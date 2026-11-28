Hình ảnh Lầu Năm Góc nhìn từ trên không tại Washington, Mỹ, ngày 3/3/2022. Ảnh: Reuters.

Tin tặc đã xâm nhập Cloud One, nền tảng điện toán đám mây quy mô lớn phục vụ Không quân Mỹ, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lộ lọt dữ liệu nhạy cảm liên quan đến tác chiến, nhân sự và hậu cần. Sự cố còn gây gián đoạn trên diện rộng, buộc quân đội Mỹ phải huy động Bộ Tư lệnh Không gian mạng đánh giá mức độ thiệt hại.

Theo Reuters, ba người am hiểu vụ việc cho biết cuộc tấn công nhằm vào Cloud One được phát hiện trong khoảng một tháng trở lại đây, trong quá trình nâng cấp hệ thống. Hai nguồn tin cho hay việc phát hiện xâm nhập đã dẫn đến tình trạng gián đoạn trên nhiều bộ phận của nền tảng.

Reuters chưa thể xác định danh tính nhóm tin tặc, phạm vi đầy đủ của vụ xâm nhập hoặc liệu dữ liệu nào đã bị đánh cắp hay chưa.

Trong tuyên bố gửi Reuters, Không quân Mỹ cho biết: “Chúng tôi không bình luận về tình trạng an ninh, các lỗ hổng hoặc trạng thái vận hành của những mạng lưới và hệ thống cụ thể. Chúng tôi liên tục thực hiện các biện pháp thận trọng để bảo vệ thông tin, hệ thống và năng lực thực hiện nhiệm vụ của Bộ Không quân”.

Cloud One – nền tảng đám mây quản lý nhiều hoạt động quân sự

Được khởi động từ năm 2017, Cloud One được thiết kế như một nền tảng tập trung, đáp ứng hầu hết nhu cầu công nghệ thông tin của Không quân Mỹ. Hệ thống kết hợp nguồn lực từ bốn nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây lớn gồm Microsoft, Amazon, Oracle và Alphabet, vận hành hàng chục ứng dụng phục vụ nhiều hoạt động quân sự.

Các ứng dụng này bao gồm những hệ thống quản lý dữ liệu nhân sự, tiền lương, hậu cần và bảo trì.

Trong số đó có Cloud-Based Command and Control (hệ thống chỉ huy và kiểm soát dựa trên nền tảng đám mây), chuyên tập hợp dữ liệu từ radar phòng không và các nguồn thông tin khác trên khắp Bắc Mỹ.

Một hệ thống quan trọng khác là Theater Integrated Combat Munitions System, có nhiệm vụ theo dõi bom và tên lửa tại hơn 200 địa điểm của Không quân Mỹ trên toàn thế giới.

Theo hai nguồn tin, Cloud One là một trong những nền tảng điện toán đám mây lớn nhất của quân đội Mỹ.

“Đây là một vụ xâm nhập nghiêm trọng”, một nguồn tin nhận định với Reuters.

Các nhà điều tra đã đề nghị Bộ Tư lệnh Không gian mạng Mỹ (US Cyber Command), lực lượng phụ trách tác chiến mạng của quân đội nước này, tham gia đánh giá thiệt hại, theo một nguồn tin am hiểu vụ việc. Cyber Command chưa phản hồi yêu cầu bình luận của Reuters.

Về đơn vị phụ trách triển khai nền tảng, SAIC từng là nhà thầu chính của Cloud One cho đến năm 2026, trước khi Leidos tiếp quản. SAIC không phản hồi yêu cầu bình luận, trong khi Leidos chuyển các câu hỏi liên quan tới Không quân Mỹ.

Vụ xâm nhập khiến nhiều hoạt động nâng cấp bị đình trệ

Việc phát hiện tin tặc xâm nhập đã gây ra nhiều gián đoạn trong hoạt động của Cloud One.

Hai nguồn tin cùng một người thứ tư am hiểu vụ việc cho biết kế hoạch chuyển các ứng dụng quản trị nội bộ lên nền tảng Cloud One đã bị tạm dừng. Đây vốn là một ưu tiên lâu dài của quân đội Mỹ nhằm tập trung hóa và hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin.

Không chỉ vậy, các bản cập nhật đối với những ứng dụng đang vận hành trên Cloud One cũng bị chặn. Điều này khiến nhân viên Không quân Mỹ không thể triển khai các bản vá lỗi cần thiết, đúng thời điểm ngành công nghệ vừa công bố một loạt lỗ hổng phần mềm nghiêm trọng mới.

Một nguồn tin thứ năm cho biết quyền quản trị hệ thống của một số người dùng đã bị thu hồi.

Cả năm nguồn tin đều đề nghị giấu tên do tính chất nhạy cảm của vụ việc.

Một nguồn tin tiết lộ tin tặc đã khai thác lỗ hổng phần mềm để tiếp cận control plane – lớp điều khiển trung tâm của nền tảng.

Nguồn tin này ví control plane như một chiếc điều khiển từ xa đa năng. Về lý thuyết, nếu kiểm soát được lớp này, kẻ xâm nhập có thể khai thác quyền truy cập để kiểm tra trạng thái hoạt động của máy bay quân sự hoặc theo dõi quá trình di chuyển của phụ tùng thay thế.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ tin tặc có thực sự thực hiện những hành động như vậy trong vụ việc này hay không. Reuters cũng chưa xác định được lỗ hổng cụ thể mà nhóm tấn công đã khai thác.

Khả năng tiếp cận control plane đặc biệt đáng lo ngại bởi đây là thành phần có quyền kiểm soát và điều phối hoạt động của các dịch vụ trên nền tảng đám mây. Nếu bị chiếm quyền, kẻ tấn công có thể gây ảnh hưởng vượt xa một ứng dụng đơn lẻ, tùy thuộc vào phạm vi quyền truy cập đạt được.

Vụ việc mới nhất trong làn sóng tấn công mạng nhằm vào cơ quan Mỹ

Thông tin về vụ xâm nhập Cloud One xuất hiện trong bối cảnh chính phủ Mỹ ngày càng lo ngại trước các cuộc tấn công mạng có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI).

Đây là mối đe dọa đặc biệt đáng chú ý đối với các mạng lưới vận hành trên nền tảng đám mây. Các mô hình AI có thể nhanh chóng phát hiện điểm yếu trên phạm vi hệ thống rộng, qua đó giúp tin tặc tìm kiếm và khai thác lỗ hổng hiệu quả hơn.

Chính phủ Mỹ hiện cũng đang phải xử lý hậu quả từ ít nhất sáu sự cố an ninh mạng khác được công bố gần đây.

Trong số đó có hai vụ tấn công nhằm vào Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), một vụ xâm nhập dữ liệu trước đó tại Lầu Năm Góc, vụ rò rỉ thông tin nhân sự của Bộ An ninh Nội địa, một sự cố ảnh hưởng đến ít nhất hai cơ quan tình báo và một vụ tấn công nhằm vào Bộ Tài chính Mỹ.

Chuỗi sự cố này cho thấy các cơ quan trọng yếu của Mỹ đang phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn trong việc bảo vệ hệ thống dữ liệu và hạ tầng số.

Trên thực tế, Cloud One từ lâu đã nằm trong tầm ngắm của tin tặc. Trong một bài bình luận đăng trên trang tin trực tuyến FedScoop năm 2023, ban lãnh đạo Cloud One từng tuyên bố nền tảng đạt tỷ lệ thành công 100% trong việc ngăn chặn các nỗ lực xâm nhập.

Khi đó, họ mô tả số lượng những nỗ lực tấn công nhằm vào hệ thống là “đáng kinh ngạc”, đồng thời nhấn mạnh: “Không có chỗ cho sai sót khi nói đến vấn đề an ninh”.

Vụ xâm nhập mới nhất đang đặt ra câu hỏi về khả năng bảo vệ một trong những hạ tầng điện toán đám mây quan trọng nhất của Không quân Mỹ, đặc biệt khi nền tảng này ngày càng đảm nhận nhiều chức năng liên quan trực tiếp đến hoạt động quân sự.

Theo Reuters