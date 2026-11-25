Ảnh minh họa: Transcosmos/TTXVN

Theo The New York Times ngày 24-11, vụ tấn công nhằm vào hệ thống phân tích tình báo nguồn mở, chuyên thu thập và xử lý thông tin công khai từ Internet, cơ sở dữ liệu thương mại và các nguồn khác để phục vụ hoạt động tình báo.

Giới chức Mỹ xác nhận không có thông tin mật bị xâm phạm và hệ thống đã được khắc phục. Tuy nhiên, hiện chưa xác định danh tính tin tặc cũng như phạm vi dữ liệu bị ảnh hưởng.

Vụ việc diễn ra giữa lúc nhiều cơ quan chính phủ Mỹ liên tiếp gặp sự cố an ninh mạng. Trước đó, Cục Điều tra Liên bang (FBI) ghi nhận vụ xâm nhập cơ sở dữ liệu thực thi pháp luật quốc gia, trong khi mạng nội bộ của Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) cũng bị gián đoạn.

Bộ Nông nghiệp Mỹ và một số cơ quan khác cũng được cho là đã trở thành mục tiêu tấn công mạng. Chính quyền Tổng thống Donald Trump khẳng định chưa có bằng chứng cho thấy các sự cố liên quan đến một chiến dịch tấn công có phối hợp.

Giới chức tình báo Mỹ cảnh báo nguy cơ an ninh mạng ngày càng phức tạp khi tin tặc tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để mở rộng quy mô và mức độ tinh vi của các cuộc tấn công.