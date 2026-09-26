Tin thế giới hôm nay 26/9: Ông Tập hẹn gặp ông Trump vào tháng 11 tại Trung Quốc

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 26/9, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Mỹ, Iran muốn quay lại thực hiện thỏa thuận hồi tháng 6, thông tin liên quan đến cuộc đàm phán giữa Nga - Ukraine do Mỹ đề xuất và Tổng thống Putin phán ứng trước thông tin Nga tấn công châu Âu.

Ông Tập kết thúc chuyến thăm Mỹ với lời hứa gặp lại ông Trump

Ngày 25/9 (giờ địa phương), Chủ tịch Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ bằng việc thông báo sẽ gặp lại Tổng thống Donald Trump tại Trung Quốc vào tháng 11 năm nay. Ngoài ra, nhà lãnh đạo hai nước cũng có thể gặp lại nhau tại Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Câu lạc bộ golf Trump National Doral Miami ở Florida (Mỹ) vào tháng 12.

Sau đó, Tổng thống Trump xác nhận diễn ra hai cuộc gặp trong một bài đăng trên mạng xã hội.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viện lên máy bay, kết thúc chuyến thăm Mỹ. (Ảnh: Getty)

Theo Nhà Trắng, trong chuyến thăm, Tổng thống Trump đưa ông Tập cùng khách mời dự tiệc quốc yến, tham quan địa điểm xây dựng phòng khiêu vũ mới của ông.

Ông Tập và phu nhân Bành Lệ Viện được nhìn thấy vẫy tay chào khi lên máy bay của Hãng Air China để rời căn cứ liên hợp Andrews ở bang Maryland, Mỹ.

Iran muốn quay lại thực hiện thỏa thuận hồi tháng 6 với Mỹ

Hôm 25/9, Tổng thống Masoud Pezeshkian bất ngờ tuyên bố Iran muốn khôi phục bản ghi nhớ Islamabad đạt được với Mỹ hồi tháng 6, nhưng cuối cùng đổ vỡ vào đầu tháng 7. “Iran chia sẻ cách tiếp cận này và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quay trở lại thỏa thuận đó”, ông Pezeshkian cho hay.

Trước đó, có hy vọng cho rằng cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran có thể được nối lại trong kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc diễn ra ở New York (Mỹ) nhưng trong bài phát biểu trước nhiều nguyên thủ thế giới, ông Pezeshkian tuyên bố Iran sẽ không “quỳ gối” trước Mỹ.

Tuy nhiên, vào ngày hôm sau, ông Pezeshkian nói với Fox News rằng Iran “không muốn tiếp tục” cuộc chiến, nhưng việc chấm dứt mọi thứ đều tùy thuộc vào Washington.

Ông Trump đề nghị ông Zelensky gặp ông Putin tại Moskva

Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra đề xuất này trong cuộc gặp với Tổng thống Volodymyr Zelensky bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc diễn ra tại New York. Tuy nhiên, Bloomberg dẫn nguồn tin từ những người thân cận với vấn đề này cho biết nhà lãnh đạo Ukraine lập tức bác bỏ và đề xuất của ông Trump “làm ông ấy khó chịu”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) gặp Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky (trái). (Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine)

Hôm 23/9, ông Zelensky cũng tỏ ra bực bội trước những phóng viên có mặt bên ngoài trụ sở Liên hợp quốc khi được hỏi về thời điểm ông sẽ đến thăm Moskva.

Trước đó, Ukraine và 51 quốc gia đồng minh ra tuyên bố yêu cầu Nga chấp thuận “lệnh ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện” để các cuộc đàm phán hòa bình giữa Moskva và Kiev có thể diễn ra. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov xác nhận Moskva sẽ không ngừng chiến dịch quân sự đặc biệt và cáo buộc các nước châu Âu chỉ tìm cách tạm ngừng xung đột “để cung cấp vũ khí cho Kiev”.

Cùng thời điểm, Tổng thống Zelensky thông tin Mỹ đề xuất cuộc họp ba bên cấp chuyên viên và Ukraine đang chờ Washington đưa ra thời gian cụ thể. Ngoài ra, ông Zelensky còn cho biết Tổng thống Trump sẽ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa phòng không tiên tiến Patriot sau nhiều lần thay đổi quan điểm về vấn đề này.

Tổng thống Putin phán ứng trước thông tin Nga tấn công châu Âu

Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga không chuẩn bị cho hành động quân sự nhằm vào các nước châu Âu, sau những cảnh báo từ một số nước thành viên NATO về khả năng Moskva tấn công lãnh thổ của liên minh. Đồng thời, ông Putin nhấn mạnh Nga “không có động cơ thực sự” để leo thang căng thẳng và chỉ trích các nước châu Âu đưa ra nhận định trái ngược.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AP)

“Nhiều người ở châu Âu dự đoán Nga sẽ tấn công và vì vậy họ tin rằng chính họ phải chuẩn bị cho hành động thù địch, cho một cuộc chiến với Nga. Một lần nữa, tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng tôi không chuẩn bị cho bất kỳ loại hành động thù địch nào với châu Âu”, ông Putin tuyên bố.

Theo Tổng thống Putin, Nga đang cân nhắc lập trường về việc có nên nối lại đàm phán hòa bình với Ukraine hay không sau những vụ tấn công gần đây của Kiev nhằm vào Nga.

“Về những đề xuất nối lại đàm phán, vâng, tất cả đều đang được xem xét và đều khả thi, nhưng sau tất cả những gì họ làm, chúng tôi sẽ cân nhắc kỹ lưỡng bước đi cần thiết để đáp trả”, ông Putin nói.