ ngày 1-1-2027, sau đó chấm dứt nhập khẩu khí đốt qua đường ống vào mùa thu cùng năm.

Theo S&P Global Energy, giá khí đốt TTF kỳ hạn một tháng của Hà Lan đạt 100,27 euro/MWh ngày 28-10, mức cao nhất kể từ tháng 12-2022.

Đáng chú ý, lượng LNG Nga nhập khẩu vào EU vẫn tăng trong năm nay. Tính đến thời điểm được thống kê, khối này đã mua khoảng 12,7 triệu tấn, tương đương 17,5 tỷ m³, chiếm 15,3% tổng lượng LNG nhập khẩu. Cùng kỳ năm ngoái, con số này là 11,8 triệu tấn, tương đương 13,6%.

Bên cạnh lệnh cấm khí đốt Nga, EU cũng đang cân nhắc điều chỉnh quy định về phát thải khí metan nhằm giảm áp lực cho hệ thống năng lượng. EC đề xuất hoãn một năm việc áp dụng các yêu cầu nhập khẩu liên quan đến quy định này, trong khi Nghị viện châu Âu muốn kéo dài thời gian trì hoãn lên ba năm.

Iran cảnh báo sẽ rút khỏi NPT nếu chiến tranh với Mỹ tái diễn

Ông Mohsen Rezaei, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, đã đặt vấn đề về việc liệu Tehran có tiếp tục tham gia Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) hay không nếu Mỹ nối lại các hành động quân sự nhằm vào nước này.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei. Ảnh: Reuters

Phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran ngày 31-10, ông Rezaei cảnh báo: “Đến một thời điểm nào đó, họ có thể muốn phát động một cuộc chiến mới. Khi đó, không ai có thể chắc chắn liệu Iran có tiếp tục tham gia NPT sau cuộc chiến hay không. Tuy nhiên, chừng nào còn là thành viên của hiệp ước, chúng tôi vẫn có 22 quyền được bảo đảm”.

Ông Rezaei nhấn mạnh rằng trước khi có thể bắt đầu bất kỳ cuộc thảo luận nào về chương trình hạt nhân của Iran, Mỹ phải bảo đảm Tehran được thực hiện đầy đủ các quyền theo quy định của NPT.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran hiện chưa có kế hoạch tiến hành các cuộc gặp trực tiếp với quan chức Mỹ.

Khói lửa bao trùm biểu tình cuối tuần tại Pháp

Cảnh sát Pháp ngày 31-10 phải dùng tới vòi rồng và hơi cay để giải tán những kẻ bạo loạn bên lề các cuộc biểu tình, nơi nhiều người tham gia tuần hành trong các bộ trang phục hóa trang Halloween.

Cảnh sát đứng trước một chiếc xe bị đốt cháy trong biểu tình tại thủ đô Paris, Pháp, tối 31-10. Ảnh: AP

Giới chức cho biết khoảng 320.000 người đã xuống đường biểu tình trên khắp nước Pháp, riêng Paris ghi nhận 70.000 người. Trong khi đó, các tổ chức thanh niên tuyên bố số lượng người xuống đường lên tới gần nửa triệu, với 200.000 người tại thủ đô.

Dù Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez đánh giá các cuộc tuần hành về cơ bản diễn ra trong trật tự, ông vẫn gay gắt lên án những hành vi gây rối.

Sở Cảnh sát Paris cho biết hàng trăm kẻ bạo loạn đã ném các vật thể gây sát thương về phía lực lượng an ninh. Bộ trưởng Nunez chỉ ra mức độ bạo lực "bất thường" từ một bộ phận người tham gia biểu tình, đồng thời cáo buộc các nhóm cực tả quá khích đứng sau những cuộc tấn công nhắm vào cảnh sát.

Bộ Nội vụ Pháp cho hay các "phần tử cực đoan" tại nhiều thành phố như Bordeaux, Toulouse và Marseille đã tìm cách tràn vào trung tâm "nhằm đập phá và hôi của".