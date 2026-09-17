Tin thế giới ngày 17-9: Mỹ thông qua dự luật siết trừng phạt Nga, nhắm vào dầu khí và quốc phòng
Tin thế giới ngày 17-9: Mỹ thông qua dự luật siết trừng phạt Nga, nhắm vào dầu khí và quốc phòng; Ukraine nêu điều kiện ngừng bắn năng lượng với Nga; Thổ Nhĩ Kỳ đưa vụ UAV tấn công tàu ở Biển Đen lên ICC; Ấn Độ – Pakistan đổ lỗi, phản đối nhau trong vụ va chạm tàu hải quân;...
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