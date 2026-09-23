Tin tặc tuyên bố đánh cắp dữ liệu 'gần như toàn bộ' danh sách đặc vụ FBI

Logo của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) tại trụ sở ở Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Theo kênh truyền hình RT, ShinyHunters là nhóm tin tặc chuyên tống tiền, có lịch sử hoạt động dày đặc và từng liên quan đến các vụ đánh cắp dữ liệu quy mô lớn nhằm vào các doanh nghiệp và cơ quan chính phủ. FBI cũng đã đưa ra cảnh báo về nhóm này hồi tháng 5.

“Chúng tôi đã xâm nhập thành công FBI. Chúng tôi đang nắm giữ dữ liệu cực kỳ nhạy cảm về hầu hết tất cả các đặc vụ FBI và những cá nhân từng nộp đơn ứng tuyển vào cơ quan này”, nhóm tuyên bố trên trang web rò rỉ dữ liệu trên “dark web” (mạng ẩn danh) ngày 22/9. Nhóm này đã công bố một phần dữ liệu được cho là đánh cắp cùng ảnh chụp màn hình trang web tuyển dụng của FBI, cho thấy giao diện trang web đã bị thay đổi trái phép.

ShinyHunters tuyên bố đã thu thập hàng terabyte thông tin, trong đó có tên, địa chỉ nhà và số điện thoại. Hãng tin Reuters cho biết đã tìm thấy những thông tin trùng khớp với một số cá nhân có tên trong mẫu dữ liệu bị rò rỉ, song không thể xác nhận chắc chắn những dữ liệu này thực sự có nguồn gốc từ hệ thống của FBI. Một mẫu gồm 5.000 người được 404 Media tiếp cận cũng chứa tên, địa chỉ, số điện thoại và thông tin về vợ/chồng của các nhân viên FBI.

FBI chưa xác nhận vụ xâm nhập hoặc quy mô vụ đánh cắp dữ liệu bị cáo buộc. Tuy nhiên, một người phát ngôn của cơ quan này được cho là đã nói với trang tin 404 Media rằng FBI “đã nắm được thông tin về các tuyên bố liên quan đến hoạt động trái phép ảnh hưởng đến trang web FBIjobs.gov và hiện đang tiến hành điều tra”. Trang web tuyển dụng và cổng thông tin dành cho ứng viên đặc vụ của FBI tạm thời không thể truy cập trong ngày 22/9.

Theo ShinyHunters, vụ xâm nhập bắt đầu bằng việc chiếm quyền kiểm soát một máy chủ Oracle PeopleSoft - hệ thống chạy phần mềm thường được các bộ phận nhân sự sử dụng. Nhóm này tuyên bố sau đó đã thâm nhập môi trường đám mây dành cho chính phủ do Amazon lưu trữ, nơi chứa dữ liệu về nhân sự và ứng viên của FBI. FBI và các công ty liên quan chưa công khai xác nhận những thông tin này.

Các tin tặc cho biết cuộc tấn công “không nhằm mục đích trục lợi tài chính”. Thay vào đó, nhóm yêu cầu FBI gỡ bỏ một thông báo cảnh báo an ninh mạng được công bố hồi tháng 5, trong đó ShinyHunters cho rằng có những cáo buộc sai lệch về nhóm.

Trong thông báo nói trên, FBI cáo buộc các tin tặc liên quan đến ShinyHunters sử dụng các thủ đoạn đe dọa, quấy rối và đôi khi là “swatting” (báo tin giả khiến cảnh sát ập đến nhà nạn nhân) để nhắm vào các mục tiêu. FBI đồng thời cảnh báo tội phạm mạng thường phóng đại quy mô dữ liệu mà chúng thực sự thu thập được.

ShinyHunters chưa tiết lộ kế hoạch xử lý số dữ liệu bị đánh cắp nếu FBI từ chối yêu cầu của nhóm.