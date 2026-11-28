Theo truyền thông Mỹ ngày 27-11, vụ việc được phát hiện trong quá trình nâng cấp hệ thống khoảng 1 tháng qua. Hiện chưa xác định được danh tính tin tặc, mức độ xâm nhập cũng như khả năng dữ liệu bị đánh cắp.

Ra mắt năm 2017, Cloud One là một trong những nền tảng điện toán đám mây lớn nhất của quân đội Mỹ, kết hợp hạ tầng của 4 nhà cung cấp công nghệ gồm Microsoft, Amazon, Oracle và Alphabet.

Nền tảng này vận hành hàng chục ứng dụng phục vụ công tác quản lý nhân sự, hậu cần, bảo trì, chỉ huy và kiểm soát quân sự.

Vụ xâm nhập khiến kế hoạch chuyển đổi các ứng dụng lên Cloud One bị đình trệ, đồng thời ảnh hưởng đến việc cập nhật phần mềm và triển khai các bản vá bảo mật.

Bộ Tư lệnh Không gian mạng Mỹ đã được đề nghị tham gia đánh giá thiệt hại. Không quân Mỹ từ chối bình luận về tình trạng an ninh của các hệ thống cụ thể, song khẳng định đang duy trì các biện pháp bảo vệ thông tin và năng lực thực hiện nhiệm vụ.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh hàng loạt cơ quan liên bang Mỹ gần đây trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công mạng.