Tin thế giới ngày 17-9: Mỹ thông qua dự luật siết trừng phạt Nga, nhắm vào dầu khí và quốc phòng

Các quan chức quân sự Nga và Ukraine ngày 16-9 cho biết một tướng lĩnh quân đội Nga - người gần đây được Tổng thống Nga Vladimir Putin trao tặng danh hiệu cao quý nhất của Nhà nước Nga vì chiến công giành được quyền kiểm soát thành phố Kostiantynivka ở miền Đông Ukraine - đã qua đời.