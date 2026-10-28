Tin tặc tìm cách xâm nhập hệ thống Ủy ban Bầu cử Liên bang Mỹ

Ủy ban Bầu cử Liên bang Mỹ chịu trách nhiệm giám sát tài chính tranh cử, không trực tiếp tổ chức bỏ phiếu hay kiểm phiếu. Ảnh: Livemint

Ngày 27-10, FEC cho biết hệ thống tiếp nhận báo cáo tài chính trực tuyến đã ngừng hoạt động từ khoảng 22 giờ ngày 26-10 (giờ miền Đông nước Mỹ). Theo email nội bộ được Reuters tiếp cận, tin tặc đã tìm cách xâm nhập hệ thống, khiến cơ quan này phải tạm dừng dịch vụ để bảo đảm an toàn.

Hiện nay, đội ngũ kỹ thuật đang tìm cách khôi phục hệ thống. Trong thời gian này, các ứng viên và tổ chức chính trị không thể nộp báo cáo tài chính mới, nhưng công chúng vẫn có thể tra cứu thông tin đã công bố trước đó. Chưa có xác nhận về việc tin tặc xâm nhập thành công hoặc đánh cắp dữ liệu.

Sự cố xảy ra ngay trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3-11, thời điểm cử tri Mỹ quyết định tương quan lực lượng giữa hai đảng tại Quốc hội. Tuy nhiên, FEC không trực tiếp điều hành bầu cử nên việc gián đoạn hệ thống không ảnh hưởng đến hoạt động bỏ phiếu.

Theo quy định, một số khoản đóng góp và chi tiêu tranh cử phải được báo cáo trong vòng 24 hoặc 48 giờ. Việc hệ thống ngừng hoạt động khiến các tổ chức chính trị không thể nộp báo cáo đúng thời điểm, hạn chế khả năng giám sát dòng tiền trong những ngày cuối chiến dịch.

Công ty nghiên cứu AdImpact ước tính tổng chi tiêu quảng cáo chính trị và các khoản đặt mua quảng cáo cho cuộc bầu cử năm nay đã đạt khoảng 11,21 tỷ USD.

Ông Steven Mele, Giám đốc điều hành công ty tư vấn tài chính chính trị MBA Consulting Group, cho biết chưa từng chứng kiến sự cố tương tự trong 26 năm làm việc. Theo ông, tính minh bạch tài chính tranh cử sẽ bị ảnh hưởng cho đến khi hệ thống được khôi phục.