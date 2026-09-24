Tin thế giới hôm nay 24/9: Nga tập kích Kiev bằng tên lửa đạn đạo

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 24/9, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến cuộc không kích của Nga vào thủ đô Kiev bằng tên lửa đạn đạo, Tổng thống Mỹ Donald Trump đính thân đến sân bay đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, máy bay quân sự Anh lao xuống gần nhà dân bốc cháy và Anh lập phi đội tác chiến không gian.

Nga tập kích Kiev bằng tên lửa đạn đạo

Ngày 24/9, Nga thực hiện cuộc tấn công vào thủ đô Kiev của Ukraine bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái.

Nhân viên rà phá bom mìn khẩn cấp đang chất một bộ phận của tên lửa đạn đạo Nga lên xe. (Ảnh: Reuters)

Ông Zelenskiy thông tin thêm có 3 đợt phóng tên lửa đạn đạo, trong đó khoảng 60% bị bắn hạ ở KievKiev. Lực lượng không quân Ukraine cũng cho biết Nga sử dụng số lượng không xác định tên lửa siêu thanh và tên lửa đạn đạo, 282 máy bay không người lái cùng nhiều loại vũ khí khác.

Trong những tháng gần đây, Nga tăng cường hoạt động càn quét trên không chống lại Ukraine, triển khai thêm nhiều máy bay không người lái nhanh hơn và khó bị đánh chặn hơn. Đồng thời, Nga lợi dụng tình trạng thiếu tên lửa đánh chặn của Ukraine để bắn hạ tên lửa đạn đạo.

Tổng thống Trump đến sân bay đón ông Tập Cận Bình

Ngày 23/9 (giờ địa phương), “máy bay đặc biệt” chở Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viện hạ cánh tại Căn cứ liên hợp Andrews ở bang Maryland, bắt đầu chuyến thăm Mỹ từ ngày 23 - 25/9.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trực tiếp đến sân bay đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, mở đầu chuyến thăm cấp nhà nước nhằm xoa dịu căng thẳng giữa 2 siêu cường trên mọi lĩnh vực, từ trí tuệ nhân tạo, thương mại đến Iran.

Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đón Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viện. (Ảnh: AP)

Ông Trump và Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump sẽ chính thức đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng Phu nhân Bành Lệ Viện tới Nhà Trắng vào ngày 24/9

Máy bay quân sự Anh lao xuống nhà dân bốc cháy

Ngày 23/9, máy bay huấn luyện Hawk T2 của không quân Anh bất ngờ gặp sự cố sau khi cất cánh từ căn cứ Valley trên đảo Anglesey thuộc xứ Wales và lao xuống khu vực gần làng Pencarnisiog rồi phát nổ dữ dội. Hai phi công phóng ghế thoát hiểm an toàn và bị thương nhẹ.

Video về vụ tai nạn cho thấy máy bay dường như bay lên không đều trước khi phi công phóng ghế thoát hiểm. Sau đó, máy bay lao thẳng xuống đất và rơi gần nhà dân cùng công trình nông nghiệp, tạo ra quả cầu lửa khổng lồ trên bầu trời.

Ông Pete Bennett - cư dân địa phương cho biết máy bay dường như gặp sự cố ngay khi vừa rời đường băng. “Tôi biết ngay là nó gặp sự cố. Ngay khi cất cánh đã xuất hiện một ngọn lửa màu cam và khi tăng tốc thì về cơ bản nó đang bốc cháy”, ông Bennett kể lại.

Khoảnh khắc máy bay Anh rơi tự do trước khi phát nổ. (Ảnh: John Heyworth)

Theo thông tin từ cảnh sát địa phương, không có thương vong dưới mặt đất, vụ việc cũng không gây thiệt hại trên diện rộng. Giới chức yêu cầu người dân tránh xa vị trí máy bay rơi trong khi lực lượng ứng phó khẩn cấp làm nhiệm vụ tại hiện trường. Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn vẫn đang trong quá trình điều tra.

Anh lập phi đội tác chiến không gian

Bộ Quốc phòng Anh thông báo thành lập phi đội tác chiến không gian mới để bảo vệ hệ thống vệ tinh của nước này khỏi “hành động thù địch”. Phi đội Tác chiến Không gian số 3 thuộc Không quân Hoàng gia là đơn vị quân sự đầu tiên của Anh đảm nhận nhiệm vụ chuyên ứng phó với mối đe dọa nhằm vào vệ tinh.

Đơn vị mới sẽ phối hợp với hai phi đội hiện có, vốn phụ trách theo dõi hoạt động trong không gian và cảnh báo nguy cơ.

Trước đó, Anh đã vận hành Phi đội số 1 chuyên về tác chiến và Phi đội số 2 chuyên phát hiện và cảnh báo các mối đe dọa. Phi đội số 3 sẽ bổ sung khả năng ứng phó trực tiếp. Đơn vị này được trang bị giải pháp tác chiến điện tử và công nghệ tiên tiến để làm gián đoạn, ngăn chặn đối phương, đồng thời đảm trách cả nhiệm vụ phòng thủ lẫn tác chiến chủ động.

Việc thành lập Phi đội Tác chiến Không gian số 3 đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong cách tiếp cận của Anh đối với khu vực không gian phía trên Trái đất.