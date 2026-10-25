Tin thế giới hôm nay 25/10: Mỹ cảnh báo Iran lên kế hoạch nguy hiểm

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 25/10, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến thông tin Mỹ cảnh báo kế hoạch nguy hiểm của Iran, tỷ phú Elon Musk tiết lộ ‘thủ phạm’ khiến Starlink bị siết chặt ở Ukraine, ông Trump bỏ phiếu sớm tại Florida và Ukraine tấn công Crimea.

Mỹ cảnh báo kế hoạch của Iran

Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ Jay Clayton cảnh báo Iran tăng cường nỗ lực nhắm mục tiêu vào nhân viên Mỹ và những “âm mưu gây chết người” của Tehran nhằm vào công dân Mỹ đạt đến “giai đoạn nâng cao”.

“Cụ thể, thông qua nhiều kênh khác nhau, chúng tôi nhận được thông tin tình báo cho thấy Iran gia tăng đáng kể nỗ lực nhắm vào nhân sự Mỹ. Các âm mưu nguy hiểm mà phía Iran nhắm vào công dân Mỹ đã tiến đến giai đoạn nâng cao, cả ở Trung Đông lẫn một số quốc gia khác”, ông Clayton viết trong thông điệp gửi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Lực lượng dân quân tình nguyện Basij của Iran tham gia diễu binh tại Tehran, Iran. (Ảnh: Reuters)

Cảnh báo được đưa ra sau khi Washington cắt giảm nhân sự tại phái bộ ở Ả Rập Xê Út hồi đầu tuần để ứng phó lại loạt cuộc tấn công ngày càng dữ dội từ lực lượng Houthi.

Giám đốc Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe cũng là một trong những người nhận được bản ghi nhớ không mật - tài liệu vốn được trang Axios đưa tin đầu tiên.

“Thủ phạm” khiến Starlink bị siết chặt ở Ukraine

“Việc sử dụng Starlink, một dịch vụ thương mại dân sự để thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) khiến nhiều người thiệt mạng chưa bao giờ được cho phép và cũng không nên được cho phép. Quân đội Ukraine vi phạm điều khoản dịch vụ của Starlink và sử dụng nó để thực hiện cuộc tấn công bằng máy bay không người lái làm nhiều người thiệt mạng. Lỗ hổng đó đã được vá lại vào tuần trước”, tỷ phú Elon Musk cho hay.

Starlink bị siết chặt khiến Ukraine gặp khó. (Ảnh: Getty)

Phát ngôn gay gắt của tỷ phú Elon Musk được đưa ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Washington và Kiev rạn nứt ngày càng sâu sắc, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky liên tục từ chối cơ hội chấm dứt xung đột và làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu.

Ông Trump bỏ phiếu sớm tại Florida

Ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump bỏ phiếu sớm tại bang Florida, trước khi ông xuất hiện ở cuộc vận động tại bang Georgia, miền nam nước Mỹ. Tổng thống Trump cho biết ông bỏ phiếu theo đảng, tức là chỉ bỏ phiếu cho ứng viên thuộc Đảng Cộng hòa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump. (Ảnh: Getty)

Hiện tại, các cuộc thăm dò đều cho thấy Đảng Cộng hòa có thể mất quyền kiểm soát Hạ viện và thậm chí cả Thượng viện. Nếu Đảng Cộng hòa mất quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện, ông Trump sẽ gặp không ít khó khăn trong việc thúc đẩy chương trình nghị sự trong hai năm cuối nhiệm kỳ.

Ukraine tấn công Crimea

Hãng tin AFP dẫn lời giới chức Nga thông tin cuộc tấn công của Ukraine khiến bán đảo Crimea bị mất điện và gián đoạn nguồn cung nước, trong khi các đợt tập kích bằng máy bay không người lái (drone) tại một số vùng trong lãnh thổ Nga khiến nhiều người thiệt mạng.

Theo hình ảnh vệ tinh từ NASA FIRMS, trạm biến áp Taman ở vùng Krasnodar Krai của Nga bị hư hại trong cuộc tấn công đêm qua. Trạm biến áp này cung cấp điện cho vùng Crimea.

Nhiều thành phố lớn, bao gồm Sevastopol và Yalta cũng bị mất điện sau sự cố gây thiệt hại đối với nhà máy điện trọng điểm. Tổ chức giám sát internet NetBlocks cũng đưa tin về tình trạng mất internet trên diện rộng ở Crimea.