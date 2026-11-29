Tin tặc đã xâm nhập Cloud One, nền tảng điện toán đám mây chủ lực của Không quân Mỹ, và tiếp cận lớp điều khiển (control plane) của hệ thống. Theo Reuters ngày 27/11, hai trong ba nguồn tin am hiểu vụ việc cho biết sự cố được phát hiện trong khoảng một tháng gần đây, khi nền tảng đang được nâng cấp. Danh tính nhóm tin tặc vẫn chưa được xác định.

Cloud One là một trong những nền tảng điện toán đám mây lớn nhất của quân đội Mỹ. Ảnh: Indian Express

Cloud One là nền tảng gì

Cloud One được xây dựng từ năm 2017, tích hợp dịch vụ đám mây của Microsoft, Amazon, Oracle và Google. Nền tảng phục vụ công tác quản lý nhân sự, trả lương, hậu cần và bảo dưỡng của Không quân Mỹ.

Theo Trung tâm Quản lý Vòng đời Không quân (AFLCMC), từ tháng 6/2021, các dự án chuyển sang điện toán đám mây phải sử dụng Cloud One. Bên cạnh các ứng dụng hành chính, nền tảng còn phục vụ tổng hợp dữ liệu radar phòng không Bắc Mỹ và quản lý bom, tên lửa tại hơn 200 địa điểm.

Rủi ro từ kiến trúc đám mây tập trung

Một nguồn tin của Reuters cho biết nhóm tin tặc đã khai thác lỗ hổng phần mềm để tiếp cận lớp điều khiển, bộ phận được ví như một "chiếc điều khiển vạn năng". Lỗ hổng cụ thể chưa được xác định.

Lớp điều khiển chịu trách nhiệm quản lý tài nguyên, cấu hình hệ thống và phân quyền truy cập trong môi trường đám mây. Theo chuyên gia an ninh Daniel Schatz, xâm nhập bộ phận này có thể gây hậu quả nghiêm trọng hơn nhiều so với tấn công một ứng dụng riêng lẻ. Tuy nhiên, phạm vi thiệt hại còn phụ thuộc vào quyền hạn mà tin tặc chiếm được.

Trao đổi với Newsweek, CEO công ty tư vấn bảo mật, công nghệ và tình báo Reck Advisorym, ông Ryan Reck cho rằng việc tập trung nhiều dịch vụ công nghệ thông tin trên cùng một nền tảng có thể làm gia tăng mức độ thiệt hại khi xảy ra xâm nhập.

Ở chiều ngược lại, AFLCMC cho biết ứng dụng trên Cloud One có thể kế thừa 30 đến 40% gói bảo đảm an ninh mạng, giúp giảm khối lượng công việc triển khai. Cơ quan này cho rằng nền tảng chuẩn hóa giúp thu hẹp bề mặt tấn công. Dù vậy, sự cố tại hạ tầng dùng chung có thể ảnh hưởng đồng thời đến nhiều ứng dụng.

Hãng tin AP dẫn một nguồn tin cho biết tin tặc vào hệ thống từ đầu năm 2026. Nếu đúng, có thể đã mất nhiều tháng mới phát hiện ra vụ việc. Hiện chưa rõ tin tặc duy trì quyền truy cập trong bao lâu.

Năm 2023, ban lãnh đạo Cloud One từng viết trên FedScoop rằng nền tảng đã chặn thành công 100% các nỗ lực xâm nhập, theo Reuters. Ông Schatz nói với Newsweek rằng ngay cả hệ thống tinh vi cũng có thể thất thủ vì một lỗ hổng chưa vá, một tài khoản bị đánh cắp hay một sai sót trong cấu hình. "Chúng ta không nên mặc định điều nào đã xảy ra ở đây", ông nói.

Hậu quả và phản ứng của Lầu Năm Góc

Theo Reuters, nhiều hoạt động trên Cloud One bị gián đoạn sau khi vụ xâm nhập được phát hiện. Kế hoạch chuyển các ứng dụng văn phòng lên nền tảng bị đình lại. Những ứng dụng đang vận hành không thể cập nhật đúng lúc khi hàng loạt lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng được công bố, và một số người dùng bị thu hồi quyền quản trị.

Ông Reck cho rằng các biện pháp ứng phó này đang làm suy yếu khả năng phòng thủ. Theo ông, những dữ liệu tưởng như bình thường cũng có giá trị với đối phương, chẳng hạn nhật ký bảo dưỡng hay lô phụ tùng có thể cho thấy máy bay nào nằm đất và đơn vị sẵn sàng tới đâu.

Không quân Mỹ từ chối bình luận về tình trạng an ninh của từng hệ thống, song khẳng định luôn áp dụng các biện pháp thận trọng để bảo vệ thông tin. Một quan chức Mỹ đã xác nhận vụ tấn công với NBC News. Nguồn tin của Reuters cho biết Bộ Tư lệnh Không gian mạng Mỹ đang đánh giá thiệt hại.

Ngày 28/11, AP dẫn một nguồn tin am hiểu mô tả đây là sự cố nhỏ, không ảnh hưởng đến các hệ thống trọng yếu hay hệ thống mật. Theo nguồn này, Bộ Tư lệnh Phòng thủ mạng của Lầu Năm Góc đã xử lý mối đe dọa, còn Hội đồng An ninh Quốc gia và Hội đồng An ninh Nội địa của Nhà Trắng đang điều tra. Trong khi đó, Reuters lưu ý vụ việc có thể đe dọa "một khối lượng lớn" dữ liệu chiến thuật, nhân sự và hậu cần nhạy cảm. Hiện chưa rõ tin tặc đã tiếp cận hoặc lấy đi những dữ liệu nào.

Vụ xâm nhập xảy ra không lâu sau khi Cloud One đổi nhà thầu chính. Tháng 12/2025, Leidos giành hợp đồng trị giá tối đa 454,9 triệu USD để hiện đại hóa nền tảng và tiếp quản vai trò của SAIC trong năm 2026. Khi được Reuters hỏi về sự cố, Leidos đề nghị phóng viên liên hệ trực tiếp với Không quân Mỹ.

Chuỗi sự cố mạng tại hạ tầng tình báo, quốc phòng Mỹ

Reuters cho biết chính phủ Mỹ đang xử lý ít nhất 6 sự cố mạng khác. Theo chuyên trang công nghệ BleepingComputer, chưa rõ các vụ này có liên quan tới nhau hay không. Một số sự cố được nêu trong nguồn tin gồm:

Trước đó, ngày 13/11, FBI đã cảnh báo về ARTEX, công cụ kiểm thử xâm nhập mã nguồn mở sử dụng tác tử AI. Nhiều nhóm tin tặc được phát hiện dùng công cụ này từ ít nhất tháng 8. Theo nguồn tin của New York Times, ARTEX nhiều khả năng đã được sử dụng trong vụ xâm nhập hệ thống tình báo liên quan đến CIA. Các manh mối ban đầu cho thấy Trung Quốc có thể liên quan, song danh tính thủ phạm vẫn chưa được xác định.

Hiện chưa có bằng chứng ARTEX được sử dụng trong vụ tấn công Cloud One. Phạm vi dữ liệu bị ảnh hưởng và nguyên nhân kỹ thuật cụ thể vẫn chờ kết quả điều tra chính thức.